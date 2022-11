Oath Keepers-leder dømt for sammensvergelse mot staten

RETTEN SIER KONGRESS-STORMING VAR KUPPFORSØK: Lederen for ytre høyre-militsen Oath Keepers, Stewart Rhodes (57), er sammen med en av sine underordnede funnet skyldig i organisert forsøk på å bruke vold for å hindre at Joe Biden ble innsatt som president.

Dommen i den føderale distriktsretten i Washinghon DC er den første som slår fast at stormingen av Kongressen i fjor var sluttpunktet for såkalt seditious conspiracy. Det er den mest alvorlige tiltalen som er fremmet så langt blant de 900 kriminalsakene som springer ut av etterforskningen av hendelsene mellom presidentvalget og den formelle ratifiseringen 6. januar. For Justisdepartementet er det en viktig seier, som riktignok dempes av at Rhodes ble frikjent for to andre tiltaler om sammensvergelse. Han risikerer likevel 60 års fengsel.

DAGENS VM: Iranere feiret resultatet med fyrverkeri, jubel og kamprop for kvinners rettigheter da det iranske herrelandslaget tapte 0-1 mot USA i siste gruppespillkamp tirsdag. I iranske gater brukte folk kampen – som på forhånd fikk myndighetene til å mobilisere ekstra sikkerhetsstyrker – til å gjenta protestene mot det iranske prestestyret.