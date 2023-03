Blir han arrestert nå? 8 spørsmål og svar før Trump-tiltalen sprenger internett

Mye tyder på at Donald Trump er i ferd med å bli den første eks-presidenten i USAs historie som får en strafferettslig tiltale mot seg.

Vi gir deg oversikten før nyhetsbildet blir – veldig – kaotisk:

Hvilken av sakene er dette?

Etterforskningen, ledet av statsadvokat Alvin Bragg i New York, handler om en utbetaling av 130 000 dollar til pornoskuespilleren Stephanie Gregory Clifford («Stormy Daniels»), helt i sluttspurten av 2016-valgkampen, for å få henne til å holde kjeft om det hun sier var sex med Donald Trump ti år tidligere.

Juridisk er det et sentralt spørsmålet hvor direkte Trump var involvert da selve pengeoverføringen ble kamuflert fra valgkampregnskapet ved at utlegg fra hans daværende advokat Michael Cohen ble refundert av Trumps forretningsdrift.

Blir Trump tiltalt?

Det vet vi ikke. (Per tirsdag morgen). Grunnen til at de fleste jusseksperter og medier i USA tror tiltalen er rett rundt hjørnet, er at nesten alle stegene som vanligvis tas på vei mot en tiltale, nå er gjort. Les: Det ville vært ulogisk at statsadvokaten går så langt i prosessen uten å ha ammunisjon til en tiltale.

Spekulasjonene skjøt virkelig fart 9. mars, da det ble kjent at Donald Trump hadde fått et formelt tilbud om å forklare seg for storjuryen påfølgende uke. Det skjer nesten aldri uten at en tiltale er på trappene. (Som ventet avslo Trump å møte – det er også vanlig respons fra mistenkte på dette stadiet).

Allerede da etterforskningsledelsen aktiverte en såkalt storjury i saken i januar, var det et sterkt signal om at saken kunne gå til tiltale.

Behandlingen i storjury har likhetstrekk med en rettssak, men all vitneførsel og argumentasjon skjer på statsadvokatens premisser, under strengt hemmelighold, uten forsvarsadvokater tilstede. Storjuryen – 23 vanlige New York-borgere – tar ikke stilling til skyldspørsmål, bare om de foreløpige bevisene holder til å reise en tiltale, og i praksis får påtalemyndigheten viljen sin i nær alle saker.

17. mars meldte amerikanske medier at blant andre New York-politiet, Secret Service og FBI hadde begynt å planlegge de massive sikkerhetstiltakene som må iverksettes ved ulike bygninger og myndighetspersoner hvis Trump faktisk blir tiltalt. Etatene har dialog med statsadvokatens kontor om det sikkerhetsmessige, men det betyr ikke at de vet noe mer enn andre om når eller om det blir tiltale.

Det aller siste vitnet for storjuryen ble trolig ført på mandag, noe som åpner for en beslutning i løpet av denne uken.

Blir han arrestert – og skjer det på tirsdag?

Det var Trump selv som lørdag 18. mars erklærte med brask og bram at han kommer til å bli «arrestert på tirsdag i neste uke», men det var det ikke dekning for.

Advokatene hans avkreftet raskt at de har fått noen beskjed fra statsadvokaten, så Trump vet sannsynligvis like lite som deg og meg om når en eventuell tiltale foreligger. Trolig var hans datoangivelse en blanding av gjetning, misforståelser og et forsøk på oppildne tilhengerne med en spesifikk kunngjøring.

Men: Hva skjer i øyeblikket en tiltale faktisk er klar? Den vanlige prosedyren er omtrent som følger:

Selve innholdet i tiltalen blir klausulert – midlertidig hemmeligholdt. Hovedpersonens advokat blir deretter kontaktet av statsadvokaten med beskjed om at vedkommende er tiltalt, for å avtale et tidspunkt for fysisk oppmøte på Manhattan der han «overgir seg» og anklagene vil bli forkynt.

Det er her vi snakker scener for historiebøkene HVIS alt skjer på vanlig måte: Da blir Trump faktisk pågrepet av etterforskere ved ankomst hos statsadvokaten, får lest opp rettighetene sine – «alt du sier kan bli brukt mot deg» og så videre – og det vil bli tatt fingeravtrykk og fotografier («mugshot», om du vil) før rettsmøtet der han tar stilling til straffskyld. New York Times og andre medier påpeker at det er mindre sannsynlig at Trump blir påsatt håndjern.

