Politiets utbetalinger til NNPF slaktes av granskerne: Brøt regler med bevilgninger, gaver og kontingent i mange år

Politi- og justis-topper i Norge har i en årrekke brutt statens økonomiregelverk med ulike former for utbetalinger til Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) – en privat, politisk organisasjon.

Den tvilsomme pengebruken blir verre av at ansatte i Politidirektoratet kan ha brutt habilitetsregler da de bevilget hundretusener til foreningen mens de selv var medlemmer.

På toppen av dette har noen av de øverste lederne sørget for «gaver» til NNPF fullstendig i strid med regelverket.

Det er blant funnene i den over 200 sider lange rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som i ett år har gransket rolleblanding i politiet knyttet til NNPF.

«Utvalget har lagt til grunn at utbetalinger ikke har vært i tråd med økonomiregelverket og at finansiering har skjedd uten tilstrekkelig reflektert saksbehandling», skriver Rolleforståelsesutvalget, ledet av professor Anne-Mette Magnussen.

Granskningen viser også til en internrevisjon i politiet i 2022, der det går fram at det har «eksistert en praksis for utbetalinger til organisasjoner utenfor de fastsatte tilskuddsordningene, som ikke har vært i tråd med økonomiregelverket».

Justisdepartementet startet utbetalingene: Driftsmidler, lønnstrekk, innkjøp, gaver og refusjoner

Politiet og Justisdepartementet har utbetalt penger til Norsk narkotikapolitiforening på flere ulike måter:

Overføringer fra politiets driftsbudsjett til NNPFs årlige utdanningskonferanser

Gaver til organisasjonen fra Politidirektoratet og Justisdepartementet

Trekk av NNPF-medlemskontingent via politiets lønnssystem

Kjøp av NNPFs informasjonsmateriell, kurs og effekter i de enkelte politidistriktene

Refusjon av deltakeravgift for politiansatte på NNPF-kurs

De økonomiske bindingene strekker seg tilbake til oppstarten av NNPF på 1990-tallet, og ingen av ordningene får godkjentstempel av utvalget.

De største utbetalingene har vært knyttet til NNPFs årlige utdanningskonferanse og andre kurs i regi av den ruspolitiske interesseorganisasjonen.

Justisdepartementet alene har samlet overført mer enn 1,2 millioner kroner til NNPF i forbindelse med utdanningskonferansene, mens Politidirektoratet (POD) har utbetalt totalt tre millioner kroner.

Fram til 2019 fikk NNPF innvilget samtlige søknader om støtte til utdanningskonferansen hos Politidirektoratet.

Selv om det var en privat forening som sto bak arrangementet har det vært definert av direktoratet som «kompetansehevende tiltak for ansatte i politiet» som «dekket et internt driftsrelatert behov i politiet». Lenge etter at NNPF ble kjent for politisk lobbyvirksomhet har POD også valgt å kalle det en «fagorganisasjon».

«Det ruspolitiske ved NNPF som har blitt trukket frem i debatten etter

rusreformen har ikke vært et tema i politiet, slik jeg har oppfattet det i min

tid der», uttalte avdelingsleder Bjørn Vandvik i POD da han ble intervjuet av utvalget.

«Svakhetene ved økonomiforvaltningen har etter utvalgets oppfatning ledet til en

svekkelse av tillit i «begge ender» av prosessen. Dels leder svakhetene til at det kan

stilles spørsmål ved den kompetansebyggingen som pengene ble brukt til, og dels

kan det stilles spørsmål ved om pengene ble tildelt på en riktig måte», heter det i granskningsrapporten.

Utbetaling tredoblet mens NNPF-medlemmer behandlet NNPFs søknader

Granskningsrappporten framhever at en seksjonssjef, en politiinspektør og en fagdirektør i Politidirektoratet håndterte NNPF-bevilgninger i 2015 og 2016 samtidig som de selv var medlemmer i foreningen. (Koblingen ble avdekket av Aftenposten i januar i fjor).

Samtidig som to NNPF-medlemmer for første gang signerte bevilgningsbrevene, økte beløpene kraftig, til 400 000 kroner. Verken i søknaden eller i PODs vedtak har utvalget funnet noen begrunnelse for dette.

«Beløpets størrelse var en betydelig økning sammenlignet med tidligere praksis

ettersom direktoratet de syv foregående år hadde innvilget kr. 150 000 per år til

konferansen. Før den tid var beløpet enda lavere», poengterer utvalget.

