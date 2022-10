Endret navn på narkotikafag for å unngå NNPF-forveksling – men fortsatt brukes denne pensumboka

– Helt siden slutten av 90-tallet har jeg stilt meg undrende til dette «faget» og rollen NNPF har spilt overfor utdanningsinstitusjonen.

Det forteller sosiolog Pål Frogner, lektor ved Politihøgskolen (PHS), når Filter Nyheter møter ham i brakkekontoret på Majorstua.

Frogner har jobbet ved PHS som høyskolelektor i 24 år og har i flere perioder sittet som ansatterepresentant i Politihøgskolens styre.

«Lurt inn»

Frogner er også medlem av den ruspolitiske foreningen LEAP Scandinavia, en forening for politifolk og andre i justissektoren som ønsker rusreform med avkriminalisering.

Han beskriver det som at NNPFs kurs om «Tegn og symptomer» ble «lurt inn» i grunnutdanningen deres. Tegn og symptomer er en arbeidsteknikk politiet har benyttet seg av for å teste om personer er ruspåvirket eller ikke. Den går blant annet ut på å se på pupiller, puls og balansekontroll.

De første årene hadde ikke kurset noen vekttall (studiepoeng) knyttet til seg. Senere fikk det 5 studiepoeng, deretter økte det til 7,5 studiepoeng, før studieemnet nylig skiftet navn. Pål Frogner mener dette emnet i utgangspunktet ikke burde vært tillatt på en fristilt høyskole.

– Det faglige eller vitenskapelige grunnlaget var fullstendig fraværende på alle måter i Tegn og symptomer, da jeg hørte om dette fenomenet første gang rundt 1998. Det var et hefte av helt banal karakter som liksom skulle være pensumgrunnlag den gangen.

– Hva Tegn og symptomer handlet om var mildt sagt uklart, med utgangspunkt i det som ble lagt fram for styret den gangen, forteller han.

Pål Frogner. Foto: Marie Lytomt Norum

– Begynte å trykke fargerike hefter

I fjor publiserte Politihøgskolen et skriv der de forklarer historien bak deres Tegn og symptomer-fag.

Pål Frogner oppsummerer oppstarten slik:

– I løpet av 1980 og 90- tallet dro flere politimenn til USA, hvor de oppdaget tegn og symptomer-kurs. De fikk for eksempel en del videokassetter til Norge, samt antakelig mye skriftlig materiale, siden de begynte å trykke fargerike hefter, og etter hvert utga bøker. Jeg vet at det også var en del kontakt med dansk politi om dette: Danskene hadde jo både skikkelige MC-gjenger og mye narkotikaomsetning, og var helt klart forbilder for mange politifolk i Norge.

– Denne forståelsen av narkotikabekjempelse blir dominerende innen det som blir til interesseorganisasjonen Norsk narkotikapolitiforening. Slik jeg ser det, er dette reinspikka narkobekjempelse-ideologi.

Begrunnet med veitrafikkloven

Ifølge Pål Frogner ble Tegn og symptomer legitimert ved Politihøgskolen på grunn av veitrafikklovens bestemmelser om edruelighet.

Han påpeker at den kan være et nyttig verktøy for å påvise rus i trafikken, men at denne «metoden» i like stor grad ble brukt for å avdekke rusbruk ute på gata.

– Det er en helt annen måte å argumentere på enn å straffe selvpåført forgiftning, sier han, og utdyper:

– Du skal ikke være beruset når du kjører motorvogn, det skjønner alle; fordi du potensielt skader en tredjeperson. Men min argumentasjon har hele tiden vært at det å straffe mennesker som driver med selvskading er moralsk galt.

– Må være spesielt kvalifiserte folk

Pål Frogner mener at når politiansatte skal utdannes innen bruk av ulike instrumenter knyttet til blåsing og spyttprøver, så må de læres opp av personer som har en spesialkunnskap innen det farmasøytiske eller laboratorietekniske feltet.

Derfor spør han:

– Hvorfor i all verden ble det slik at de som instruerte, som ofte også var medlemmer i Norsk narkotikapolitiforening og utover dette ikke hadde noen formell kunnskap, ble dem som skulle trene politifolk til å utøve rent tekniske og veldig viktige oppgaver? Disse oppgavene er ikke spesielt avanserte, men de må gjøres metodisk-teknisk svært korrekt, blant annet fordi de kan brukes som bevis i en rettssak.

