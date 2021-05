– Det er rett og slett frekt å ringe meg, stalke Discord-kanalen og snakke om å legge ut ting derfra uten mitt samtykke.

Det sier en 29 år gammel mann fra Buskerud med høyreekstreme sympatier til Filter Nyheter. 29-åringen har over tid vært opptatt av «jødeproblemet» og «kulturmarxisme», samt hvem som er «folkefiender» og «forrædere».

I en lukket chat-gruppe på nettet beskriver han sin opplevelse av å bevege seg i hovedstaden, dit han flere ganger i vår har kommet for å demonstrere mot myndighetenes smitteverntiltak under koronapandemien:

«Bare masse negre og pakkiser som snakker gebrokkent norsk og oppfører seg som aper».

Chat-gruppen er partiet Alliansens skjulte server på kommunikasjonsplattformen Discord. Aktiviteten her viser hvordan partiet er blitt en arena for norske tenåringer og menn i 20-åra som omfavner jødehat, raseideologi og nazistiske manifester.

Her har også partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen (49) vært pålogget for å gi de yngste støttespillerne instruksjoner om produksjon og deling av «propaganda» for partiet og trolling av meningsmotstandere. Partilederen har møtt flere av deltakerne fysisk i valgkampsammenheng og oppfordrer stadig nye ungdommer til å bli en del av nettverket.

Selv hevder han å ikke ha kontroll eller oversikt over hva som foregår i partiets chat-kanaler:

– Antageligvis mener de ikke alt de sier en gang, sier Lysglimt Johansen til Filter Nyheter om Discord-serveren som bærer partiets navn (les mer fra tilsvaret hans nederst i denne artikkelen).

Omtaler seg selv som «frittstående skribent»

Filter Nyheter har avdekket identiteten til omlag 15 unge nordmenn som kan knyttes til nettaktiviteten i Alliansen og som samtidig ser ut til å fremme raseideologi eller har eksplisitt høyreekstreme sympatier.

29-åringen fra Buskerud har tidvis fungert som bindeledd mellom Lysglimt Johansen og de langt yngre brukerne på Discord-serveren, der han også har publisert et bilde av seg selv sammen med Alliansen-lederen. Men han er ikke knyttet til partiet, hevder han overfor Filter Nyheter.

– Jeg er ikke i Alliansen, jeg er vel mer en sånn frittstående skribent. Eller, skribent og skribent, jeg er en slags støttespiller til nye partier som tenker annerledes. Det trenger jo ikke bare å være Alliansen. Jeg er også tilhenger av Steigan og andre av de nye partiene, sier 29-åringen.

På Discord-serveren har mannen videreformidlet beskjeder fra Lysglimt Johansen, men også publisert egne innlegg med antisemittisk innhold og oppfordret de andre brukerne til å lese tekster av den amerikanske terroristen Ted Kazynski.

– Jeg er ikke noen politiker og jeg har ikke lyst til å bli intervjuet av noen som helst. Så jeg må bare takke pent nei, sier 29-åringen når Filter Nyheter spør om det tidvis ekstreme budskapet i samtalene på Discord-serveren.

«Homolobbyens perversitet»

Han er ikke den eneste på Discord-serveren som er noen år eldre enn mange av de mest aktive brukerne, der enkelte er nede i 15-16-årsalderen og flere er elever i videregående skole.

Nynazisten Kim Wernic Bakken Larsen (36) fra Bergen er mangeårig medlem av Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), som er en voldsfremmende nazistisk organisasjon.

Han er også aktiv deltaker i Alliansen-forumet, der han blant annet har omtalt seksualundervisning i Sverige som «homolobbyen sin perversitet trykt ned i halsen på barn».

Han har også publisert bilder av det som kan ligne renneløkker ment for meningsmotstandere, delt en rekke lenker til nynazistgruppa DNMs hjemmesider og vist fram brosjyrer fra organisasjonen som han planlegger å dele ut.

«Vi er positive i Alliansen», svarer en bruker på nynazistens spørsmål om humoren hans er for mørk og bildet for drøyt, mens en annen følger opp: «Kvelning med et smil».

I høyreekstreme nettfora og chan-kulturen er «i Minecraft» eller lignende blitt et mem som er ment å framstille oppfordringer til vold eller terror som en dataspill-referanse – uansett hvor åpenbart det er at utsagnet ikke har noe med Minecraft å gjøre.

Ekstremisme forkledd som humor er i løpet av de siste årene noe Politiets sikkerhetstjeneste i Norge i økende grad er blitt opptatt av: Det kan bidra til å ufarliggjøre ekstremistisk propaganda og utviske skillet mellom det virtuelle og virkelige liv, heter det i årets trusselvurdering.