I ettertid hevder POD at «Den mest sannsynlige forklaringen til endringen i 2015/2016 er at det fra dette tidspunkt avsettes en større pott til kompetansehevende tiltak på

internbudsjettet til Politidirektoratet».

Overfor utvalget har POD erkjent at det «selvsagt er uheldig» at NNPF-medlemmer deltok i saksbehandlingen, samtidig som direktoratet hevder at «det er ingen indikasjon på at medlemskapet har påvirket saksbehandlingen».

Granskerne beskylder ikke saksbehandlerne direkte for å ha brutt habilitetsreglene i forvaltningsloven, men kaller det «ekstra uheldig» at den allerede uryddige finansieringen av NNPF skjedde ved at medlemmer av foreningen selv har vært med på beslutninger om å utbetale politiets penger til den.

«Utvalget har ikke grunnlag for å si at manglende refleksjon rundt lovlighetene

av disse tildelingene skyldes saksbehandlernes medlemskap i foreningen,

men minner om at inhabilitetsreglene ikke bare skal sørge for at det ikke tas

utenforliggende hensyn, men også at det utad fremstår som at saksbehandlingen

er objektiv og ikke påvirket av slike hensyn», heter det i rapporten.

Overfor Filter Nyheter medgir politidirektør Benedicte Bjørnland at kritikken er berettiget:



– Det er uheldig, jeg er ikke uenig med utvalget i det. Det er ansatte som selv må vurdere sin habilitet og plikter å tre til side hvis de har en kobling som for utenomverden kan se ut som blanding av roller. Jeg oppfatter at utvalget påpeker en sårbarhet og risiko. Det er ikke absolutter, men en praksis vi ikke bør ha, siden vi som politi bør være ekstra ryddige, sier Bjørnland, som ikke var politidirektør da de aktuell bevilgningene skjedde.

– Helt utenfor reglene: Politidirektøren ga «jubileumsgave» til NNPF

«Som takk for innsatsen over 25 år ønsker Politidirektoratet å overrekke en

gave til NNPF på kr. 100 000».

Det skrev daværende politidirektør Odd Reidar Humlegård til Norsk narkotikapolitiforening i desember 2016. Han kunngjorde selv jubileumsgaven da han holdt åpningsinlegget på NNPFs udanningskonferanse, ifølge granskningsrapporten.

Tilbake i 2000 ga også Justisdepartementet ekstra penger til NNPF, da begrunnet med et tiårsjubileum.

Rolleforståelsesutvalget påpeker at statlige virksomheter ikke har lov til å gi gaver til private organisasjoner.

«I den grad det er uheldig at støtte ble gitt til NNPFs utdanningskonferanse,

fremstår det for utvalget klart at en ren gave til foreningen – helt utenfor reglene

om økonomiforvaltning – må bedømmes desto strengere», heter det i granskningsrapporten.

Regelstridig «økonomisk gevinst» for NNPF: Trakk kontingent rett fra politilønna

Utvalget har fått bekreftet at politiet fra 2009 til 2021 hadde en praksis der medlemmer i NNPF fikk trukket kontingenten direkte fra lønna i politiets økonomisystem.

Lønnstrekket, som de siste årene omfattet flere enn 3000 politiansatte, ble opprettet på forespørsel fra den private foreningen.

Dermed tok altså politiet praktisk talt hele administrasjonsjobben med innbetaling av kontingent til NNPF, som på papiret er en helt utenforstående interesseorganisasjon uten noen status som fagforening.

Både granskerne og Politidirektoratets styringsavdeling mener i dag at ordningen var «indirekte støtte til drift av NNPF». Det er i strid med regelverket for økonomistyring i staten, slår granskerne fast.

«Etter utvalgets vurdering har POD ved denne ordningen besørget en driftstjeneste

kostnadsfritt for NNPF, noe som dermed innebar en økonomisk gevinst for

foreningen», skriver Rolleforståelsesutvalget i sin rapport.

Politiet betalte NNPF for kurs holdt av politiansatte

I tillegg til de omstridte utbetalingene til NNPF fra politiets sentralledelse har den ruspolitiske interesseorganisasjonen også fått penger fra enheter i politidistriktene.

Filter Nyheter avdekket i fjor hvordan politiet blant annet har kjøpt inn «faghefter» fra NNPF, betalt for maten på NNPF-møter, kjøpt abonnementer på organisasjonens medlemsblad eller gitt NNPF penger til «dugnad» i tillegg til ulike varianter av støtte til politifolks deltagelse på NNPFs konferanser.

