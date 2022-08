Mer enn 500 000 overført: Politiet betalte NNPF for at politifolk skulle kurse politifolk om narkotika

13 hettegensere og to t-skjorter med Bry Deg-logo på brystet, inkludert ni superundertøy-sett for herrer.

Profileringsmateriellet fra kampanjen til den private, ruspolitiske organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) var en klesbestilling fra Nord-Trøndelag politidistrikt (nå: Trøndelag politidistrikt) til ansatte i politiet.

Det spesielle innkjøpet er ett av mange eksempler på at både små og store pengesummer har sittet løst i politidistriktenes relasjon til NNPF gjennom et tiår.

I året 2019, like før debatten om politifolks rolleblanding skjøt fart for alvor, brukte fire av politidistriktene, Oslo, Agder, Sør-Vest og Vest, samlet minst 160 000 kroner for ansattes deltagelse på NNPFs kurs og konferanser, ifølge tallene Filter Nyheter har innhentet.

Fra før er det kjent at interesseorganisasjonens også har fått totalt omlag tre millioner kroner i direkte støtte fra Politidirektoratet til konferansene.

NNPFs konferanser er kontroversielle blant annet fordi politifolk må melde seg inn i organisasjonen for å få adgang til arrangementer der deres egne sjefer og kolleger står på talerstolen.

Minst en halv million

I andre sammenhenger har politiet kjøpt inn «faghefter» fra NNPF, betalt for maten på NNPF-møter, kjøpt abonnementer på organisasjonens medlemsblad eller gitt NNPF penger til «dugnad», viser Filter Nyheters oversikt.

Det ser ikke ut til å ha vært noen felles praksis på tvers av politidistriktene for det økonomiske forholdet til NNPF.

Filter Nyheter har fått innsyn i dokumenter som viser at de ulike politidistriktene i Norge har brukt minst en halv million kroner på formål knyttet til NNPF siden 2010. Fordi flere av politidistriktene selv mangler oversikt bakover i tid kan beløpet være større.

«Vi takker for deres bidrag og ønsker alle studentene i Sør-Trøndelag velkommen til en dag med faglig påfyll og hvor de også får et lite innblikk i hva et medlemskap i Norsk Narkotikapolitiforeningen kan gi dem etter endt utdanning», skrev daværende leder i NNPF Sør-Trøndelag i 2011.

«Kick-off-møte» med pizza

Politiet har hatt et spesielt nært forhold til NNPF i mange år, noe som også framgår av Filter Nyheters dokumentinnsyn.

Da NNPF Østfold ble stiftet og skulle ha «kick-off-møte» i januar 2011 for å øke medlemsmassen, ble det invitert til parolesalen på Moss politistasjon, med åpningstale fra en politileder og en utbetaling fra politiet til NNPF på 2000 kroner til pizza og brus på møtet.

I e-post-utvekslingen mellom en politileder og en politikollega som representerte NNPF, framgår det at lokallaget hadde fått beskjed fra organisasjonen om at den vanlige måten å få penger til bevertning på ikke var fra NNPF sentralt, men å søke støtte fra politimesteren.

Under full granskning

Til tross for navnet er Norsk narkotikapolitiforening en organisasjon helt utenfor politietater og fagforeninger, som jobber for en restriktiv narkotikapolitikk i Norge med fokus på forbud og straff.

I 2021, under debatten om Solberg-regjeringens forslag til rusreform, ble NNPF for alvor kjent som en omstridt lobbyorganisasjon som har en rekke av de politiske partiene på Stortinget som meningsmotstandere. Den foreslåtte reformen, som skulle avkriminalisere besittelse av små brukerdoser, ble nedstemt i juni 2021, slik NNPF ønsket.

Flere har også kritisert foreningens faglige innhold.

I høst nedsatte Justis- og beredskapsdepartementet et eksternt utvalg for å granske om politiet har «utvist god rolleforståelse» i sitt forhold til den ruspolitiske foreningen. Deriblant om politiet har vært «tilstrekkelig klare på at de representerer en privat organisasjon og ikke politiet».

I mandatet til det såkalte Rolleforståelsesutvalget står det at de skal undersøke politiets bruk av NNPF til opplæring av politiansatte. Dette inkludert «om politiet har sikret en tilstrekkelig faglig kvalitetssikring av grunnlaget for opplæringsarbeidet».