Om påtalemyndigheten ønsker å gjøre seansen mer diskré er det mulig, men kan gi kritikk for forskjellsbehandling av eks-presidenten.

De aktuelle tiltalepunktene kvalifiserer ikke til varetektsfengsling, så ved en avtalt pågripelse blir Trump løslatt samme dag (i påvente av en rettssak som kan være over ett år unna). Tiltalen får heller ingen formelle konsekvenser for valgkampen hans.

Trumps advokat, Joe Tacopina, uttalte søndag at Trump vil «følge normal prosedyre hvis det kommer til det» – underforstått at han reiser frivillig fra Mar-a-Lago i Florida til New York.

Hva er forbrytelsen? Og straffen?

Det å gi kvinnene penger for å holde historiene deres unna offentligheten, er ikke ulovlig, isolert sett. Straffesaken dreier seg om Trumps etterfølgende refusjoner til advokat Michael Cohen.

Det mest aktuelle angrepspunktet for påtalemyndigheten er grovt regnskapsjuks slik delstatslovgivningen i New York definerer det.

For at Trump skal kunne dømmes for noe annet enn en mindre forseelse, må retten trolig overbevises om to ting:

At Trump kan holdes personlig ansvarlig for «falske» regnskap da refusjonene til advokat Cohen – trolig signert av Trump personlig – ble framstilt som vanlige advokatutgifter («retainer»).

At hensikten med denne uriktige bokføringen fra Trumps side var å skjule en annen forbrytelse. Her er brudd på lovgivning om valgkampfinansiering det mest aktuelle, men ikke den eneste muligheten.

I så fall risikerer Trump å bli dømt for forhold med en strafferamme opp mot fire års fengsel

Men flere jusseksperter har bemerket at en slik lovanvendelsen vil være ganske spenstig fra statsadvokatens side. Det er fordi «skjule en annen forbrytelse»-biten er en juridisk nøtt.

I en tidligere straffesak mot Michael Cohen i samme sakskompleks ble han rammet av føderal lovgivning om valgkampfinansiering. Men i Trumps sak er det høyst uklart om ordlyden i regnskapsjuks-bestemmelsen i New York gir rom for å peke på overtredelser av annen lovgivning enn delstatens egen.

Mer sannsynlig er det, ifølge denne analysen fra Just Security, at statsadvokat Bragg vil påberope New Yorks egen valgkamplovgivning. Men dette er upløyd mark, og vil avhenge av hvordan domstolen tolker en klausul som i utgangspunktet gjør unntak for valgkamporganisasjoner som også rapporterer føderalt.

Statsadvokaten kan imidlertid også ha avdekket beviser som knytter Trump til andre kvalifiserende lovbrudd som kan sies å ha blitt forsøkt dekket over med regnskapstriksingen.

Hva er bevisene?

Det vet egentlig ingen utenforstående før det eventuelt blir offentliggjort en tiltale. Mye kan ha skjedd i løpet av den langvarige etterforskningen (den har vært av-og-på siden 2019), der flere personer som har vært i Trumps indre krets er vitner.

Men mange fakta er etablert fra før:

Det er ingen tvil om at Trumps advokat og rådgiver Michael Cohen i oktober 2016 – bare noen dager før presidentvalget – opprettet et stråselskap i delstaten Delaware for å utbetale penger til pornoskuespilleren via hennes advokat, i bytte mot at hun lot være å uttale seg om sin befatning med Trump. Beløpet var altså 130 000 dollar, omtrent 1,3 millioner kroner.

Senere – når valgseieren var i boks – fikk Coen en tilsvarende sum refundert gjennom en rekke månedlige utbetalinger fra Trump Organization etter valgseieren. Donald Trump personlig signerte flere av sjekkene, blant annet i Det ovale kontor i Det hvite hus etter at han var tiltrådt som president.

En av utbetalingene på 35 000 dollar som ble kvittert ut av president Trump personlig.

