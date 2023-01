«Demokratisk problem»: Rapport om samrøre med NNPF ryster Politi-Norge

Det er ikke mangel på regler og normer som har ført til at et privat ruspolitisk forening har opptrådt slik at den kan forveksles med en del av det norske politiet og en rekke andre uheldige forhold. Det er mangel på etterlevelse, som er både den enkelte politiansatte og politilederes ansvar.

Det slår det såkalte Rolleforståelsesutvalget fast i sin rapport, som ble overlevert justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) på en pressekonferanse i dag.

Det er Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), som har politifolk som medlemmer og i årevis – med politiets aksept og oppmuntring – har drevet holdningskampanjer overfor publikum i tillegg til å jobbe for en streng forbudslinje i ruspolitikken, som har utløst behovet for å granske hvordan politiet ser på sin rolle. NNPF har også solgt kurs og konferanser til politiet selv.

Politiet må basere informasjon og virksomhet på vitenskapelig kunnskap, og foreninger med tilknytning til politiet bør være oppmerksomme på faren or at utenforstående kan oppfatte dem som representanter for politiet, og ta hensyn til denne faren blant annet ved navn på foreningen, står det å lese i rapportens anbefalinger.