«Det er ikke noe fiendtlig med det»

I Alliansen-forumet på Discord er flere av brukerne betydelig yngre enn både 36-åringen fra Bergen og 29-åringen fra Buskerud. En 17 år gammel gutt fra Nordland har publisert et bilde av seg selv der han gjør «Heil Hitler»-hilsen, men mener mye av innholdet på serveren må forstås som «støtende humor».

– Alt i serveren og sånne servere skal ikke tas så høytidelig. Det er et ungdomsmiljø, det er mye humor og mange unge folk som er tiltrukket av de bevegelsene (høyreekstreme bevegelser, red. anm.). Men jeg tror ikke det er veldig seriøst. Det er støtende humor. Noen har appetitt for det, sier 17-åringen til Filter Nyheter.

– Gjelder det også deg selv, eller er du mer ideologisk?

– Jeg er jo med i Alliansen-discorden, så jeg liker jo litt sånn usedvanlig humor. Det handler om å offende og sånn. Jeg er konservativ nasjonalist. Jeg er ikke radikal eller noe, men jeg ville sikkert ikke vært med der om jeg var sentrist, svarer han, og legger til:

– Jeg er der mye for humor. Men jeg er jo klart på høyre ving politisk.

I et annet sosialt medium har han hakekors som profilbilde og «1488» som en del av brukernavnet – en kjent referanse til nynazistslagordet «de 14 ordene» (om å «sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for hvite barn») og «Heil Hitler» (etter bokstaven Hs plassering i alfabetet).

– Jeg er jo så klart opptatt av 14-tallet, i hvert fall. 88-tallet kan jo diskuteres. Men 14-tallet synes jeg ikke er noe radikalt eller noe sånt. Det er ikke noe feil med det. Det er ikke noe fiendtlig med det, sier 17-åringen.

– Men det kommer kanskje med et visst syn på innvandring og kanskje noen idéer om rase. Hva tenker du?

– Hva jeg tenker om rase? Nei, det har jeg ikke tenkt å svare på, sier 17-åringen.

Mener nazister inngår i «sannhetsbevegelse»

Flere av brukerne på Discord-forumet har også møtt hverandre i det virkelige liv. Alliansen-leder Lysglimt Johansen introduserer stadig personer i sitt eget nettverk for hverandre, noe han også gjorde under demonstrasjonen mot smitteverntiltak foran Stortinget den 20. mars.

En 21 år gammel mann fra Oslo, som hevder at han ikke er medlem av den aktuelle Discord-serveren, deltok i markeringen på Eidsvolls plass og fikk utdelt klistremerker fra Lysglimt Johansen. 21-åringen hilste også på nynazister fra Den nordiske motstandsbevegelsen – der flere står på Alliansens valgliste.

Til Filter Nyheter sier oslomannen at han ikke er særlig interessert i nynazistgruppa, men at aktivistene derfra inngår i en «sannhetsbevegelse» der fellesnevneren er motstand mot et medieskapt narrativ om koronapandemien. Selv støtter ikke 21-åringen nazisme og «hater ingen», men er opptatt av at samfunnet ikke utvikler seg i «globalistisk» retning.

Han omtaler markeringen på Eidsvolls plass som en arena for nettverksbygging og sier at han ikke har noen formell tilknytning til Alliansen. Spurt om de jødefiendtlige holdningene som gjerne deles av Lysglimt Johansen og andre i kretsen rundt partiet, svarer den unge oslomannen at han er tilhenger av ytringsfrihet.

«Kan veldig mye om politikk»

Også en annen mann i 20-årene bosatt i hovedstaden tok turen til markeringen foran Stortinget 20. mars. Der hilste han på Lysglimt Johansen og møtte flere av de aktive brukerne på Alliansens Discord-server. Etterpå ble han selv invitert inn.

– Jeg ble litt opptatt med et par andre ting, så det ble aldri til at jeg ble aktiv. Men planen min var å være aktiv. Jeg har vært der et par ganger, sier han til Filter Nyheter.

Spurt om det høyreekstreme innholdet som tidvis preger serveren, sier mannen at han ikke har lagt spesielt merke til dette – og understreker at det går mest i «shitposting», deling av memer og gaming.

– Men de som er på Discord-serveren kan veldig mye om politikk. Så jeg ble veldig imponert over å se hvor mye de kan, faktisk. Men det er ikke noe «Heil Hitler»-greier på Discord-serveren, hvis det er det du refererer til.

Han har siden årsskiftet vært i kontakt med personer tilknyttet Alliansen.

– Jeg har alltid vært litt interessert i politikk og hva som skjer i verden. Så ble det tilfeldigvis til at jeg knyttet kontakt med noen, og så viste det seg at én av dem var i Alliansen, sier han.

