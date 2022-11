Nylig ble det kjent at en tidligere advokat er tiltalt etter straffelovens §266 om «hensynsløs adferd» fordi han i august i år hengte opp «Etterlyst»-plakater med bilder av statsadvokat Geir Evanger og politiinspektør Jan Erik Bresil i Oslo sentrum. (Se ovenfor).

På toppen av straffesaken har Evanger fremmet et krav om oppreisning på hele 50 000 kroner i forkant av rettssaken i januar.

Bresil og Evanger har lenge vært de mest kjente lederne og aktivistene i den ruspolitiske organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), og er begge maktpersoner som selv vet å være harde i klypa i det offentlige ordskiftet. Tiltalte i plakatsaken har ofte kritisert NNPF i sosiale medier og har de siste ti årene ytret seg om politiets metodebruk i narkotikasaker både som jurist og privatperson.

«Etterlyst»-plakatene er politisk satire i denne debatten, og har ingenting i en rettssal å gjøre. Tiltalen er et angrep på ytringsfriheten.

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år», heter det i den aktuelle paragrafen.

Den rammer gjerne truende menn som oppsøker ekskjærester etter å ha sjikanert dem i lengre tid; uthengning av mindreårige på nettet; personer som går amok i det offentlige rom; eller folk som i tillegg til vold og trusler har begått trakassering som ikke treffes av andre paragrafer. Ofrene har gjerne fryktet for sin egen sikkerhet.

Tidligere i høst mente politiet det var denne paragrafen som gjaldt da en ustabil mann i Nord-Norge hadde skremt vettet av folk ved å ringe inn falske dødsbudskap om familiemedlemmene deres.

De siste ukene har bestemmelsen vært mest kjent for å være den Bent Hulsker erkjente å ha brutt og en av de to paragrafene statsadvokaten ikke mente Atle Antonsen kunne tiltales etter.

Uansett: Straffebudet er åpenbart ikke ment å være trøsteklut for hårsåre maktpersoner.

«Etterlysningen» av Geir Evanger for «narkotikainnførsel» er en referanse til at femti kilo hasj smuglet som del av politioperasjonen «Sult» endte opp på gata i Norge og ble en egen merkevare i de kriminelle miljøene. Statsadvokat Evanger var aktor da den høyprofilerte saken raknet i retten fordi politiet hadde brukt ulovlig provokasjon i narkohandelen. QR-koden på plakaten leder til en avisartikkel om Sult-kontroversen. Evanger er også nestleder i Norsk narkotikapolitiforening.

Vitsen er litt intrikat for publikum uten kjennskap til debatten om politiets metodebruk, og trenger nok litt bearbeiding før den når Nytt på Nytt. Men det er like fullt satire, og er det noe som bør vernes av ytringsfriheten så er det satire om makthavere i statens voldsmonopol.

På den andre plakaten var politikjendisen Jan Erik Bresil «etterlyst» for «ulovlig tvangsmiddelbruk og bierverv» og å «utgi seg for å være fra politiet». Dette spiller på at norsk politi i år står midt i to alvorlige tillitskriser: 1) En opprydning fra Riksadvokaten om lovstridige rusransakinger og 2) en storstilt granskning av samrøre mellom politietatene og den private interesseorganisasjonen som Bresil lenge har vært frontfigur for. (QR-koden på plakaten var en lenke til Rolleforståelsesutvalget, som leverer sin granskningsrapport på nyåret).

Joda – lest bokstavelig var plakatene en påstand om at politiet i sommer drev klappjakt på navngitte kriminelle i egne rekker. Men at noe slikt skulle kunngjøres i form av hjemmesnekrede ark med kallenavn som «Goggen» og anførsler om telefontid i politiet på 15 minutter (og kun på onsdager), er nok søkt for de fleste som passerer regjeringskvartalet. Alle som tittet nærmere på innholdet, googlet navnene eller brukte lenkekoden på plakatene ville forstå at budskapet var en form for politisk harselas.

Eller, som Norges grunnlov kaller det, «frimodige ytringer om statsstyret».

Selv om noen skulle ha tatt «etterlysningene» for god fisk, dreier det seg i hvert fall ikke om folk som har kjennskap til Bresil eller Evanger, så det er uklart hva slags skade de egentlig kan være påført.