Utvalget skal også granske om politiet har «opptrådt ryddig og korrekt når det gjelder bevilgninger og pengestøtte til NNPF».

Innlandet politidistrikt kjøpte i 2019 inn 57 utgaver av NNPFs faghefte «Illustrert».

Mest til utdanningskonferansen

Filter Nyheter har bedt alle politidistriktene om innsyn i regnskapsopplysninger, avtaler og utbetalinger knyttet til NNPF og subsidiering av ansattes deltagelse på NNPF-kurs.

Sju av distriktene har brukt penger på ansattes deltagelse på utdanningskonferansen, og det er dette som utgjør de høyeste beløpene til NNPF.

Av dokumentinnsynene framstår det som at politidistriktene har hatt ulik praksis for hvordan de betaler for de ansattes deltagelse. Noen har betalt for alt som omfattes av de ansattes deltagelse på konferansen, mens andre betalte deler av den, for eksempel overnatting eller reise, eller har gitt en liten sum i tilskudd til den enkelte.

Informasjonshefter og fagdager

Noen av distriktene har også betalt for maten på NNPF-fagdag eller for innleie av instruktør.

De aller fleste har også kjøpt inn faghefter og tidsskrift fra NNPF. Enten ved å kjøpe abonnement på medlemsbladet «Motgift» eller NNPFs informasjonshefte om narkotika. Møre og Romsdal oppgir at de har «innvilget stipend til ansatte i Norsk narkotikapolitiforening med 2990» per person.

Oversikten over penger politiet betalt til NNPF, fordeler seg slik:

Politidistrikt: Bruksområder: Fra–til: Totalsum i kroner: Agder Ansattes deltagelse på utdanningskonferansen, reise, kurs, bespisning på fagdag og NNPF-materiell. 2010–2019 207 800 Oslo Faktura for deltakeravgift på NNPFs utdanningskonferanse 2011 og 2012. Utbetalinger, refusjoner og støtte til ansattes deltagelser i regi av NNPF. Leie av møterom, Asker og Bærum politidistrikt. 2011–2019 103 485 Vest Utgiftsrefusjon til ansatte i forbindelse med konferanser i regi av NNPF, samt øvrige kurs og seminaravgifter. 2013–2019 73 996 Sør-Vest Påmeldingsavgift for kursdeltagere og illustrert hefte med info om narkotika. 2011–2019 50 050 Trøndelag Informasjonsmateriell, kurs, seminar, konferanseavgift, støtte til utdanningskonferansen, støtte til gavekort fra XXL, bager, NNPF-klær og støtte til fagdag. 2010–2019 47 270 Finnmark Utgifter for innleie av instruktør i forbindelse med fagdag, utbetalinger i forbindelse med fagdag og prosjekttilskudd til NNPF Vestfinnmark lokallag. 40 979 Innlandet Informasjonsmateriell, kontigent på gruppemedlemskap 2010–2011, konferanseavgift til NNPFs utdanningskonferanse, kjøp av 57 faghefter til ulike enheter og tidsskrift. 2010–2019 19 073 Troms Informasjonsmateriell og fagdag på Bardufoss. 2012–2017 18 437 Øst Fagseminar, abonnent på Motgift, illustrert hefte om narkotika, gruppemedlemskap, konferanseavgift med enkeltrom og kick-off. 2011–2017 13 791 Møre og Romsdal Innvilget stipend til tre ansatte i Norsk narkotikapolitiforening Ikke spesifisert 5980 Nordland 0 Alle Totalsum 2010–2019 588 472 (Kilde: Innsyn fra de ulike politidistriktene)

Nordland politidistrikt skriver til Filter Nyheter at de ikke finner noen regnskapsmessige opplysninger knyttet til betaling av ansattes deltagelse på NNPF-arrangementer. De finner heller ingen utbetalinger til Norsk narkotikapolitiforening fra de siste ti årene, eller andre avtaler med foreningen og distriktet.

Sør-Trøndelag politidistrikt (nå: Trøndelag politidistrikt) kjøpte i 2012 inn informasjonsmateriell fra NNPF for 8000 kroner.

NNPF Haugaland: «Strålende at du gir støtte»

I dokumentene fra Sør-Vest politidistrikt kommer det fram at kassereren i lokallaget til NNPF Haugaland i 2019 ville «ta på» seg oppgaven om å ta imot støtten på 10 000 kroner, for videre å betale ut til hver enkelt av de påmeldte.

