Reiser barrikader før mulig Trump-tiltale

BARRIKADER ER REIST rundt et rettslokale på Manhattan i påvente av en eventuell tiltale mot Donald J. Trump for å bruke valgkampanjemidler som hysjpenger til pornoaktøren Stormy Daniels. Ekspresidenten og presidentkandidaten har oppfordret sine tilhengere til å protestere mot det som kan bli tidenes første kriminalsak mot en av USAs tidligere statsledere, men på ytre høyres some-plattformer skal mange ha reagert på oppfordringen med skepsis og frykt for å bli lurt i en felle. Tiltalen er ventet denne uka.

I Kongressen har tre komitéledere fra Det republikanske partiet gått til det skritt å kreve innsyn i all korrespondanse, dokumentasjon og vitneforklaringer som er relevante for hysjpenge-etterforskningen hos distriktsadvokat Alvin L. Bragg. Reuters/The New York Times



DEN REPUBLIKANSKE guvernøren i Wyoming