Det vil si, dette har Geir Evanger redegjort nærmere for i begrunnelsen av sitt erstatningskrav:



«Jeg må leve med at disse bildene vil være tilgjengelig for all evig tid og “Goggen” og “er ikke du i fengsel” er morsomheter som kommer til å forfølge meg i lang tid frykter jeg»

En statsadvokat vil altså i fullt alvor vil legge fram for en norsk domstol at han er forfulgt av morsomheter. Med fare for å begå hensynsløs adferd: Det er en grunn til at noen synes det er gøy å erte Evanger.

Ingen politifolk eller rettsaktører skal måtte tåle å bli sjikanert eller truet fordi de gjør jobben sin, og det er derfor egne straffebestemmelser for å ivareta dette. De paragrafene er ikke forsøkt brukt her, og plakataffæren er overhodet ikke en slik sak. Den handler om hvorvidt man kan bruke satiriske virkemidler i kritikk av politiske aktivister som har politi eller påtale som yrke.

Tiltalte er en mann med et komplisert liv som tidligere har blitt dømt for narkotikabesittelse. Hans mange ytringer på saksfeltet spenner fra sarkastiske slengbemerkninger til seriøse juridiske debattinnlegg. Mye av kritikken hans har dessuten vist seg å treffe blink, både når det gjelder lovligheten av politiets metoder i «krigen mot narkotika» og politiets relasjoner til NNPF.

Med andre ord er han sikkert veldig irriterende for politifolk som er aktivister på motsatt side i rusdebatten.

Det er i denne konteksten de omstridte plakatene er hengt opp.

Én av problemstillingene i NNPF-debatten har forøvrig vært om politet i enkelte saker har vært overivrige i etterforskning eller etterretning mot personer som politiet ser på som uttalte legaliseringstilhengere.

Med et slikt bakteppe skulle man tro at Oslo politidistrikt og statsadvokatembetene var ytterst forsiktige med å utfordre ytringsfriheten med strafferett.

Valget om å forfølge spydigheter mot politikolleger blir også påfallende i lys av saker etatene jevnlig ser seg nødt til å nedprioritere. Det burde være velkjent at mange offentlige personer i Norge hver dag må tåle langt mer skremmende og plagsomme personangrep enn en teit plakat.

Det var Oslo politidistrikt – der Bresils kolleger og Evangers underordnede jobber –som etterforsket saken, ba om tiltale og som skal føre saken i tingretten i januar. Hedmark og Oppland statsadvokatembeter tok riktignok selve påtaleavgjørelsen i stedet for Evangers avdeling i Oslo, men det er likevel grunn til å spørre seg hvor uhildet prosessen kan ha vært.

For er det virkelig noen i politi eller påtalemyndighet som mener denne satiren er en forbrytelse som må for retten, med krav om straff og pengeerstatning, eller lukter dette av represalier mot en slitsom meningsmotstander?

Påtalemyndighetens dømmekraft i denne saken minner meg om en annen alvorlig farse, da en statsadvokat i Oslo i 2019 beordret etterforskning av det åpenbart lovlige teaterstykket «Ways of seeing» for krenkelse av privatlivets fred. (Som alle vet i dag, var det i virkeligheten teaterfolkene som var utsatt for en hensynsløs svertekampanje, fra Justisministerens nærstående og andre personer i Norges øverste maktelite).

I plakatsaken er «overtredelsen» i verste fall at satiren var klønete framført. Men det norske rettssystemet skal ikke være smaksdommere i møte med maktkritikk.

I en kommentar til Rett24 kaller Geir Evanger plakatene «et direkte angrep på ytringsfriheten, ved at meningsmotstandere skal la seg skremme til taushet ved hets i det offentlige rom». Offerrollen kler både NNPF-nestlederen og statsadvokaten dårlig. I virkeligheten er det straffeforfølgning av satiriske ytringer som kan ha en slik nedkjølende effekt.

Om det er noen voksne hjemme hos påtalemyndigheten, bør tiltalen trekkes lenge før denne sketsjen blir framført i en rettssal.

Dette er en kommentarartikkel. Skribenten er redaktør i Filter Nyheter.

