Slag i lufta? Ingenting har skjedd med Vedums plan om å trekke Oljefondet ut av Russland 

«Målet er å trekke Oljefondet helt ut av Russland», kunngjorde finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) 27. februar i fjor – tre dager etter Russlands fullskala invasjon i Ukraina.

Vedum forklarte da at Finansdepartementet skulle sende et brev til Norges Bank, der de beordret umiddelbar frys av investeringene i Russland, for videre å utarbeide en plan om nedsalg i det russiske markedet: «Vi ønsker å ha en veldig tydelig og klar tilbakemelding på at den typen overtramp man har sett den siste tiden ikke kan aksepteres. Og at det derfor er naturlig for Norge å trekke sine investeringer ut av markedet», sa finansministeren.

Da Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina, var fondets aksjer i 51 ulike russiske selskaper verdt rundt 27 milliarder kroner.

Men det var fort uklart om nedsalg i det hele tatt var mulig. Da Norges Bank Investment Management (NBIM) la frem årsrapporten for 2021 i starten av mars, sa oljefondssjef Nicolai Tangen at han «tror det blir mulig å selge aksjene, men at spørsmålet er hvorvidt man får noen penger for dem».

Etter at Oljefondet, formelt kalt Statens Pensjonsfond Utland (SPU), ble etablert i 2006 har det vært en bred politisk enighet om at fondet skal forvaltes ut ifra faglige vurderinger for hva som gir høyest mulig avkastning, ikke politikk. Og lederen av Norges største pengebinge la ikke skjul på at Russland-exiten var finansielt ugunstig:

– Beslutningen om å tre ut av Russland er ikke en investeringsbeslutning, men en politisk beslutning, og den forholder vi oss til, sa Tangen i mars 2022.

I et brev signert sentralbanksjef Ida Wolden Bache og oljefondsjef Tangen, presiserte de at nedsalget var umulig, på daværende tidspunkt, gitt to årsaker: Omfattende sanksjoner og en stengt Moskva-børs.

Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet, sendt 15. mars 2022.

Oljefondet: – Fastlåst

Ett år senere har ikke Norges pengebinge solgt et eneste av verdipapirene. Vil det i det hele tatt bli mulig?

Filter Nyheter har spurt Oljefondet, Finansdepartementet, en rekke fondsforvaltere, uavhengige fageksperter og lederen av utvalget som i fjor drøftet problemstillinger knyttet til Oljefondets langsiktige investeringer:

De er alle enige om at på ubestemt tid, fram til sanksjonene oppheves og markedet i Russland fungerer normalt, er det umulig for Oljefondet å bli kvitt de russiske investeringene. Årsakene er både tekniske og juridiske.

For det første gjør sanksjonene nedsalget umulig. For det andre er det ingen som ønsker at investeringene skal havne tilbake hos russiske oligarker eller den russiske staten på «billigsalg». Å sikre seg at man ikke selger til mellommenn, ville vært en for komplisert prosess til å være gjennomførbar. Slik situasjonen er nå, finnes det ingen legitime kjøpere i Vesten.

Oljefondet forklarer det slik:

– Depotbanken vi bruker må følge gjeldende sanksjoner og kan derfor ikke bistå i oppgjør av transaksjoner i Russland. Det sentrale oppgjørssystemet er også under sanksjoner. Dette gjør situasjonen fastlåst, vi kan verken selge eller kjøpe. Vi kan heller ikke stemme. I tillegg vil sanksjonsreglene innebære begrensninger på hvem man eventuelt vil kunne selge til dersom situasjonen skulle bli mindre fastlåst, sier Line Aaltvedt, pressesjef i Oljefondet.

– Betyr det at dere må holde dere der til krigen er over, eller sanksjonene er borte?

– Vi må forholde oss til beslutningen fra Finansdepartement om frys, og til sanksjonsreglene slik de til enhver tid er fastsatt. Vi vet ikke hvor lenge vi må vente. Vi skal lage en plan for nedsalg, men det er en avventende situasjon, sier Aaltvedt.

