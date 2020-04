Storbritannias kulturminister Oliver Dowden melder at britenes koronasyke statsminister Boris Johnson , som mandag kveld ble overført til intensivavdeling, fortsatt er stabil og at han kommer seg. Johnson skal ha sittet oppreist og vært i samtale med det medisinske personalet, ifølge Reuters.

har den nystartede stiftelsen Hennes hus begynt å samarbeide med en hotellkjede for å tilby trygg innkvartering for kvinner som utsettes for vold i hjemmet. «Nå må du tenke utenfor boksen og handle raskt og bokstavelig talt redde liv», sier Ann Söderlund, en av grunnleggerne av stiftelsen, til Expressen. USA s visepresident Mike Pence og hans korona-team informerte kongressen om at Trump-administrasjonen utarbeider en veiledning for til slutt å gjenåpne landet. Helsetoppene informarte også om at de hardest rammede områdene har begynt å vise tidlige tegn på stabilisering av antall smittede, ifølge Politico.

s visepresident og hans korona-team informerte kongressen om at Trump-administrasjonen utarbeider en veiledning for til slutt å gjenåpne landet. Helsetoppene informarte også om at de hardest rammede områdene har begynt å vise tidlige tegn på stabilisering av antall smittede, ifølge Politico. Flere bioteknologiselskaper begynner nå å teste lovende vaksinekandidater og behandlinger mot koronavirus, på mennesker.

og behandlinger mot koronavirus, på mennesker. Koronaviruset sprer seg raskt i svensk eldreomsorg – såpass mye at det varsles om at den svenske gjennomsnittlige levealderen vil falle kraftig. «Vi vil se triste tall de kommende ukene. Og mange vil dø unødvendig», sier en svensk pensjonert professor og lege, Yngve Gustafson, til Aftonbladet.

til Aftonbladet. Singapore, som har høstet lovord for sin korona-håndtering, har nå registrert en plutselig økning i nye tilfeller, nesten alle sammen lokal spredning. Regjeringen bestemte derfor å iverksette mye strengere tiltak for å bremse spredningen av viruset. 7. april stengte alle unntatt viktige virksomheter, og innbyggere får kun lov til å kjøpe mat og medisin, trene og gå til frisøren. «Smittebryteren», som regjeringen kaller det, vil vare i minst en måned.

