Mistet oversikten? Her er noen av de viktigste nyhetene i Norge onsdag 8. april:

«Sammen har vi altså nådd målet om å slå ned viruset» , sa Solberg i går. Hva mener hun? Vi dro på pressekonferanse i marmorsalen – bare et steinkast fra puben The Dubliner der borgerlige politikere smittet hverandre før landet gikk i lockdown.

Her er den ferske rapporten fra Folkehelseinstituttet i fem enkle punkter.

Virus-situasjonen nå:

6 008 er bekreftet smittet av koronaviruset i Norge.

250 er innlagt på sykehus, 70 ligger i respirator.

101 er døde.

Korona-nytt:

Seks vikarer fra samme vikarbyrå har testet positivt på koronaviruset i Trondheim – fire av disse har jobbet på ulike helse- og velferdssentre i kommunen. Flere beboere og ansatte kan ha blitt eksponert for smitte.

Oslo kommune følger regjeringens plan og går for en «gradvis og kontrollert» åpning av barnehager og skoler fra 20. til 27. april. Skjenking av alkohol vil ennå ikke starte.

Flere fagforeninger har forhandlet med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og blitt enige om høyere overtidsbetaling for norske sykepleiere og andre helsearbeidere på grunn av koronakrisen.

«Det er beksvart», sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen om konsekvensene av koronakrisen i Norge. Går det som LO frykter, kan arbeidsledigheten ende på 5,8 prosent i år og 6,2 prosent neste år.

Regjeringen og kunnskapsminister Guri Melby (V) er i gang med å lage retningslinjer for hvordan undervisningen i norske skoler skal organiseres når de gjenåpner over påske og enda flere elever fases inn i månedene som kommer:

– Hvis 1.–4. klasse starter med å være på skolen hver dag, så er det ikke sikkert at de kan fortsette med det hvis mellomtrinnet (5.-7. trinn) kommer. Den type justeringer må vi se på. Skolen må ikke bli for full, slik at det blir tett mellom elevene, sier Melby.