– Her har Politihøgskolen et problem. Fordi med en høyskoleutdanning skal du sikre at lærere eller instruktører av instrumenter er spesialutdannet for å undervise om dem, og i bruken av dem.

– Hvem mener du burde ha undervist i dette?

– Det kan godt være politiet, men det må være spesielt kvalifiserte folk. De må ha en egen utdannelse knyttet til disse tekniske instrumentene. På samme måte som vi har spesialutdannede folk som underviser i arrestasjonsteknikk, deriblant bruk av batong, samt utrykningskjøring og bruk av andre trafikale instrumenter i fartskontroll, svarer Frogner.

Rektor: – En faglig diskusjon

Filter Nyheter har forelagt Pål Frogners uttalelser for Politihøgskolen. Rektor Nina Skarpanes svarer følgende:

– Dette er en faglig diskusjon, og jeg forutsetter at fagmiljøene har dialog med hverandre på tvers om disse problemstillingene. Det er viktig å fremheve at det har skjedd mye siden 90-tallet, og at NNPF ikke underviser ved Politihøgskolen.

Nina Skarpenes. Foto: Politiet

Stilte spørsmål om lignende kurs

Filter Nyheter har tidligere skrevet om at Åsmund Birkeland, lektor og tillitsvalgt ved Politihøgskolen, i fjor sommer stilte en rekke spørsmål til ledelsen ved Politihøgskolen om deres forhold til NNPF ved et såkalt IDF-møte. (IDF står for «Informasjon, drøfting og forhandlinger», og er et samarbeidsorgan som blant annet diskuterer temaer knyttet til utlysninger av nye stillinger og nedbemanninger.)

Flere av disse spørsmålene var knyttet til Politihøgskolens studieemne «Tegn og symptomer på bruk og påvirkning av narkotika og andre rusgivende stoffer».

Birkeland var spesielt kritisk til at emnet kunne bli forvekslet med kursene til Forbundet mot rusgift (FMR) og NNPF, fordi de hadde egne kurs med lignende navn. NNPFs kurs inneholdt også tydelige politiske punkter som «Hva skjer i legaliseringsdebatten?», påpekte Åsmund Birkeland.

«Rektor er enig med NTL i at det ikke er greit at kursene som arrangeres av FMR og NNPF har navn som ligner på etterutdanningene som PHS gjennomfører. PHS vil følge opp navnebruken og sikre at navnene ikke kan forvekslet. Evt. vil PHS endre navnet på videreutdanningen», svarte skoleledelsen den 18. august i fjor.

Til Filter Nyheter svarer rektor Nina Skarpenes at de ikke har noen ytterligere kommentarer når det gjelder IDF-møtet.

Evaluerte faget

I det interne møtereferatet svarte skoleledelsen også at dette er to forskjellige kurs, samt at Politihøgskolen hadde evaluert emnet våren samme år.

Denne evalueringen besto av en arbeidsgruppe med representanter fra flere avdelinger ved Politihøgskolen, i tillegg til eksterne rettsvitere og farmakologer. Opprinnelig var ønsket at også en samfunnsviter skulle være med.

Endret navnet – fortsatt samme pensumbok

Nå har Politihøgskolen endret navnet på studieemnet til «Rusmidler og doping – kunnskap og praktisk arbeid».

– Dette er studier som gir studiepoeng og som vi har det fulle faglige ansvaret for. Disse videreutdanningene har i år vært gjennom en revidering og fått ny betegnelse. Dette for å sikre at studiene ikke forveksles med kurs i regi av NNPF, skriver Nina Skarpenes til Filter Nyheter.

Men også med det nye navnet bruker Politihøgskolen to av de samme pensumbøkene som NNPF benytter i sine kurs.

Den ene er «Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler» (2014), utgitt av forlaget Vett & viten. Det andre er heftet «Illustrert informasjonsmateriale om narkotika, alkohol og doping» (2016), utgitt av Norsk narkotikapolitiforening.

Begge bøkene er på 122 hver, på en pensumliste på totalt 517 sider.

Fjernet boka i fjor

I motsetning til Politihøgskolen fjernet Kriminalomsorgens høgskole og opplæringssenter (KRUS) boka «Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler» fra pensumlista for førsteårsstudentene i fjor.

