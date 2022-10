NNPF utpekt som «kompenserende tiltak» i politiet: – Noen problematiske slagsider

Forrige uke skrev Filter Nyheter om flere ansatte ved Politihøgskolen som kom med kraftig kritikk om innflytelsen som den ruspolitiske foreningen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) har hatt i politiet og overfor politistudenter.

Utfordringer rundt Politihøgskolens styringsform ble tidligere evaluert i en egen utredning (NOU) i 2014.

Utvalget, ledet av Per Sefland, vurderte blant annet om Politihøgskolen burde være en ren etatsutdanning, en vitenskapelig utdanningsinstitusjon eller en hybrid mellom de to.

I rapporten dukket også politiets forhold til den nå omstridte interesseorganisasjonen NNPF opp som tema.

«Kompenserende tiltak»

Sefland-utvalget viste til den tidligere «Politianalysen», en utredning fra året før, som rettet kritikk mot PODs styring av politietaten.

Ifølge Politianalysen framsto styringen som «fragmentert, hendelsesstyrt og kortsiktig». Dette fikk også faglige, økonomiske og administrative konsekvenser for Politihøgskolen og andre underliggende enheter i politiet, skrev Sefland-utvalget.

Én av disse konsekvensene var, ifølge rapporten, at politiet iverksatte «kompenserende tiltak for å dekke de behovene som etatslederen ikke evner å tilby».

Både NNPF og foreningen Politiets kriminalitetsforebyggende forum (PKF) ble trukket fram som eksempler på slike kompenserende tiltak. Sefland-utvalget beskrev dette som en «konsekvens av manglende styring og uklare roller og uklar myndighet».

– Rapporten tar opp hva norsk politi skal kunne innen ulike felt, fordi politiutdanningen ikke tar for seg alt. Et eksempel på dette er narkotikakunnskap, forklarer Åsmund Birkeland, sosiolog og lektor ved Politihøgskolen.

Åsmund Birkeland. Foto: Marie Lytomt Norum

«Den ene og synlige aktøren»

Rapportforfatterne besto blant annet av daværende rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad.

De beskrev den ruspolitiske interesseorganisasjonen NNPF som «den ene og synlige aktøren» på nasjonalt nivå for bekjempelse av narkotikakriminalitet.

Samtidig understreket de at narkotikabekjempelse er en «sentral og høyt prioritert oppgave i politiet. Arbeidet er omfattende og metodemessig krevende».

Rapporten beskrev politiets forhold til NNPF slik:

«Alle sentrale aktører som jobber med kriminalitetsforebygging deltar på denne ene årlige nasjonale kunnskapskonferansen – også sentrale personer fra Politidirektoratet som er ansvarlige for politiets kunnskaps- og metodeutvikling på nasjonalt nivå».

En tilsvarende beskrivelse ble gitt om politiets forhold til PKF knyttet til forebygging.

Kilde: Utdrag fra Sefland-rapporten (2014).

– Noen slagsider

NNPFs rolle i politiet ble ikke problematisert ytterligere i rapporten. Når Filter Nyheter kontakter den tidligere politimesteren Per Sefland på telefon nå, sier han at han først i ettertid begynte å stusse over dette.

Formuleringen i rapporten var slik sett ikke en refleksjon av de problematiske sidene på tidspunktet den ble skrevet, forklarer han:

– Men etter hvert har man blitt mer oppmerksomme på at det er noen slagsider som er problematiske, sier Sefland.

I dag er Sefland pensjonist og vara for Venstre i Kristiansund bystyre. Han har ikke deltatt i debatten om politiets bånd til NNPF.

Lektor Åsmund Birkeland reagerer på beskrivelsen av NNPF i rapporten:

– Er det ikke en selvsagt ting at det skal være Politihøgskolen som kan dette, og at politiet ikke skal være avhengige av en aktivistorganisasjon som NNPF. Politidirektoratet har gitt millioner til dem helt ukritisk gjennom mange år, sier han.

Les svaret fra NNPF nederst i artikkelen.

Refusjoner til utdanningskonferansen

Birkeland viser til at POD støttet NNPFs utdanningskonferanse med rundt tre millioner kroner fra 2001 til 2018.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om at flere politidistrikter også betalte refusjoner til ansatte tilknyttet samlinger og kurs i regi av NNPF og for blant annet informasjonsmateriell fra foreningen. Totalt fikk Filter Nyheter tilsendt kvitteringer på drøyt en halv million kroner fra de ulike politidistriktene.

