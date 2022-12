Nye hjemler: Regjeringen vil at PST skal lagre ytringer på nettet

FÅR LAGRE MENINGSYTRINGER FRA NETTET: Emilie Enger Mehl (Sp) la i dag fram forslag om at Politiets sikkerhetstjeneste skal få lov til å lagre personers ytringer fra det åpne nettet. På en pressekonferanse i dag understreket justisministeren at formålet er å forebygge terror, og at hjemmelen ikke gjelder chattetjenester, e-poster, eller kryptert eller privat informasjon. Hensikten er blant annet å forebygge terror. Der PST har bedt om å få lagre slike opplysninger i 15 år, sier Regjeringen at det holder med fem, ifølge VG. Både justisministeren og PST-sjefen avviser at de nye hjemlene vil kunne utarte til masseovervåking. «Formålet er ikke å følge med på eller overvåke enkeltpersoner. Formålet er å kunne utarbeide analyser og etterretningsvurderinger om trender og utviklinger på et overordnet nivå», sier Mehl.

