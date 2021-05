«Da jeg fikk høre at Anders Behring Breivik påsto at politikerne tok muslimer til Europa med vilje trodde jeg ikke det var sant. Til jeg sjekket».

Det er partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen (49) i Alliansen som skriver. Han er pålogget et lukket chatrom for å overbevise en gruppe tenåringer og menn i 20-åra om å starte en anonym e-postkampanje mot ansatte i Antirasistisk senter.

49-åringen vil at medlemmene i «Allianseungdommen» skal kopiere den antirasistiske stiftelsens kampanjer ved å benytte samme layout, men bytte ut bilder av mørkhudede personer med hvite.

Han vil også erstatte det antirasistiske budskapet med ny tekst. Det er her forslaget med Anders Behring Breivik kommer inn. Lysglimt Johansen foreslår også en versjon som nevner Philip Manshaus:

Lysglimt Johansen vil trolle – gjøre de ansatte ved Antirasistisk senter så opprørte at det blir en mediesak av de urovekkende e-postene med de ukjente avsenderne. Eller mer spesifikt: Partilederen vil at ungdommer som er rundt 30 år yngre enn ham selv skal stå for trollingen.

Selv vil han holde en armlengdes avstand.

Dette er historien om det Lysglimt Johansen selv kaller «Alliansenungdommen»: Unge nettroll som er engasjert av den 49 år gamle partilederen til å skaffe ham oppmerksomhet i valgkampen.

Jødehat, raseideologi og nazistiske manifester

Utsagn i sosiale medier som at «horder av negere vil rive Europa i filler» og at norske regjeringspolitikere er «jødelakeier» som skal hanskes med i et kommende «oppgjør» har sammen med absurde PR-stunt gjort Lysglimt Johansen til kultfigur for norske tenåringer som flørter med høyreekstremisme.

De har funnet likesinnede i nettverket hans, som er fascinert over at en mediekjent nordmann på alder med foreldrene deres hermer etter en moderne rasistisk nettkultur som skjøt fart internasjonalt sammen med Donald Trumps valgkamp i 2016.

I løpet av de snaut fem årene som har gått siden Lysglimt Johansen satt i sofaen hos Tore Strømøy på NRKs «Sommeråpent» og var nasjonal tv-underholdning som Trump-tilhenger, er det blitt stadig tydeligere hvordan han har brukt oppmerksomheten til å fremme ekstremt tankegods.

Filter Nyheter har de siste månedene hatt tilgang til lukkede chatgrupper i Alliansen-miljøet, og kan nå avsløre hvordan Lysglimt Johansens parti i 2021 har blitt en arena for norske tenåringer og menn i 20-åra som omfavner jødehat, raseideologi og nazistiske manifester.

Etablerte nynazister fra voldsfremmende organisasjoner er blant de påloggede i Alliansen-forumene, der flere er elever i videregående skole. Lysglimt Johansen dukker selv opp for å gi de yngste støttespillerne instruksjoner, har møtt flere av deltagerne fysisk i valgkampsammenheng, og oppfordrer stadig nye ungdommer til å bli en del av nettverket.

Mens jøder er gjennomgangstemaet både i løsrevne provokasjoner og mer ideologiske diskusjoner i Alliansen-forumene, retter hatet seg også mot mørkhudede innvandrere i Norge, homofile, transpersoner og politikere på venstresiden. Noen ganger dreier samtalene seg om navngitte enkeltpersoner.

Selv vil ikke Alliansen-lederen ha noe av ansvaret for innholdet i Alliansen-chattene.

– Jeg har ikke noe kontroll på disse fenomenene her, hevder Lysglimt Johansen overfor Filter Nyheter.

Etter intervjuet sendte han ut en video i miljøet der han ba «Alliansenungdommen» om å la være å snakke med Filter Nyheter, samtidig som han ga dem råd om hvordan de burde håndtere denne artikkelen når den blir publisert.

Introduserer ungdom for organiserte nazister

20. mars 2021: Foran Stortinget er nær 200 personer samlet til demonstrasjon mot myndighetenes smitteverntiltak under koronapandemien.