I 2019 var 19 personer fra Sør-Vest politidistrikt påmeldt, slik at de ikke fikk dekket hele beløpet. Ifølge Bengt Sporaland, tidligere avdelingsleder i Sør-Vest politidistrikt, var det et ønske «fra medarbeiderne om at flest mulig fikk delta på konferansen». Dermed fordelte enhetene budsjettet på flere, opplyser han.

NNPF Sør-Vest.

«I realiteten er det ikke NNPF som har fått økonomisk støtte, men den enkelte medarbeider har fått dekket noe av sine utgifter», skrev Sporaland i en e-post til Filter Nyheter.

Videre påpekte han at dersom noen deltok på eksempelvis et beredskapskurs, ville dette også blitt dekket av arbeidsgiver:

«Dette er ikke en utbetaling/støtte til NNPF, men betaling av deltakeravgift som også gjør for andre kurs/konferanser (både interne i politiet og eksterne)».

Bengt Sporaland. Foto: Politiet

Ingen komplett liste

Listen fra politidistriktene er trolig ikke komplett. Flere av politidistriktene begrunner dette med at de har vært gjennom en politireform, sammenslåing av politidistrikter, sentralisering av driftsoppgaver og endringer i regnskapssystemet.

Oslo politidistrikt skriver derfor at sammenstillingen kan være «unøyaktig med hensyn til akkumulerte kostnader». Oslopolitiets tall viser heller ikke hva de ansatte har deltatt på, for eksempel av konferanser og fagdager.

Vest politidistrikt opplyser at de har søkt på NNPF i fritekst for å finne pengebevilgningene, noe som kan bety at de ikke har fanget opp alt.

Agder: Over 200 000 kroner

Agder er politidistriktet som har registrert mest penger utbetalt til NNPF mellom 2010 og 2019.

Distriktet har brukt over 200 000 kroner på ansattes deltagelse på NNPFs utdanningskonferanse, inkludert overnatting og reise, i tillegg til andre kurs, fagdager og dugnad.

Så sent som i 2019 utbetalte Agder 40 000 kroner for å dekke ansattes deltagelse på utdanningskonferansen. I tillegg brukte de dette året mer enn 74 000 kroner på kurs og materiell fra NNPF.

Oversikt fra Agder politidistrikt sendt til Filter Nyheter.

Filter Nyheter har spurt Agder og flere av de nevnte politidistriktene om hva de tenker om disse overføringene, sett i lys av den pågående granskningen.

«Det er viktig at denne saken blir grundig evaluert. Når vi får svaret på gjennomgangen vil det være naturlig å gå gjennom vår egen praksis i Agder politidistrikt», skriver politimesteren Kjerstin Askholt i en e-post.

Hun tilføyer at det ikke vil være riktig å svare på spørsmål om distriktets praksis før de har fått konklusjonen fra evalueringen.

Politimester Kjerstin Askholt sier ansatte i har deltatt på NNPF-kurs som har vært ansett som relevant for arbeidet. Foto: Politiet

«Historisk sett en viktig forening»

Vest politidistrikt svarer at NNPF «historisk sett» har vært en viktig organisasjon for fagutviklingen innen narkotikaetterforskning og organisert kriminalitet siden 1990.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Arne Lutro i Vest politidistrikt var dette «i en tid der sentrale politiinstitusjoner ikke hadde andre organiserte kompetansetilbud eller systemer for erfaringsutveksling».

Lutro utdyper at NNPFs konferanser har blitt sett på som en «viktig fagkonferanse å delta på for ansatte som hadde faglig behov». Han påpeker også at konferansen pleide å bli prioritert av både Riksadvokaten og Politidirektoratet (POD).

«I lys av at NNPF den siste tiden har gått inn som en aktør i rusreformdebatten forstår vi at det nå stilles spørsmål ved politidistriktets deltakelse på disse konferansene. Vi understreker at dette har vært faglig begrunnet ut fra konteksten beskrevet over og kan ikke tas til inntekt for NNPFs politiske syn», skriver han.

«Et relativt beskjedent beløp»

Nils Kristian Moe, politimester i Trøndelag politidistrikt, begrunner også NNPF-pengene med at foreningen ble sett på som et faglig påfyll i saker som omhandler narkotikakriminalitet.

