Politikere i USA vil samarbeide med Brasil om etterforskning av Kongress-storming

POLITIKERE I USA OG BRASIL ønsker å samarbeide om etterforskningen at den voldelige stormingen av Kongressen og flere andre statlige bygninger i Brasilia søndag, slik at man kan dra veksler på arbeidet som ble gjort etter stormingen av Kongressen i Washington DC i 2020. Innledende diskusjoner fant sted idet mer enn 70 parlamentsmedlemmer fra de to landene signerte en felles uttalelse som fordømmer antidemokratiske styrker som forsøker å endre valgresultater ved bruk av av vold. «Det er ingen hemmelighet at ytre høyre-agitatorer i Brasil og USA samordner seg for å underminere demokratiet. På samme måte må vi stå sammen i arbeidet for å beskytte det», heter det i uttalelsen.

Det er kjent at Donald Trumps tidligere kampanjesjef Steve Bannon brukte sin podcast for å egge til opprør i Brasil etter at ultrakonservative Jair Bolsonaro tapte presidentvalget i Brasil i oktober, og at han og en annen Trump-medarbeoder, Jason Miller, i møter med Bolsonaros folk oppfordret dem til å bestride valgresultatet.

Opinionsundersøkelser viser at en av fem brasilianere støtter angrepet på Kongressen. Reuters/The Guardian/AFP

DET ER FUNNET FLERE hemmeligstemplede dokumenter et sted som knyttes til president Joe Biden, den andre avsløringen av ikke-reglementert oppbevaring av slikt materiale på tre dager. Omfang og lokasjon er foreløpig ikke kjent.