Praksisen viste seg å være varierende fra distrikt til distrikt. Noen ga full støtte for ansattes deltagelse, mens andre steder måtte de ansatte betale hele eller deler av konferansen selv.

Fikk minst fem millioner kroner

Senere har Filter Nyheter fått innsyn i et dokument fra Politidirektoratet til det såkalte Rolleforståelsesutvalget som nå gransker politiets forhold til Norsk narkotikapolitiforening.

I brevet ber Rolleforståelsesutvalget om innsyn i dokumenter som viser

«alle økonomiske tildelinger som har gått fra POD til alle rusmiddelpolitiske organisasjoner (deriblant NNPF) som har mottatt støtte siden 2001».

Til dette svarer POD at de ikke har gitt støtte til noen organisasjoner i kraft av at de er «rusmiddelpolitiske», men at NNPF er den eneste organisasjonen som kan vurderes å falle inn «under en slik paraplybetegnelse»:

«Samtidig er det viktig å understreke at POD har forholdt seg til NNPF som en fagorganisasjon, som har organisert mange medarbeidere i politietaten, samt medarbeidere i samarbeidende sektorer som påtalemyndighet, kriminalomsorg, toll og forsvaret. Støtten har videre vært avgrenset til enkeltstående tiltak som har vært vurdert som kompetansehevende for ansatte i politiet».

Politidirektoratets oversikt viser videre at fra 2017 til 2021 har politiet betalt 1 440 578 kroner for refusjon til ansatte tilknyttet samlinger og kurs i regi av NNPF. Fra 2011 til 2020 har politiet betalt 686 298 kroner til Norsk narkotikapolitiforening over politiets driftsbudsjett.

Utbetalinger fra politiet/POD til NNPF, ifølge Politidirektoratet: Totalt «Støtte til NNPFs Utdanningskonferanse 2001–2018, samt gave ved NNPFs 25-årsjubileum ifm. Utdanningskonferanse 2019.» 3 050 000 «Utbetalinger til NNPF over driftsposten 2011–2020» 686 298 «Refusjoner til ansatte tilknyttet samlinger og kurs i regi av NNPF» (fra 2017 til 2021) 1 440 578 Totalt 5 176 876

Samlet har altså politiet brukt minst fem millioner kroner knyttet til NNPF, samtidig som de understreker at dette ikke er en fullstendig oversikt.

Stilte spørsmål til skoleledelsen

Som tillitsvalgt ved Politihøgskolen stilte Birkeland i fjor flere kritiske spørsmål til skoleledelsen om Politihøgskolens bånd til Norsk narkotikapolitiforening. Dette i et såkalt IDF-møte der de tillitsvalgte kan ta opp ulike problemstillinger knyttet til høgskolens virke.

«Mener PHS at det er uproblematisk at det er en frivillig organisasjon med en så sterkt ruspolitisk slagside fungerer som den sentrale kompetansehevende aktøren for norsk politi», spurte Birkeland.

Skoleledelsen svarte at «PHS av ressursmessige årsaker dessverre ikke evner å tilby alt etaten etterspør, og at andre leverandører derfor også leverer innenfor det samme fagfeltet».

Svaret fra skoleledelsen på et ekstraordinært møte om blant annet Politihøgskolens bånd til NNPF.

– Et viktig supplement til det offentlige

Filter Nyheter har spurt både Politihøgskolen og Politidirektoratet om Sefland-rapporten. PHS svarer at de «er kjent» med rapporten. POD oppgir at de ikke ønsker å svare på spørsmål som kan omfattes av Rolleforståelsesutvalgets arbeid.

Jan Erik Bresil, styreleder i NNPF, skriver i en e-post at frivillig innsats ikke erstatter, men at det er et viktig supplement til det offentlige:

– Vårt fagtilbud kommer i tillegg til det etatene leverer. Vi legger ned hundrevis av frivillige timer for at fagpersoner skal kunne spre kunnskap om tema som forebygging, organisert kriminalitet og narkotika. Dette gjør vi gjennom å tilby et fagblad, gratis fagdager og det vi mener er landets beste utdanningskonferanse innen disse temaene.

Samtidig skriver han følgende om uttalelsene fra Birkeland og Sefland:

– Kildene i denne saken jobber for en liberalisering av ruspolitikken og har andre mål og ønsker for samfunnet enn NNPF. Vi mener det samme som flertallet på Stortinget og den norske befolkningen i ruspolitiske spørsmål.