Alliansen-leder Lysglimt Johansen ankommer markeringen i Oslo sentrum sammen med fem voksne personer som har tilknytning til Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM), en voldsfremmende nazistisk organisasjon som hyller Adolf Hitler og knytter sin revolusjonære ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme.

Én av de voksne ekstremistene i Lysglimt Johansens følge ble nylig tiltalt for våpenlovbrudd etter å ha blitt anholdt av politiet utenfor den jødiske synagogen i Oslo. Flere av de andre er i søkelyset til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) blant annet etter å ha deltatt i nazimarsjer i Sverige.

Sammen med Alliansens partileder er også en 29-åring fra Buskerud. Mannen er opptatt av «jødeproblemet» og «kulturmarxisme», samt hvem som er «folkefiender» og «forrædere» i Norge. Muslimer kaller han «sandaper».

29-åringen har møtt Lysglimt Johansen flere ganger – og er medlem av en lukket Alliansen-server på kommunikasjonsplattformen Discord. Der har han tidvis fungert som bindeledd mellom partileder Lysglimt Johansen og de langt yngre brukerne.

Også noen av disse er til stede på Eidsvolls plass. Lysglimt Johansen legger armen rundt skuldrene til en 36 år gammel nynazist og introduserer ham for ungdommene. På oppfordring fra Alliansen-lederen kommer flere av dem også i prat med andre organiserte høyreekstremister i løpet av demonstrasjonen.

Etter at det offisielle programmet er over, får noen av «Alliansenungdommen» utdelt partimateriell av Lysglimt Johansen – som de i sin tur deler ut videre til andre deltakere, eller klistrer på lyktestolper.

Til slutt er det bare et lite følge av Alliansen-lederen, de DNM-tilknyttede nynazistene, 29-åringen fra Buskerud og et knippe yngre aktivister igjen. De blir beskyttet av et stort politioppbud på vei mot Oslo S, der partilederen og tre av nynazistene får videre eskorte med politibil.

I Alliansen-serveren på Discord er stemningen entusiastisk i timene etterpå.

«Fantastisk whitepilling å se så mange Alliansen-folk stille opp på protesten i dag! Hyggelig å hilse på dere som var der», skriver 29-åringen.



«Whitepill» er slang for optimisme rundt den politiske saken. Mannen fra Buskerud er opptatt av at «kommunistungdommer» forsøkte å ta bilde av dem på vei til demonstrasjonen.

«Vi burde egentlig bygget opp en bataljon. Hver gang Lysglimt skal holde stand burde vi være en stor gruppe menn som passer på. Da tør ikke kommunistene røre oss. Men ja, Nordfront drar det kanskje litt langt med skjold», resonnerer han.

De andre Discord-brukerne som var til stede på demonstrasjonen er minst like opprømte: «Fy faen dere skulle vært på demo i dag. Så god stemning. Lysglimt ga oss flere hundre klistremerker», skriver én av dem – og skryter av at han fikk invitert «to nye karer» til Alliansen-serveren.

«Lysglimt førte folk bort til oss hele tiden. ‘Dere må møte hu 80-åringa her, hun er mye mer våken enn alle her til stede’», fortsetter han.

Personen han viser til er Lajla Charlotte Jacobsen (70), som er for veteran å regne i det nynazistiske miljøet i Norge og har deltatt i markeringer i regi av Den nordiske motstandsbevegelsen både i Sverige og Norge.

«Faen, Lajla var basert [...] Begynte å snakke om holocaust og hele pakka», skriver en av de andre brukerne.

«Den offisielle Alliansen-serveren»



Discord er et program der brukerne kan kommunisere med både tekst, bilde og lyd, i tillegg til å direktesende hva som skjer på egen dataskjerm. Plattformen var opprinnelig skreddersydd for gamere og de fleste brukerne er ennå unge dataspill-entusiaster over hele verden. Discord gjør det mulig å opprette egne servere inndelt i ulike chat-rom, bestemme hvem som får tilgang og moderere aktiviteten.

Alliansens skjulte Discord-server har i vår hatt omlag 100 brukerkontoer registrert (hvorav flere er duplikater og inaktive kontoer). Adgangen er begrenset. For å bli med i samtalen, må man følge en invitasjonslenke og svare på spørsmål om politisk ståsted i en egen «dørvakt»-samtale. Deretter blir man enten avvist eller får komme inn.

