Advokater reagerer på Mehls politi-forsvar i NNPF-saken

– TVIL OM HUN KAN VÆRE ANSVARLIG: Lederne i Advokatforeningen og Juristforbundet reagerer kraftig på uttalelser fra justisminister Emilie Enger Mehl i helga, da hun gikk langt i å ta politiet i forsvar etter de alvorlige konklusjonene om samrøre i rapporten fra det regjeringsoppnevnte Rolleforståelsesutvalget. I et intervju med Nettavisen framsto statsråden mer bekymret for kritikken av politiet i offentligheten enn av politiets mangeårige rolleblanding i NNPF-saken og de ulovlige rusransakingene. Jon Wessel-Aas i Advokatforeningen mener Mehls opptreden i saken «skaper tvil om hvorvidt hun er kompetent til å være politisk ansvarlig for en så sentral del av rettsstaten som justissektoren». – Hun uttaler seg på en måte som snur opp ned på hvordan forholdet mellom statsmakten og borgerne skal være i et demokrati, og velger å angripe dem som kritiserer ukulturen i politietaten, utdyper han overfor Rett24.

Juristforbundets leder Sverre Bromander ga på Facebook uttrykk for at Mehl velger side med politiets interesser foran «borgernes interesser og rettigheter».

OVERLEVDE MED NØDSKRIK: Med bare 287 mot 278 stemmer ble mistillitsforslag mot Frankrikes statsminister Elisabeth Borne og hennes regjering nedstemt i parlamentet i Frankrike i går. Det var motstandernes siste mulighet til å blokkere president Emmanuel Macrons forhatte pensjonsreform, som hever alderen for når franskmenn flest kan gå av. De to mistillitsforslagene som