Dette skjedde da kriminolog Hilgunn Olsen, førsteamanuensis ved KRUS, og flere kolleger fikk i oppgave å gå gjennom pensumlista for å lage et nytt emne om rusmidler.

Olsen anser ikke denne boka for å være akademisk i henhold til de kravene som stilles på en høgskoleutdanning. Blant annet mener hun læreboka fremmer en rekke udokumenterte påstander om hvordan politiet skal oppdage om noen er ruset.

– NNPF er en ideologisk aktør, og de fører politiet inn i et ensidig spor. Det er mye av grunnen til at det nå er en gammeldags forståelse internt i politiet, mener Olsen.

Hilgunn Olsen. Foto: Marie Lytomt Norum

Også Åsmund Birkeland har vært svært kritisk til pensumet i boka «Tegn og symptomer på misbruk av narkotika», fordi den inneholder få referanser til vitenskapelige kilder.

– Det kan tyde på at faget «Tegn og symptomer» har vært en viktig del av praksisen hvor politiet har skaffet seg skjellig grunn til mistanke, og deretter gått videre til ransaking av telefon, kropp og bopel, sa han til Dagbladet i sommer.

Blant annet står det i boka at «dårlig personlig hygiene, slurvete/skitten påkledning, allmenninntrykket bærer mer og mer preg av forfall» er tegn på rusbruk.

– Del av et større pensum

På spørsmål om dette til rektor Nina Skarpenes, svarer hun at boka utgjør en «del av et større pensum».

– Vi finner eksempelvis også fjorårets presisering fra riksadvokaten om ransaking i narkotikasaker på samme pensumliste. Som rektor vil jeg være svært varsom med å instruere hvilke bøker som skal stå på pensum og ikke.

– Burde vært satt på pause

Filter Nyheter har tidligere skrevet om at politiinspektør Jan Erik Bresil ved Politihøgskolen, som også er styreleder av NNPF, er lærer i dette studieemnet.

I sommer var Lillis Rabbing, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Politihøgskolen, kritisk til den nye stillingsutlysningen i dette emnet overfor Dagbladet. Blant annet var hun skeptisk til at Politihøgskolen kun godtok søkere som var politiutdannet.

– Ved å kreve politiutdanning utelukker man et stort fagmiljø og får ikke vurdert det som kunne ha vært aktuelle søkere. Vi mener det er uheldig, sa hun til avisa.

Avdelingsdirektør ved Politihøgskolen, Kjell Erik Mortensen, forsvarte at det var riktig å kreve politfaglig kompetanse.

Birkeland sier til Filter Nyheter at han mener dette emnet i stedet for å skifte navn, heller burde vært satt på pause i påvente av en grundig, kritisk gjennomgang.

Til dette har rektor Nina Skarpenes ingen kommentar, men skriver at hun «noterer» innspillet.

Åsmund Birkeland. Foto: Marie Lytomt Norum

Mener NNPF brukte kurset til markedsføring

Pål Frogner kritiserer også NNPF for å ha brukt Politihøgskolen som et måte å markedsføre deres egne kurs.

– Min grunnleggende kritikk er, og har alltid vært, at NNPF har brukt PHS’ bachelorutdanning og også etter- og videreutdanning for å markedsføre sitt politiske prosjekt, mener han.

Videre påstår han at det er «like ille» at «tusenvis av kommende politibetjenter har blitt opplært i en ideologi om narkotika».

Fra NNPFs nettside 14. september 2022.

Til dette svarte daværende generalsekretær i NNPF, Kristine Olsen Moss, til Filter Nyheter:

– Legaliseringsorganisasjonen LEAP har andre mål og ønsker for samfunnet enn NNPF og uttalelsen fra Pål Frogner fremstår mer enn noe annet som et forsøk på å diskreditere meningsmotstandere.

– Det er ikke noen sammenheng mellom Politihøgskolens studier og våre kurs, men vi opplyser på vår nettside om at vi har benyttet noen av de samme bøkene i deler av pensum. Politihøgskolen har utdanning rettet mot politiet som er normert opptil 210 timer, mens våre kurs på 16-24 timer ikke er for politiet, men rettet mot næringslivet og andre relevante arbeidsgivere i både innhold og markedsføring, skrev hun.

Endring 4. oktober 14.38: Rettet opp svar fra Nina Skarpenes ang. IDF-møtet.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.