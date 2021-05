Filter Nyheter avslørte i begynnelsen av mai hvordan partiet til Hans Jørgen Lysglimt Johansen i 2021 har blitt en arena for norske tenåringer og menn i 20-åra som omfavner jødehat, raseideologi og nazistiske manifester.

Den 49 år gamle Alliansen-lederen bruker ungdommer ned i 16-årsalderen i en valgkamp der han i år også har engasjert flere etablerte høyreekstremister fra den nazistiske og voldsfremmende organisasjonen DNM.

– Nazistisk politikk

VG satte tirsdag søkelyset på at Alliansen før årets stortingsvalg har betalt personer penger per underskrift de samler inn til partiregistreringen Lysglimt Johansen ønsket i 2021. (5000 underskrifter ble godkjent i februar i år).

I den forbindelse går Høyres justispolitiske talsmann, Peter Christian Frølich, hardt ut mot Alliansen-lederen:

– Ikke bare er Lysglimt en nazist, men etter alle solemerker er han også en svindler som betaler folk for å få støtte til sitt forkvaklede syn. Jeg vil gå sammen med alle mine politiske kolleger, fra Rødt til Frp, for å knuse dette tankegodset, og alt Lysglimt står for, sier Frølich til VG.

I et Facebook-innlegg skriver Frølich videre:

«Jeg håper færrest mulig har latt seg lure til å signere på å fremme nazistisk politikk. 9573 personer falt i kampen for et fritt Norge uten nazisme. Den arven forplikter oss alle».

Lysglimt Johansen uttaler til VG at han «synes det er veldig vanskelig å definere hva en nazist er».

– Jeg er ikke nazist. Jeg vet ikke en gang helt hva det er. Jeg er norsk nasjonalist. Jeg mener Norge er for «Nordmenn», med stor «N», sier Alliansen-lederen til avisa.

Nazister fra voldsfremmende organisasjon på Alliansens valglister

Filter Nyheter avdekket 6. mai at Lysglimt Johansen har ført opp flere nynazister og andre sympatisører av Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) på Alliansens valglister.

DNM er en voldsfremmende nazistisk organisasjon som hyller Adolf Hitler og knytter sin revolusjonære ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme.

I Sverige har medlemmer i DNM blitt knyttet til både terrorhandlinger, vold mot politiet og meningsmotstandere, samt store våpenbeslag. Den militante organisasjonen er kjent for å utpeke navngitte politikere som «folkeforrædere». I Norge følges Den nordiske motstandsbevegelsen tett av Politiets sikkerhetstjeneste og er omtalt ved navn i PSTs trusselvurdering for 2021.

På Alliansens valglister finner man i dag blant andre 36-åringen Grim Lodenkine, som har deltatt på flere av DNMs offentlige markeringer og nazimarsjer, den nazistiske veteranen Lajla Charlotte Jacobsen (70) fra samme bevegelse og Henrik Robert Aarseth (47), som i fjor demonstrerte for DNM sammen med andre nazister utenfor den jødiske synagogen i Oslo. Aarseth framsto som Alliansen-politiker også i 2019-valget.

Jacobsen har bekreftet overfor Filter Nyheter at det var Hans Jørgen Lysglimt Johansen som ringte henne om å stå på liste.

Også østfoldingen Dag Erik Karlsen er aktivist i Alliansen samtidig som han deltar på markeringer og samlinger for Den nordiske motstandsbevegelsen. Da Lysglimt Johansen skulle markere Alliansen på en demonstrasjon mot myndighetenes koronatiltak 20. mars i år, ankom han også sammen med en femte mann som har tilknytning til DNM.

Lysglimt Johansen har ved flere anledninger gitt DNM ros i sosiale medier, og flere av nynazistene skal ha hjulpet Alliansen-lederen med å samle underskrifter i forkant av årets valg.

Overfor Filter Nyheter har Lysglimt Johansen gjort det klart at han ikke har noen betenkeligheter med å føre opp personer fra Den nordiske motstandsbevegelsen på Alliansens valglister så lenge «hva de sier er riktig og modig».

«Kan tjene pæng»

Filter Nyheter har tidligere skrevet at ungdommer på en Alliansen-server på chatplattformen Discord har beskrevet hvordan Lysglimt Johansen har engasjert dem til blant annet underskrifts-innsamling.

I starten av februar skrev en av de yngste og mest aktive brukerne på Discord-serveren at han hadde vært på Alliansen-stand og møtt «føreren», og at Lysglimt Johansen hadde gitt ham 500 kroner for å samle inn underskrifter til registreringen i partiregisteret.

«Fikk dette av han», «kan tjene pæng», skrev gutten, sammen med et bilde av en tom underskriftsliste.

Lysglimt Johansen ba også om hjelp fra Discord-chatten da fristene nærmet seg for å levere listeforslag.

«Kan du sjekke om noen av karene vil stå på liste til stortingsvalget?», skal han ha spurt i en direktemelding til en av mennene, som ble gjengitt på Discord.

En av personene som deretter ble nevnt i diskusjonen som en mulig listekandidat, var en mann i 20-årsalderen som noen uker tidligere hadde lagt ut et bilde av seg selv på Alliansen-chatten der han gjør nazihilsen, med positive reaksjoner fra andre.