Så langt har departementet derfor ikke blitt forelagt nedsalgsmuligheter av Norges Bank. Statssekretær Ellen Reitan (Ap) forklarer to hendelser det siste året som har gjort nedsalget enda vanskeligere:

Fra 3. juni 2022 omfattet vestlige sanksjoner den sentrale russiske verdipapirsentralen, National Settlement Depository (NSD). «Dette innebærer at handel og oppgjør i russiske verdipapirer i Russland ikke kan gjennomføres inntil sanksjonene løftes», skriver Reitan.



omfattet vestlige sanksjoner den sentrale russiske verdipapirsentralen, National Settlement Depository (NSD). «Dette innebærer at handel og oppgjør i russiske verdipapirer i Russland ikke kan gjennomføres inntil sanksjonene løftes», skriver Reitan. Fra 5. oktober 2022 var alle russiske selskaper i fondsporteføljen underlagt sanksjoner: «Etter dette tidspunktet har det dermed heller ikke vært mulig å gjennomføre transaksjoner i noen av fondets russiske aksjer. Norges Bank avventer å utarbeide en plan for å avhende fondets russiske portefølje inntil de ulike sanksjonene løftes og markedet kan anses tilstrekkelig normalisert», skriver statssekretæren videre.

Null verdi

Oljefondet er investert i 51 russiske selskaper, hovedsaklig energi- og finansselskaper, deriblant Gazprom, Lukoil, Sberbank, Novatek og Surgutneftegas (sistnevnte har blitt omtalt som «Putins sparegris»).

Flere av selskapene Norge er investert i, ble sanksjonert av EU, USA og Norge etter den ulovlige annekteringen av Krym i 2014. Sanksjonene fikk liten eller ingen betydning for SPU, skriver Norges Bank i et notat Filter Nyheter har fått innsyn i.

Da Russland invaderte Ukraina i fjor, hadde Norge omlag 27 milliarder kroner investert i Russland. Det var en svært liten del av hele fondsporteføljen, omslag 0,5 prosent. Senere har verdien sunket med rundt 90 prosent. Ved utgangen av 2022 var aksjene bare verdt 2,4 milliarder og i skrivende stund er de verdt 2,8 milliarder. Disse investeringene er priset til null av Oljefondet – altså regnes pengene som tapt på papiret selv om verdiene ikke har forsvunnet.

– Utbyttet fra selskapene i rubel er parkert på en omnibus-konto hos Citibank i Russland. Vi har lagt til grunn null verdi av disse, sier Aaltvedt i Oljefondet.

Kunne pengene blitt donert?

Et spørsmål som har vært på dagsorden, er om verdiene som Oljefondet har investert i Russland kunne kommet Ukraina til gode.

Den britisk-amerikanske finanstoppen og Putin-fienden Bill Browder mener Norge burde donert avkastningen fra Oljefondet til en veldedig stiftelse.

– Det virker på meg som at hvis det norske formuesfondet ønsket å innfri deres forpliktelser om å komme seg ut av disse investeringene, ville det beste og mest ærefulle være å donere dem til en veldedig stiftelse for Ukraina, slik at alle inntekter eller overskudd går til ofrene for denne grusomme krigen.

– Jeg mener at alle som finansielt tjener på å gjøre forretninger i Russland etter at krigen startet har blod på hendene. Jeg er spesielt sjokkert over at norske myndigheter, som har den finansielle fordelen av å kunne gjøre det rette her, fortsetter å sitte på russiske aksjer, sier Browder.

Bill Browder. Foto: Hermitage Capital Management

Les vårt intervju med Bill Browder i 2022: «Oligark-jegeren» til Filter Nyheter: – De er like skyldige som Putin i denne katastrofen

Departementet: – Direkte støtte mer treffsikkert

Finansdepartementet mener imidlertid at det finnes langt mer treffsikre tiltak enn å donere et eventuelt utbytte:

– Vi mener at Ukraina hjelpes best gjennom direkte støtte, slik Norge allerede gir og som kommer umiddelbart til gode, skriver statssekretær Reitan.

Hun ramser opp en rekke måter Norge har hjulpet og fortsatt støtter Ukraina, både sivilt, militært og via Nansen-programmet.

– Forslaget om etableringen av en eventuell trust [veldedig stiftelse, red.anm.] som mottar aksjene med Ukraina som rettighetshaver er en lite treffsikker måte å hjelpe Ukraina. Verdien av aksjene er høyst usikker. Det samme gjelder muligheten for eventuelt utbytte. I tillegg kommer ekspropriasjonsfaren ved Ukraina som rettighetshaver. Det er dermed ikke gitt at en donasjon av aksjene til en trust på noe tidspunkt ville kommet Ukraina til gode. Direkte støtte er mer treffsikkert, skriver hun.

