Trump skal ønske seg håndjern ved arrestasjon

DONALD TRUMP SKAL HA sagt til sine rådgivere at han ønsker å bli påført håndjern for å lage mest mulig spetakkel ved en eventuell, symbolsk pågripelse. Det kan skje i forbindelse med tiltalen som er ventet i New York i løpet av uka. Trump vil da bli løslatt samme dag, men risikerer senere å bli dømt til inntil fire års fengsel for å ha brukt valgkamppenger på å få pornoskuespilleren «Stormy Daniels» til å holde tett om deres forhold.

I Kongressen utnytter Trumps partifeller sin majoritet til å hjelpe den potensielle presidentkandidaten så godt de kan, inkludert å hindre statsadvokatens etterforskning ved å kreve hans vitnesforklaring.

Rundt halvparten av de spurte i en Ipsos-måling sier de mener etterforskningen er politisk motivert. Mange mener samtidig at det er trolig at Trump faktisk er skyldig. CNN/The Guardian/Reuters/Filter Nyheter



VLADIMIR PUTIN SIER Kinas foreslåtte fredsplan kan ligge til grunn for