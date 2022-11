Russiske soldater klager åpent over «udugelig ledelse»

RUSSISKE SOLDATER MED OFFENTLIG KLAGEBREV: I et åpent brev til myndighetene klager russiske soldater i Ukraina over store tap og «udugelig» militærledelse. Brevet ble først publisert av den russiske militærbloggen Grey Zone på Telegram, før det ble plukket opp av russiske medier.

En av soldatene skriver at de «enda en gang» har blitt kastet inn i et «uforståelig angrep av general Muradov», ifølge NRK. Dette i forbindelse med et angrep som skal ha funnet sted i Pavlovka i Ukraina. I løpet av bare fire dager har de mistet 300 soldater som enten har dødd, blitt skadet eller er savnet, heter det i brevet. Bare i denne brigaden (den 155.) hevder de at soldatene har mistet halvparten av kjøretøyene og våpnene de kom med. Den lokal guvernøren Oleg Kosjemjako erkjenner at det pågår harde kamper i området, men avviser at antallet forsvunnede soldater er like stort som de hevder. Det russiske forsvarsdepartementet tilbakeviser alle påstandene og hevder at styrkene gjør fremskritt, noe Reuters beskriver som et uvanlig skritt.

SA NEI TIL KORN-HJELP: Viseutenriksministeren for landbruk og mat i Ukraina ba i sommer om norsk hjelp til å fylle landets kornlagre. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sa nei, går det fram av en redegjørelse til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.