Hun avviser at avkastning har vært en del av vurderingen:

– For gjennomføringen av nedsalget har departementet i brevene av hhv. 28. februar 2022 og 21. mars 2022 til Norges Bank uttrykt at det må skje innenfor rammen av de sanksjoner som Norges Bank må forholde seg til i sin virksomhet og ivaretakelse av fondets interesser for øvrig, skriver hun via kommunikasjon.

Anneksjonen av Krym: Ikke «hensiktsmessig» å endre porteføljen på kort sikt

Spoler vi tilbake til Russlands ulovlige anneksjon av Krym i 2014, så var Oljefondet på denne tiden tungt inne i det russiske finansmarkedet. Deres russiske aksjer og obligasjoner hadde den gang en verdi på 47 milliarder kroner. Burde departementet ha bedt Norges Bank om å trekke seg ut allerede da?

– Det ville nok hatt en viss økonomisk effekt, men neppe noen politisk – det ville ikke ha avskrekket Putin. Det er nå klart – men var det ikke da – at han ikke slutter med å samle det han ser som russisk land før han blir stoppet med makt, sier statsviter Ivar B. Neumann, direktør ved Fritjof Nansens institutt.

Fondets uttalte finansielle strategi under tidligere oljefondsjef Yngve Slyngstad var å kjøpe seg opp i urolige og svake markeder, for så å selge unna hvis det gikk opp. I så måte var dette et gunstig tidspunkt å plassere penger i Russland, men Slyngstad valgte å la være å kjøpe seg mer inn på grunn av den geopolitiske risikoen.

Men siden fondet var en såpass stor investor i Russland, var det verken hensiktsmessig eller mulig å endre porteføljen i en kort tidshorisont, uttalte Slyngstad i april 2014, ifølge Dagens Næringsliv.

Fortsatte å gjøre handler

Da Russland gikk til fullskala invasjon mot Ukraina 24. februar i fjor, sa oljefondsjef Tangen på NRKs Dagsnytt 18 at de «har troen på at vi gjennom dialog med disse selskapene og et aktivt eierskap kan gjøre disse selskapene bedre. Det er en grunnleggende holdning vi har i Oljefondet».

De to første dagene, 24. februar og 25. februar 2022, fortsatte fondet å gjøre 42 handler i russiske verdipapirer. Oljefondets talsperson forklarte E24 at dette var relativt små handler som gjøres i den daglige forvaltningen.

Men dette endret seg altså 27. februar, da det var full frys i fondets russiske eiendeler.

Frykter fondet oppfattes som en politisk aktør

Tidligere finansminister Siv Jensen gikk ut i Finansavisen med klar beskjed om at departementet måtte være tydelige på at Oljefondets bebudede Russland-exit representerte et unntakstilfelle. Hun påpekte at et mål for henne alltid hadde vært å motvirke at Oljefondet ble brukt til «alle mulige politiske formål»:

– Det er nok av dem som vil ha et sugerør inn i fondet. Problemet er at hvis fondet i økende grad blir et politisk instrument for formål som i seg selv kan være prisverdige nok, vil det gå ut over fondets evne til å generere avkastning. Da beveger vi oss langt vekk fra det som er fondets formål, sa Jensen.

Espen Henriksen, forsker ved institutt for finans på BI, mener det var feil å fokusere på Oljefondet rett etter det militære overfallet, og at vi heller burde fokusert på å sende våpen og annen støtte som ville gitt umiddelbar effekt.

– Aksjer er bare eierskap til allerede investert i kapital. Det betyr at det ikke endrer noe som helst i russisk næringsliv når Norges Bank gjennomfører salget av de russiske aksjene i Oljefondet. Om vi selger en aksje, vil per definisjon noen andre kjøpe den.

Han understreker likevel at man ikke skal legge fra seg moralske standarder, men at man må ha et realistisk syn på årsakssammenhenger.

– Vi bør definitivt ikke motta utbytte fra selskap koblet til den russiske stat eller russisk næringsvirksomhet. Men vi må ikke ha noen illusjon om at det vil svekke Russlands økonomi eller krigsevne.