Serveren titulerer seg selv som «den offisielle Alliansen-serveren på Discord», bruker partiets oransje sol-logo som symbol, og lenker til partiet og Lysglimt Johansens offisielle nettsider og kanaler. Gjengitt på serveren under en egen fane, er også Alliansens verdiprogram. Der heter det at partiet «har som sitt mål å bevare det norske, og å verne om vår identitet».

I løpet av de omlag tre månedene Filter Nyheter har hatt tilgang til serveren, er det rundt 20 brukere som har vært spesielt aktive.

Tonen i samtalene ligner den i internasjonale og lite modererte nettforum som 4chan og 8chan. Brukerne deler sjokkerende og provoserende innhold under dekke av ironi eller overdrivelser, samtidig som det stadig vekk viser seg at mye av budskapet er alvorlig ment og hatet ektefølt.

En rekke av de unge Alliansen-støttespillerne knytter eksplisitt raseideologi til anekdoter fra egne liv eller observasjoner om det norske samfunnet – som frustrasjon over hvite norske jenter som har kjærester med andre hudfarger.

Flere beskriver hvordan de aktivt forsøker å overbevise andre om jøders skjulte makt i samfunnet eller om konspirasjonsteorier knyttet til innvandring. Noen gjør det klart at de regner seg som nasjonalsosialister, mens andre er i tvil om hva som er den beste politiske ideologien framover, og er frustrert over at det ikke skjer nok på ytre høyre fløy.

På Discord-serveren blir det delt en lang rekke eksplisitt rasistiske memer, kommentarer eller korte videoer. I april ble «Når jeg ser negere» en populær og mye delt gif-video. Den viser en soldat som skyter et titalls mennesker fra et helikopter.

Brukerne har delt memer av lynsjede mørkhudede personer med teksten «nigger», videosnutter fra storslåtte nazistiske marsjer under andre verdenskrig og sammenstillinger av Alliansen-leder Lysglimt Johansen og Vidkun Quisling.

I likhet med nynazister har Lysglimt Johansen tidligere fremmet at det er jødene som står bak innvandring til Europa for å «ødelegge vår rase» og at det er «nordisk-germanske menn» som må ta «oppgjøret» med dem, slik han blant annet har lagt det fram i offentlig tilgjengelige videoer.

Tilsvarende syn er vanlige blant de andre brukerne i Alliansen-chattene.

Jødiske Ervin Kohn, som er forstander i Det mosaiske trossamfund i Oslo og tidligere nestleder i Antirasistisk senter, er blitt en gjentagende hovedperson for mye av innholdet på Discord-serveren, der han er blitt kalt «jødesvin».

Brukerne har laget memer som handler om Kohn og hans jødiske identitet – gjerne som representant for jødisk, skjult makt i antisemittiske konspirasjonsteorier.

«Humoren» dreier seg blant annet om å plassere Kohn i gasskammer, eller at han jaktes på med skytevåpen etter å ha rømt fra en konsentrasjonsleir.

«Hypotetisk sett.. Hva hadde skjedd om man hadde banket Ervin? På minecraft..», skrev en mann fra Bergen i chatten i februar i år.

Lysglimt Johansen selv regner Ervin Kohn som sitt «nemesis», men mener det ikke er hans ansvar å moderere ytringene i Alliansen-chattene.

«Kan vi skyte negre i Norge, please?»

Med ujevne mellomrom – og ofte i helgene – møtes de mest aktive brukerne på Discord-serveren i den såkalte talekanalen, som lar dem snakke og dele skjermene sine med hverandre. En populær fellesaktivitet er deltakelse i den anonyme videochat-tjenesten Omegle.

Høsten 2020 ble det internasjonalt en farsott blant rasistiske nettroll å bruke Omegle til å trakassere tilfeldige kvinner eller minoritetspersoner. Videosnutter fra slike situasjoner blir hyppig delt i flere høyreekstreme fora, blant annet på Telegram.

Også norske ungdommer i Lysglimt Johansens nettverk har kastet seg på trenden.