«Vi tenker at 47 270 kroner fordelt over 11 år er et relativt beskjedent beløp i en organisasjon med over 1 000 ansatte, samtidig som at vi skal være svært bevisste på hvilke roller vi har», skriver politimesteren.

Oversikt fra Trøndelag politidistrikt til Filter Nyheter. I tillegg til dette har de kjøpt inn hettegensere, superundertøy for herrer og t-skjorter med Bry Deg-logo.

Han opplyser at Trøndelag politidistrikt satte av omtrent 1,4 millioner kroner til kurs og kompetansehevende tiltak i fjor. I tillegg kan de ulike enhetene bruke penger fra eget budsjett på relevante kurs.

Fri fra tjeneste

Flere av distriktene understreker at de ansatte har fått fri fra tjeneste og reisestøtte til flere andre type fagsamlinger, både i privat og offentlig regi. Det gjelder både innen politifag, beredskap, søk og redning, barnevern, Trygg trafikk, Luftambulansen og Røde kors, samt NNPFs MOT-seminarer.

«Dette i hovedsak for å bygge kompetanse og tilføre kunnskap fra forskjellige synsvinkler og holdninger slik at vi kan reflektere og se dette i et bredere perspektiv i vårt politiarbeid», skriver Lutro i Vest politidistrikt.

«Det tenker vi er naturlig i og med at samfunnet utvikler seg», skriver Moe i Trøndelag politidistrikt, og fortsetter: «Det gjør at de ansatte har behov for å øke sin faglige kompetanse innen sitt fagfelt, for å bli i stand til å gjøre en enda bedre jobb for innbyggerne».

Oversikt fra Finnmark politidistrikt sendt til Filter Nyheter.

Politiet henviste videre til NNPF

Det er ikke bare politidistriktene som har betalt NNPF for å holde foredrag om narkotikakriminalitet for politifolk.

I 2015 sponset Stavanger kommune NNPFs utdanningskonferanse, som dette året ble arrangert lokalt, med 10 000 kroner. Selv om beløpet var lite, forteller Elliot Kim Jørpeland at han var usikker på om kommunen skulle sponse arrangementet – prinsipielt sett. Men de vurderte det til at støtten ville bidra til økt fagkunnskap hos politiet.

Jørpeland er SLT-koordinator (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) i Stavanger kommune og har tidligere jobbet i politiet.

– NNPF fremsto da som en viktig organisasjon for fagutviklingen i politiet på temaet narkotika. Politiet brukte lite penger på dette selv, og overlot heller dette til organisasjonen, sier han til Filter Nyheter.

Jørpeland forteller at han kjenner til flere eksempler hvor foreldre, skoler og andre har spurt politiet om å holde foredrag om narkotika, der politiet sendte dem videre til NNPF.

Hyrer inn politiet som foredragsholdere for NNPF og inviterer politiansatte

I stor grad hyres politiet selv inn som foredragsholdere på ulike fagseminarer arrangert av NNPF, også på kurs for politiansatte.

På NNPF Oslos fagdag for politiansatte torsdag 11. april 2019 var politimesteren, en representant i politiets avsnitt for «operativ utlending», Kripos og dansk politi på talerlista.

Ved NNPFs udanningskonferanse i 2014 og 2018 var om lag halvparten av foredragsholderne ansatt i norsk politi- eller tollvesen, i tillegg til enkelte fra Påtalemyndigheten og Politihøgskolen.

Politibetjenter fra Sverige, Nederland og USA, samt NNPF, holdt også foredrag. Utover dette var de eksterne foredragene blant annet holdt av skribenter, forskere, en tidligere narkotika-straffedømt, en psykolog og en sykepleier.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om at Politidirektoratet i 2015 sendte ut et skriv der de ba fem politidistrikter om å frita sju utvalgte politibetjenter fra politioppgaver, slik at de kunne holde narkotikakurs for politiet som representanter for NNPF.

Ifølge brevet var det i «Politidirektoratets syn» at NNPFs arbeid ville bidra med kompetanseheving i politidistriktene.

Konferansen ga poeng i politiets lønnssystem

For å delta på NNPFs årlige utdanningskonferanse måtte også de politiansatte melde seg inn som medlem av den ruspolitiske foreningen. Utdanningskonferansen har vært viktig for NNPFs rekruttering.