Også dette er tema i Rolleforståelsesutvalgets rapport.

Så sent som i 2019-2020 fikk NNPF utbetalt 165 470 kroner fra politiet

utenom fastsatte tilskuddsordninger, ifølge en internrevisjon i fjor.

«Selv om utbetalingene til organisasjoner i perioden 2019–21 i hovedsak

gjelder deltagelse for ansatte på kurs og konferanser i regi av NNPF og

PKF, vil det være en risiko for uheldig rollesammenblanding, da det i noen

tilfeller er politiets egne ansatte som holder innlegg på kursene», heter det i internrevisjonsrapporten.

Rolleforståelsesutvalget har av ressurshensyn ikke gått nærmere inn i utbetalinger fra de enkelte politidistriktene, men framhever eksempler fra Agder politidistrikt fra politiets egen internrevisjon:

«Agder politidistrikt hadde (…) en utbetaling til NNPF i 2019 på kr. 40 000,

hvor det av bilaget fremgår at dette er økonomisk støtte til foreningen. Som

svar på en innsynsbegjæring i mai 2021 om politiets utbetalinger til NNPF

2017–2020, oppgis det at denne utbetalingen gjelder støtte til NNPF Agder

for medlemmer av lokallaget sin deltagelse på Utdanningskonferansen

i 2018 og 2019. Midlene er tildelt lokalforeningen NNPF Agder på bakgrunn

av søknad til politidistriktet. Samme distrikt har betalt NNPF kr. 16 000 for

å avholde et kurs for eksterne aktører, blant annet fra utelivsbransjen. Av

bilaget fremgår det at kursholder er en ansatt i distriktet»

Mangler regnskapsdokumenter i arkivet

For mange av årene der Politidirektoratet har utbetalt penger til NNPF, har ikke granskerne fått innsyn i den økonomiske rapporteringen. POD har begrunnet dette med arkivproblemer:

«Det er avdekket at det for en rekke årganger mangler rapportering i vårt

arkivsystem. Den mest sannsynlige forklaringen på dette er at rapportering

for bruk av midlene er mottatt hos saksbehandlere i brevpost (tilbake

i tid), og etter hvert på e-post, uten at disse har vært scannet og arkivert

i saksbehandlingssystemet doculive/websak. POD beklager at det her er

avdekket mangelfulle arkiveringsrutiner tilbake i tid».

Lærte ikke av Lysbakken-skandalen: – Fortsatte utbetalinger på autopilot

Rolleforståelsesutvalget sammenligner gjennomgående politiets utbetalinger til Norsk narkotikapolitiforening med bevilgningssaken fra 2012 som førte til at daværende barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken måtte gå av som statsråd.

«Etter Lysbakken-saken i 2012 skjedde det endringer i departementene, men

det skjedde ingen endringer i vår etat. Jeg tror den ordningen vi hadde

med å støtte utdanningskonferansen var så høyt forankret i ledelsen, og

at konferansen var så innarbeidet som utdanningsarena, at man fortsatte

ordningen uten å tenke at det var noe feil med det», sier avdelingsleder Bjørn Vandvik i POD i et intervju med granskerne.

Det var først da styringsavdelingen i POD fikk ny sjef i 2018 – Roger Bjerke – at praksisen ble stanset på hans initiativ, ifølge granskingsrapporten. Han mener at POD skulle ryddet opp i 2012, men at pengestøtten i stedet fortsatte «på autopilot».

«(…) vi ser ikke dokumenterte spor av at det ble gjort vurderinger i POD av om dette var en støtte som burde fortsette eller ikke, heller ikke dokumenterte spor av dialog med departementet om dette var noe som burde opphøre», sier Bjerke til utvalget ifølge rapporten.

Lover flere tiltak etter rapporten

Filter Nyheter spurte onsdag politidirektør Benedicte Bjørnland om hvem som har ansvaret for politiets rolleblanding.

– Utvalget beskriver forhold gjennom 30 år, faktisk også før opprettelsen av Politidirektoratet. Det blir den til enhver tid sittende sjefen for politietatene som har ansvaret for at det er god rolleforståelse, de siste årene meg som politidirektør, sier hun.

Bjørnland peker på at direktebevilgningene fra POD til direktoratet var stanset før hun tiltrådte som politidirektør og at hun i 2021-2022 var med på å sette i gang flere gjennomganger knyttet til NNPF-koblingen.

– Men nå har vi fått en rapport som i dybde og bredde gjør oss i stand til å jobbe videre med tiltak, sier Bjørnland.