Økende politisk ønske

Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), ledet i fjor et offentlig utvalg som utredet langtidsperspektiver for Oljefondet. Utvalget problematiserte sammenhengen mellom investeringer i aksjemarkedet, autoritære stater og krig.

Ved fjorårets fullskala invasjon i Ukraina, ble problemstillingen brått høyaktuell.

Utvalget skriver at de ser «et økende politisk ønske» om større sammenheng mellom politikk og økonomi, noe som forsterket seg etter fjorårets invasjon.

– Generelt ser vi at geopolitiske risikoer øker, og det har stor betydning for svingninger i markedet. Fondet har stor evne til å bære finansiell risiko, men ikke-finansielle risikoer er noe Stortinget tidligere ikke har vært så opptatt av og som de kanskje ikke har så stor apetitt for, forklarer Sverdrup til Filter Nyheter.

Nupi-direktøren påpeker at dersom fondet skal fortsette å ha høyest mulig avkastning ved å ta moderat risiko, slik mandatet tilsier, må de ta risiko og spre den ved å investere bredt over hele verden. Men nå, når verden beveger seg i retning av mer geopolitisk rivalisering og større skiller mellom demokratiske og autoritære stater, kan det bli vanskeligere å navigere for Norge som investorstat:

– Noen kan kanskje spørre om det ikke hadde vært bedre bare å være investert i USA og Europa, og ikke i noen av disse «slemme landene». Men, det ville samtidig gjort at konsentrasjonen ville vært større, og at man heller ikke hadde tatt del i den samlede globale verdiskapningen. Siden verdens økonomier er sammenvevd er det heller ikke lett å trekke et slikt skille.

Har vi lært noe?

En av innvendingene mot økt politisering av fondet, er hvordan fondet potensielt kan bli brukt på en uheldig måte i forhandlinger med andre, autoritære stater.

Den store jokeren i så måte, er Kina. Stormakten har trappet opp den militære innsatsen mot Taiwan, og ikke minst fått kraftig kritikk for å ta kontroll over Hongkong og for behandlingen av uigurene. Likevel er det ikke mange som har trukket seg ut av det kinesiske markedet, tvert imot er det heller mange som går inn, påpeker Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1.

Har vi da lært noe av situasjonen i Russland, og hvordan man skal forholde seg til et potensielt fremtidig angrep der?

– Erfaringen er at vi lærer lite av feilene våre. Men det er også lett å si i etterkant, når vi ser at det har gått galt. Det kan like gjerne tenkes at Kina og Vesten er nødt til å samarbeide, sier Andreassen og tilføyer:

– Etter en eventuell invasjon kan det framstå som det mest åpenbare at vi burde ha sanksjonert Kina, men nå i forkant vet vi ikke om det vil bidra til å øke eller redusere spenningen.

Han påpeker at så lenge Kina ikke invaderer Taiwan, kan det like så godt tenkes at forholdet mellom Kina og Vesten bedres. Og til sjuende og sist er stormaktene nødt til å samarbeide om globale problemstillinger, som klima:

– Det er det finans handler om: Vi vet ikke, og vi tar veldig mange veddemål på at verden består som den er nå. Vi vet at det går galt i enkeltmarkeder og selskaper, man tar alltid en risiko.

Andreassen tror heller ikke Norge velger å ta denne typen beslutninger på egenhånd, men at vi alltid vil følge etter USA og Europa.

Uviss framtid

Siviløkonom Aksel Mjøs, førsteamanuensis ved Norges handelshøyskole (NHH), påpeker at selv om det vil være en kontinuerlig diskusjon hvordan fondet skal styres politisk, er situasjonen i Ukraina og Russland utenfor alle skalaer vi tidligere har sett.

– Er det én gang prinsippet om at økonomi og politikk skal blandes, må det være nå, sier han.

– Hvordan tror du det blir på sikt når sanksjonene er over?

– Dette har vi ikke gjort før. Jeg ville sagt at hvis vi kommer i en situasjon der sanksjonene oppheves – og dette er en amatørspekulasjon – så er det fordi det er et så signifikant skifte i Russland. Landet må ha kommet tilbake i et fornuftig spor. Vi får håpe at det er den veien det går, men det er en del som skal skje før det.

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.