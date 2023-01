30 år med samrøre i politiet: Her er Filters saker om NNPF

«Norsk Narkotikapolitiforening regnes av mange i dag som svaret på det offisielle politi og tollvesens dårlige samvittighet. Dette med tanke på manglende opplæring og kompetanseheving for de to etatene. Det beste måtte være om NNPF ble gjort overflødig i så henseende.»

«Håpet er at skoleringen av tjenestemenn og kvinner i disse to etatene blir så god at NNPF sine utdanningsinstitusjoner ville være som et rent supplement.»

Ordene er hentet fra en lederartikkel i Motgift … Les mer