VG skrev i fjor sommer at konferansen ble godkjent som et tellende tiltak for Troms politidistrikts kompetansebaserte system. Dette igjen kunne bidra til høyere lønn eller som en fordel ved nye jobbsøknader.

Kristine Moss, generalsekretær i Norsk narkotikapolitiforening, skriver i en e-post til Filter Nyheter at utdanningskonferansen «alltid har vært kjent for å holde et høyt faglig nivå med foredragsholdere fra inn- og utland».

Hun påpeker at den planlegges i over ett år i forkant. Dette «for å kunne dekke helgen med foredrag i flere saler parallelt innen blant annet forebygging, narkotika og organisert kriminalitet».

– Opplevde at politiet og NNPF sto veldig nær hverandre

Jørpeland i Stavanger kommune har vært kritisk til deler av innholdet i NNPF-foredragene og organiseringen deres av folkemøtene.

– Vi fikk noen ganger tilbakemelding om at NNPF var politiske og brukte «skremselspropaganda». Av den grunn ble jeg veldig restriktiv og tilbakeholden med å bruke NNPF. Jeg opplevde at politiet og NNPF sto veldig nær hverandre og at det var få kritiske røster innad i politiet til NNPF, forteller Jørpeland, som har jobbet i kommunen siden 2009.

SLT-koordinatoren sier han ga NNPF flere tilbakemeldinger om dette.

– Jeg er opptatt av at når du sier noe, så må du ha belegg for det. Jeg har erfart at meningsytringer, anekdotiske erfaringer, statistikk og påstander blandes litt, sier SLT-koordinatoren.

Til dette sier Kristine Olsen Moss i NNPF at folkemøtene i Sør-Rogaland samlet flere tusen tilhørere. Hun sier tilbakemeldingene de fikk var «overveldende positive».

– Folkemøtene bestod av to deler; Bry Deg-foredraget, som i korte trekk er en hyllest til foreldre og understreker hvor viktige de er for sine barn i et forebyggende perspektiv. Den andre delen var «Tør du?»-foredraget til Mona og Arne Bratland. I dette foredraget forteller ekteparet en svært personlig historie om den dagen deres eldste sønn døde av en overdose MDMA. Dette er ikke «skremselspropaganda», men en ærlig fortelling om hva farene og konsekvensene av narkotikabruk kan være, skriver Moss.

– Gode intensjoner

Selv om Jørpeland er uenig med måten NNPF ofte formidlet sitt budskap, skryter han likevel av medlemmene for å legge inn mye arbeid på egen fritid.

Jørpeland mener at foredragsholderne i NNPF «stort sett» var ryddige med ikke å bruke uniform ved foreningsarbeid, og han sier representantene sa ifra dersom noen forvekslet dem med politiet.

Innsynsnekt bidro til å utsette granskningsutvalgets arbeid

Rolleforståelsesutvalgets frist for levere sin sluttrapport var satt til 1. oktober. Fristen er nå forlenget ut året 2022, opplyser utvalgsleder Anne-Mette Magnussen til Filter Nyheter. Hun begrunner utsettelsen med «utfordringer knyttet til informasjonsinnhenting og innsynsbegjæringer».

I Rolleforståelsesutvalgets budsjettrapport står det følgende:

«Noe merarbeid blir nødvendig særlig i forbindelse med at NNPF avslo utvalgets anmodninger om å utlevere resultatregnskap, årsberetninger og publiserte medlemsblader direkte til utvalget».

Videre påpekte utvalget at de på et senere tidspunkt var i dialog med foreningen. Da virket de til å være «behjelpelige» med å skaffe dokumentasjonen utvalget manglet.

NNPF har tidligere fortalt Rett24 at de avslo forespørselen fra granskningsutvalget. Dette begrunnet de med at Justis- og beredskapsdepartementet hadde utlevert lister over alle politiansatte som den gang fikk NNPF-medlemskapet sitt trukket fra lønnen. På spørsmål fra Filter Nyheter om dette svarer Moss i NNPF:

– Vi har vært i dialog med og tilrettelagt for Rolleforståelsesutvalget så langt vi som forening kan i hele denne prosessen og det gjør vi fortsatt, skriver hun.

Svarene på innsynsforespørselen og flere av uttalelsene til denne artikkelen ble formidlet til Filter Nyheter i februar og mars 2022.

