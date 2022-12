Prisstigningen i eurosonen lavere enn ventet

INFLASJONEN I EUROSONEN avtok mer enn ventet i november. Prisene på varer og tjenester i konsumentmarkedet i de 19 landene med fellesvalutaen vokste ifølge Eurostat med 10 prosent, mot 10,6 prosent i oktober og 0,4 prosentpoeng lavere enn analytikerne så for seg. Det antenner et håp om at den skyhøye prisveksten har passert toppen, selv om det er for tidlig å slå fast at Den europeiske sentralbank (ESB) vil redusere de kommende rentestigningene fra 75 til 50 basispoeng.

I USA sier sentralbanksjef Jerome Powell at USA kan redusere rentestigningen i desember. Han tror fortsatt en «myk landing» – at inflasjonen kommer under kontroll uten at økonomien kveles – er mulig. I Asia steg aksjekursene etter at Powells bemerkninger til en amerikansk tenketank ble kjent. Også Wall Street endte skarpt opp.

I det større bildet er det fortsatt slik at høye energipriser bidrar til stigende kostnader for produksjonen av hva som helst, og matvareprisene er fortsatt økende i EU. I New York meldte matleveringsselskapet DoorDash i natt at de kutter arbeidsstokken med 6 prosent. I Norge melder 73 prosent av handelsbedriftene at de tror på flat eller fallende omsetning neste år, ifølge ny undersøkelse. November var dessuten en måned med mange solgte boliger på markedet, og meglere venter prisfall. Reuters/Reuters/Finansavisen/DN



PANELET I REPRESENTANTENES HUS som gransker Donald Trump har fått utlevert ekspresidentens likning fra USAs skatteetat, etter at landets Høyesterett i forrige uke kom frem til at det hadde rett til innsyn. Det er ikke klart om materialet, som kan eksponere Trump for sannheten om hans personlige rikdom, blir offentligjort.