De øvrige brukerne i talekanalen ser på og kommenterer fortløpende når et enkeltmedlem møter tilfeldige personer via den aktuelle tjenesten. Han blir heiet fram og oppildnet til å komme med støtende utsagn og fremprovosere situasjoner der de tilfeldige mottakerne i den andre enden blir sjokkerte eller sinte.

Et gjennomgangstema for brukerne på Alliansens server er å overraske intetanende – og gjerne mørkhudede – personer med rasistiske slengbemerkninger og nazistisk symbolikk, for eksempel hakekors-flagg, nazihilsener eller bruk av ord som «nigger».

Klipp fra disse seansene blir etterpå delt i chat-kanalen på serveren og kan være gjenstand for humor over lengre perioder.

Filter Nyheter har sladdet ansiktene i videoen nedenfor, der en 17 år gammel gutt fra Oslo har tatt på seg hodeskallemaske for å be mørkhudede personer om å dra «tilbake til Afrika», samtidig som meningsfellene på Alliansens Discord-server kommer med kommentarer og reaksjoner (kun hørbare for Discord-brukerne):

– Jeg hater negre. Hvorfor er de i Norge? Jeg har lyst til at de skal dø. Kan vi skyte negre i Norge, please?

«Husk karer! Disse memene må UT!!!»

Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen har med ujevne mellomrom vært aktiv på denne Alliansen-serveren på Discord. Noen av de samme unge brukerne som står for det mest rasistiske innholdet der blir oppfordret av ham til å lage politisk materiale for Alliansen, inkludert bilde-memer, valgkamp-plakater, forslag til nye partilogoer og korthugde videoer spisset mot ungdom.

Videre har han kommet med konkrete tilbakemeldinger på mye av arbeidet som er blitt utført og manet til stor spredning i sosiale medier, der han har bedt om at de unge brukerne oppretter nye kontoer.

Det partilederen selv kaller «propagandaen» fra Discord-serveren må gjerne «lekke ut», har han poengtert, men «uten at det kommer fra eller via meg».

Spesielt har han vært opptatt av å nå yngre nettbrukere. «Tiktok vokser fremdeles massivt, jeg tror det skal videre opp før det skal ned», skrev han i en samtale med en sentral Discord-bruker i fjor.

«Dere som er i den alderen må ta lederskapet på det. Sett opp kanaler og push ut materialet. Dette er propaganda, bare mos ut materiale en mass», insisterte Lysglimt Johansen.

Noen dager senere var han tilbake med ros og nye formaninger, blant annet om at ungdommene måtte «koordinere» seg i mellom og «ta ansvar».

«Drøy nok til at folk blir litt skremt»

Det siste året har det dukket opp flere nye kanaler som bruker varianter av partinavnet Alliansen i brukernavnet og partilogoen i profilbildet, for eksempel på Instagram.

På Tiktok, som er svært populært blant de yngste nettbrukerne, ble det fra kontoen «Alliansenpartiet» publisert en lang rekke videoer der jødiske Ervin Kohn også var gjort til hovedperson. Én av dem sammenstilte Kohn med en rotte (hele kontoen virker nå å være borte):

Brukerne på Discord-serveren har tatt oppfordringen om spredning på alvor, også i egne og ofte anonymiserte kanaler.

For eksempel finnes det flere TikTok-kontoer som under ulike pseudonymer deler Alliansen- eller Lysglimt Johansen-relatert innhold – gjerne i kombinasjon med antisemittiske videoer der jødedom sammenlignes med satanisme eller klipp fra Omegle-seanser der rasistiske nettroll gjør nazi-hilsener i et forsøk på å provosere.

Lysglimt Johansen har bedt om at offisielt materiell «bare nesten» er over kanten. «Drøyt nok til at folk blir litt skremt og at de skjønner at dette Alliansen, oss, vi er the real deal».

Partilederen har direktekontakt med flere av de mest toneangivende Discord-brukerne, som gjerne deler skjermdumper av chat-utvekslinger, poster selfies av fysiske møter eller videreformidler informasjon.

