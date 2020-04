– Det er det høyeste på rangstigen du kan komme i det bergenske liv: Å være medlem av 17. mai-komitéen.

Det skulle være statsminister Erna Solbergs «største kommunikasjonsutfordring så langt i livet», ifølge en viktig kommentator i rikskringkastingen.

Langt over 400 000 mennesker står uten jobb i Norge. Snart 6000 mennesker er smittet av et virus vi ikke kan vaksinere oss mot. De som «holder hjulene i gang», taper halvannen milliard hver dag.

Og tirsdag denne uka gikk landets statsminister på scenen for å opplyse nasjonen om hva mindretallsregjeringen har bestemt om veien videre.

Men hva sa hun, egentlig?

«Slå ned, slå ned, slå ned, slå ned, slå ned»

Like før klokken 16 ble journalistene sluset gruppevis inn i den marmorbelagte salen i Kongens gate 18, der Klima- og miljødepartementet holder til.

I 1903 døde ti mennesker vegg i vegg her, da bygningen ble åsted for den største brannen i Oslo i fredstid. Den gang var det ennå lenge til spanskesyken – og enda lengre til koronaepidemien, som i dag herjer Norge.

Men epidemien er «under kontroll», ifølge landets helseminister. Erna Solberg og hennes regjering har slått den ned, der er i hvert fall sånn vi må forstå det.

– Jeg opplever at alle vil være med på dugnaden. At alle vil være med på å slå ned smitten, sa Solberg i det gule scenelyset.

– På vegne av hele regjeringen har jeg lyst til å si tusen takk absolutt alle som nå bidrar til at vi får slått ned viruset, fortsatte hun.

Statsministeren henvendte seg direkte til de mange som er blitt arbeidsledige i Norge:

– Til alle de vil jeg si at vi gjør alt vi kan for å slå ned smitten, forsikret hun.

Ja, Solberg kunne fortelle at regjeringen skal «videreføre slå ned-strategien, med noen justeringer i tiltakene».

Og helt mot slutten, i en passasje om «utholdenhet i det lange løp», hørte vi et lite seiersrop:

– Sammen har vi altså nådd målet om å slå ned viruset.

Halvspilt fotballkamp, skjelven i knærne

I salen satt Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg, som etterpå hadde vansker med forklare hva «slå ned»-begrepet egentlig betyr. Ikke i noen datamodell har Norges fremste smittevernmyndighet regnet seg fram til at viruset er «slått ned». Fagfolkene har benyttet helt andre begreper om strategi, som «undertrykk» eller «brems».

Men nå er det blitt umulig å skille mellom faglige termer og effektive kommunikasjonsgrep. For Erna Solberg kommuniserer. Fra scenen i marmorsalen i Kongens gate, fortalte hun at «vi fortsatt er langt fra halvspilt, hvis vi skal sammenligne oss med en fotballkamp». Helseministeren fulgte opp med en historie om gå ned fra en fjelltopp, skjelven i knærne.

Men mest av alt slår vi altså ned. Eller har allerede gjort det. Det viktigste nå, er at vi holder oss friske.

Og Erna Solberg er uten symptomer, ikke en gang litt forkjølet. Da hun lanserte begrepet «slå ned» i en pressekonferanse den 24. mars, ville Nettavisens journalist vite hvor regjeringssjefen kjøper blåbærene som holder henne smittefri:

– Nå er det Sindre som foretar mesteparten av handlingen i vår familie, må jeg innrømme. Så det er nok han som er best på å si hvor han kjøper blåbær hen, men jeg kjøper de vel i hvilken som helst matvarebutikk jeg er innom. Og så drikker jeg det. Som juice. Og jeg tror ikke nødvendigvis dette kurerer noe som helst, men det er veldig godt, sa Solberg.

Da de borgerlige dro på smittefest

Blåbær-spørsmålet var dumt, men ikke helt på jordet: Uka i forveien hadde Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter (H) testet positivt på korona. Bare to små dager før landet gikk i krigslignende lockdown torsdag 12. mars klokken 18, var Alstadsæter deltaker på «Jeppe-møtet».

Jeppe-møtet? I motsetning til de grenseløse afterskifestene i Østerrike og omegn, hadde bare et fåtall nordmenn hørt om mingleklubben tidligere. Men så begynte folk å bli syke.

«Jeg har ikke merket noe. Jeg befant meg i et hjørne av lokalet hvor jeg bare snakket med KrFs folk hele tiden», sa Helge André Njåstad (Frp) om timene på skjenkestedet The Dubliner. «Jeg kan bekrefte at jeg er dårlig, men er ikke testet», sa partikollega Erlend Wiborg.

Men Civita-leder og Jeppe-arrangør Kristin Clemet hadde allerede slått alarm i en felles e-post til alle deltakere: Koronaen er løs. Det lukkede treffet for politikere, tenketank-ansatte og hangarounds på borgerlig side, hadde utviklet seg til smittefest.

Vi vet ikke om koronaen rant fra de små vinduene mellom båsene på The Dubliner, slik det er blitt beskrevet i fargerike reportasjer fra afterski-festene i alpene. Men Åshild Bruun-Gundersen (Frp) var på puben. Og ble den første stortingspolitikeren med bekreftet koronasmitte i Norge.

