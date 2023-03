Regjeringen får kritikk for treg Ukraina-hjelp

– ALTFOR TREGT: En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget gir nå regjeringen kritikk for lang saksbehandlingstid etter Ukrainas sivile bistandsanmodninger i de første månedene etter Russlands fullskala invasjon. – Håndteringen i krigens første måneder har vært altfor treg i en akutt situasjon, uttaler kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H). Høyre og Venstre mener også at Emilie Enger Mehl (Sp) brøt opplysningsplikten i sitt svar til Stortinget om anmodninger til regjeringen om medisinsk evakuering av sårede ukrainske soldater, men komitéflertallet vil ikke strekke det lenger enn at statsråden burde informert Stortinget tidligere. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Høyre og Venstre «prøver å skåre billige poeng» i saken.