Cohen, kjent som Trumps mest betrodde «fikser», erkjente straffskyld i 2018 for å ha brutt føderal lovgivning om valgkampfinansiering med utbetalinger til «Stormy Daniels» og en annen kvinne. Pengeoverføringene ble da sett på som skjulte valgkampbidrag og det ble slått fast at formålet var å «påvirke presidentvalget». Cohen ble dømt til tre års fengsel og en bot på 50 000 dollar for dette og en rekke andre lovbrudd begått mens han arbeidet for Trump og hans presidentvalgkamp.

Cohen har forklart under ed at Trump både ba om og var med på å planlegge utbetalingen til pornoskuespilleren, og at det var møter og telefonsamtaler blant flere i Trump-apparatet om saken.

Trump løy først om at han ikke kjente til utbetalingene. Men i 2018 ble han presset til å erkjenne offentlig både taushetsavalen med «Stormy Daniels» og at han refunderte Cohen penger etter hans utlegg i saken, men hevdet at dette ikke har noe med valgkampmidler å gjøre:

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 3, 2018

Stormy Daniels-utbetalingen henger nøye sammen med hvordan Cohen også tok jobben med å sørge for at et sladrepresse-intervju med Playboy-modellen Karen McDougal om Trump-utroskap skulle forbli upublisert. I juli 2018 ble det kjent at FBI hadde beslaglagt et skjult lydopptak Cohen hadde gjort av en samtale med Trump i 2016, der de diskuterte fasilitering av betaling til McDougal. Trump kan altså vanskelig hevde at han er ukjent med fordekt kanalisering av «hysj-penger», og i McDougal-saken er det etablert av en annen mellommann at hensikten var å unngå at Trumps valgkamp tok skade.

Michael Cohen er påtalemyndighetens nøkkelvitne i den nåværende saken, og har vært i nærmere tjue avhør i tillegg til å stille to ganger for storjuryen. Også Stephanie «Stormy Daniels» Clifford har forklart seg for storjuryen.

Men det er altså langt derfra til en fellende dom.

Lovbruddene skjedde for mange år siden?

Ja, og under litt andre omstendigheter så kunne faktisk straffesaken vært foreldet, særlig om de mest alvorlige punktene («felony») faller fra og bare mindre alvorlige lovbrudd («misdemeanour») blir stående.

For en vanlig innbygger i New York er foreldelsesfristen bare to år for sistnevnte.

Men egne bestemmelser for mistenkte med opphold utenfor delstaten – i Trumps tilfelle både tiden i Det hvite hus og i Florida – gjør at statsadvokaten ennå har tid å gå på uansett hvilken tiltale som er aktuell.

Når får vi fasiten?

Det er ikke satt noen dato for når tiltalespørsmålet må være avgjort.

Formelt sett vil Trump være å regne som tiltalt i det øyeblikket storjuryens formann signerer påtalemyndighetens detaljerte anklageskrift. Her er det statsadvokaten som styrer timingen, og det er ikke gitt at det skjer rett etter storjuryens avstemning.

Det kan komme en frenetisk fase i offentligheten der statsadvokaten har varslet Trumps advokater om at han er tiltalt for noe, men der innholdet i anklagene forblir hemmelig fram til han får dem forkynt.

På dette tidspunktet vil hele tiltaledokumentet trolig bli delt med offentligheten.

Men har han ikke begått mer alvorlige lovbrudd enn dette?

Trump er i hvert fall mistenkt eller gransket i langt mer alvorlige etterforskninger.

Straffesaken vi nå snakker om dreier seg altså verken om Trumps rolle i det høyreekstreme angrepet på Kongressen i 2021, hans våpenutpressing av Ukraina for egen politisk vinning, Trump-konsernets skattetriksing og manipulering av eiendomspriser, forsøket på å tukle med valgresultatet i delstaten Georgia, eller FBIs beslag av underslåtte sikkerhetsgradert dokumenter i Trumps bolig.

I én av de andre pågående etterforskningene mot Trump, Georgia-saken, er det faktisk utvikling parallellt med dramaet i New York. Mandag ble det blant annet kjent at påtalemyndigheten vurderer muligheten for å ta i bruk bestemmelser som vanligvis brukes i saker med organisert kriminalitet.

Også den tredje mest potente straffesaken – knyttet til dokumentbeslagene i Mar-a-Lago, er fortsatt uavklart og kan gå til tiltale senere i vår.

Kilder: Washington Post, Just Security, CNN, New York Times, Business Insider

Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.