«Ernas høyre hånd har fått påvist koronavirus», skrev VG om Rune Alstadsæter for noen uker siden, men nå er han ute av isolasjon. Under pressekonferansen i Kongens gate på tirsdag, tok han oppstilling ved et eget bord.

Og hadde han blitt øltørst, kunne han ha drømt seg tre minutter ned i gata til The Dubliner. Som dessverre er koronastengt i dag.

«Når friheten har vært truet, har nordmenn gitt alt for hverandre»

– Disse dagene har vist hva som bor i oss, sa Erna Solberg under pressekonferansen tirsdag.

– Disse ukene har vist Norge på sitt aller beste.

Noen vil kanskje innvende at Norge først og fremst har vært trist og stengt, men statsministeren spilte på den norske fellesskapsfølelsen – og resiterte den store fortellingen om landet vi bor i.

Det var ikke første gang i løpet av koronakrisen:

– Når terror og ulykker har truffet oss, har vi kommet oss gjennom det i fellesskap. Når friheten har vært truet, har nordmenn gitt alt for hverandre. Dette har gitt landet vårt et fortrinn, som altså er kraftigere enn noe våpen. Og mer verdifullt enn noe oljefond. Nemlig at vi stoler på hverandre. Det er denne tilliten som skal bære oss gjennom krisen vi nå står i, sa hun i en alvorstung fjernsynstale den 18. mars.

Noen dager senere beveget hun seg nærmere:

– Dette er jo en uvirkelig tid. Jeg vet at den skaper frykt. Den skaper uro. Men den får også frem det fineste i oss. Vår evne til å ta vare på hverandre. Vår kreativitet. Vår evne til å glede andre. La oss også holde fast ved det. Også i dagene og ukene som kommer.

Det var i denne pressekonferansen at TV 2 ville vite hva Solberg kunne si «til de som har veldig lyst til å dra på hytta i påsken».

– Skaff dere noen gode spill. Lat som om dere er på hytten, men bli hjemme, svarte Solberg.

Og til tross for at ingen eksperter i hele verden vet hva som kan gjøres for å stagge den dødelige epidemien som truer enkeltmennesker, familier og nabolag, var Solberg nesten helt inne i hjertene våre.

I hvert fall øynet det hardtarbeidende kommunikasjonsapparatet rundt statsministeren en reell mulighet for at det kunne skje. For bare noen timer senere lot ektemannen Sindre Finnes seg avbilde med en stor eske Monopol utenfor statsministerboligen i tussmørket.

«Morsomme brettspill med våre nærmeste»

– Ja, både jeg og Erna er friske og begge barna har det også bra, forsikret Finnes, som fortalte om turneringer i «Amerikaner» og spennende brettspill der målet er «å slå ut én etter én» – det sendte tankene til en viss koronastrategi.

Lørdag 5. april la Solberg ut sin hittil mest populære statusoppdatering i løpet av hele krisen:

– Det blir en annerledes påske i år. La oss gjøre det beste ut av det. Vi kan spille morsomme brettspill med våre nærmeste, lese boken vi aldri har tid til å lese, høre på lydbok eller utforske nærområdet, skrev statsministeren.

Bildet var det viktigste: Solberg og ektemannen poserte med både «Uno», «Ticket to ride», «Ligretto», «Risk» og Sven Petter Næss-romanen «Den stille uke».

Romanen handler om at en rik fabrikkdirektør blir knivstukket og drept natt til palmesøndag. VG anmeldte den i fjor: «Boken har for eksempel scener med sterkt potensial til å engasjere leseren følelsesmessig, men hvor dette skusles bort ved at handlingen går for fort frem.»

«Den mest staselige oppgaven du kan ha»

Koronapandemien går fort frem. Og kanskje er det derfor vi ikke blir beroliget når statsministeren vil appellere til våre innerste følelser, heller enn å gi en fornuftig forklaring på hva som reelt sett vil skje videre?

Hva innebærer det egentlig at viruset skal «slås ned»? Hva skjer i så fall med immuniteten i den norske befolkningen? Hvor lenge åpner «slå ned»-strategien for at epidemien rir oss som en mare?

Folkehelseinstituttet har relativt konkrete tidsanslag – og det er nedslående lesning. Men statsministeren vil ikke en gang forklare hvordan verden vil se ut om halvannen måned:

– Altså, 17. mai kommer. Det kan jeg garantere deg. Det står i kalenderen, og den kommer. Spørsmålet er hvordan vi skal feire 17. mai. Og jeg tenker at vi har mange flinke 17. mai-komitéer, sa Solberg under pressekonferansen tirsdag.

– Det blir en utfordring, selvfølgelig, for 17. mai-komitéen i Bergen jo er den mest staselige oppgaven du kan ha, fortsatte hun.

Setningene hang liksom ikke helt sammen, så hun måtte forklare:

– Det er det høyeste på rangstigen du kan komme i det bergenske liv: Å være medlem av 17. mai-komitéen. De må tenke annerledes. Men det er jeg sikker på at de kan klare å gjøre.

Erna Solberg er ikke forkjølet. Og vi andre får bare prøve å holde oss friske.