Mener Breivik har «hjertet på rett sted»

En 33 år gammel mann fra Drammen har tidligere vært aktiv på Alliansen-serveren på Discord, men fikk brukerkontoen sin stengt og har siden deltatt i andre samtaler på nettet.

Den 24. april i år dukket han opp i hodeskalle-maske ved den islamfiendtlige organisasjonen SIANs markering i Sandvika, der han også oppsøkte antifascister for å filme dem. Det endte med at politiet bortviste ham fra stedet.

En populær YouTube-profil strømmet hele seansen på nett, der brukere på Alliansen-serveren raskt dro kjensel på 33-åringen. Før han sluttet å være aktiv der, var drammensmannen blant annet opptatt av å inkludere andre «likesinnende» i gruppa.

Politiet har også tidligere være i kontakt med mannen, som ble oppsøkt da han tre dager etter terrorangrepet mot al-Noor-moskéen i Bærum for snart to år siden uttrykte støtte til den høyreekstreme gjerningspersonen Philip Manshaus.

Han har aldri møtt Lysglimt Johansen, sier han, men vil stemme på Alliansen ved høstens stortingsvalg. Grunnen er at partilederen tør å ta opp «jødespørsmålet»:

– Han sier at jødene står bak de anti-hvite narrativene som vi ser i Vesten i dag, sier 33-åringen til Filter Nyheter.

– Hvorfor er det viktig at offentlige personer tar opp det?

– For da kan kanskje flere våkne opp og se hva som skjer. Så vi kan gjøre noe med det til slutt.

Drammensmannen har tidligere uttrykt støtte til Anders Behring Breivik. Spurt om han holder fast på dette, eller om det er overdrevet i foraene han deltar i på nett, svarer han:

– Både òg. Jeg føler at han har hjertet på rett sted. Men det var kanskje litt vel drøyt.

– Hvilken del av det synes du var over grensa?

– Å drepe så mange nordmenn.

Partilederen: «Disse tingene oppstår spontant»

Alliansens partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen sier at han ikke har kontroll eller oversikt over hva som foregår i partiets chat-kanaler:

– Jeg leser ikke i nærheten av alt som postes der, det er jo full fart der hver eneste dag, har jeg skjønt, sier han om Discord-serveren som bærer Alliansens navn.

Konfrontert med omfanget av det høyreekstreme innholdet, brukernes alder og bakgrunn ønsker han å distansere seg fra serveren, sier at den ikke er partiets offisielle og at han ikke vet hvem personene bak brukernavnene er.

– På Discord-en er det sikkert hundre innom, og alle har anonyme nicks, sier Lysglimt Johansen.

– Du ilegger meg altfor mye agency i dette her, fordi disse tingene oppstår spontant. Jeg blir invitert, og når jeg da ser at det er folk som åpenbart har interesse så deltar jeg, det er riktig, men du får det til å fremstå som at dette her er noe jeg eller partiet har bedt om eller at det er offisielt, og det er det ikke.

Alliansen-lederen hevder at han deltar i så mange chatter med støttespillere på blant annet Discord, Telegram og Signal at han ikke har sjangs til å følge med og at han «er ganske lite på den Discord-serveren».

– Jeg sier til folk i den chatten at «aldri vold, aldri trusler, ligg unna narkotika, spis sunt, vær ute i naturen, sats på gode familierelasjoner». Hva mer kan jeg gjøre? Er det bedre å la være å prate med dem? sier Hans Jørgen Lysglimt Johansen til Filter Nyheter.

– Du introduserte ungdommer fra Discord-serveren for [navngitte nynazister] ute på en demonstrasjon. Det henger ikke helt sammen med at du bare er en «gjest»?

– Jeg oppfordrer til at folk snakker med hverandre på kryss og tvers av forskjellige grupper og forum og overalt. Det er en av de måtene jeg jobber på, å koble folk som gjerne ellers ikke har kontakt med hverandre.

Alliansen-lederen mener at Filter Nyheter «ikke forstår Discord-fenomenet» og at han aldri krever å vite hvem brukerne er fordi «anonymitet er bygd inn i systemet».

– Men du har jo møtt noen av dem?

– Ja, kanskje eller kanskje ikke. Man vet ikke hvem disse nickene på Discord-servere er. Det vet du rett og slett ikke, og sånn skal det være. Og enda mer er det jo på andre kanaler som er enda mer sikre, enda mer krypterte. Der snakker jeg med folk hver dag, jeg, og aner ikke hvem de er.

Han svarer «kanskje det» på spørsmål om han har satt opp organiserte nazister fra Den nordiske motstandsbevegelsen på Alliansens valglister, og gjør det klart at han ikke har noen betenkeligheter med det så lenge «hva de sier er riktig og modig».

– Hva de liksom har ellers av relasjoner eller medlemskap eller hva det skulle være, det er ikke det viktige, sier Alliansen-lederen.