En 20 år gammel mann fra Bodø som står bak Alliansens nye logo-design, skal også ha bistått med bestilling av klistremerker og andre effekter.

«[...] Vi får bare vente på om det skal bestilles mer, gjerne send forslag til hva som skal produseres i neste bølge på pm», skrev Bodø-mannen i april i år. «Har fått beskjed om at vi må lage mindre nazi-estetiske greier og mer nasjonalisme med et smil», fortsatte vedkommende, som raskt la til:

«Melding fra Lysglimt. Gjelder i hovedsak klistremerker og plakater. Memes er memes».

Noen brukere har med ujevne mellomrom mottatt pakker med Alliansen-effekter.

«Vi skal dekke hele Oslo i den fine solen», skrev en bruker den 19. april i år.

«Plutselig en morgen så skal de antifa karan våkne og se alliansenplakater overalt. Det skal bli heftig», fulgte han opp. «Krystallnatten 2.0», svarte en annen bruker:

Ivret for sjikane med referanse til Breivik

Da en av Discord-brukerne delte en skjermdump fra opplysningskampanjen «Hat trenger motstand», hvor minoritetspersoner fortalte om sine opplevelser med rasisme, reagerte Lysglimt Johansen raskt.

«Åååå dææææven, den kampanjen der fra Antirasistisk Senter, den må vi trolle. Vi må lage våre varianter på dem. Hvor ligger de hen», begynte 49-åringen før han foreslo at Discord-brukerne skulle kopiere designet fra opplysningskampanjen og lage nye versjoner med et annet budskap.

«Så finner dere bilder på typiske norske folk. ‘Ole Pettersen, Elverum’. ‘Nina Storelv, Harstad’. Bare kjør på [...] Og så må dere tenke ut hvordan det skal pushes ut. Jeg foreslår at det mailes til alle som har med Antirasistisk Senter [å gjøre] fra en anonym mail-konto – som bare pusher ting ut, da vil de bli forferdet og dele internt og så sprer det seg derfra ut», skrev partilederen.

Det er her han foreslår tekster om Manshaus og Breivik.

«Kjør på! Bruk deres font osv. osv. osv. Mest mulig likt [...] Det må være så likt at folk nesten tror det er samme», skrev 49-åringen.

Men hvem er egentlig ungdommene han henvender seg til?

Oslo vest: Politirazzia på gutterommet

Filter Nyheter har avdekket identiteten til omlag 15 unge nordmenn som kan knyttes til nettaktiviteten i Alliansen og som samtidig ser ut til å fremme raseideologi eller har eksplisitt høyreekstreme sympatier.

I løpet av arbeidet med denne artikkelen ble én av dem, en 17 år gammel gutt fra vestkanten i Oslo, siktet av politiet for hatefulle ytringer, etter utsagn om transpersonen Martin i Facebook-kommentarfeltet til NRKs reportasje om ham.

Da politiet gjorde undersøkelser rundt 17-åringen fant de også ut hvor radikalisert han framsto i andre fora. Etterforskningen i hatytring-saken ledet til ransaking på gutterommet i foreldrenes hus, der politiet fikk innsyn i datamaskin og mobiltelefon.

«Bruh de braste gjennom på rommet mitt 9.30 om morgen, hadde ikke på meg sokker en gang», fortalte gutten senere om politirazziaen til de andre Alliansen-tilhengerne på Discord-serveren.

De fikk også vite at politiet var nysgjerrig på 17-åringens forbindelse til Alliansen lederen:

«Lol de spurte meg om min kontakt med Lysglimt, fordi jeg har nummeret hans».

Også en annen bruker på forumet har oppgitt å være siktet i samme etterforskning.

En av de andre ungdommene kommenterte at 17-åringen burde ha sikret anonymiteten sin bedre, mens han selv bedyret at politiet hadde brukt halvannen uke på å spore ham digitalt. Han forsikret de andre om at han nå hadde sikret sine nye passord med totrinnsverifisering og at han hadde undersøkt pc-en for spion-programvare politiet kunne ha installert.

«Alliansenungdommen» har i dag deltagere fra både små tettsteder i Trøndelag, Nordland og Viken og i byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Bodø. Mens noen av støttespillerne i 20-åra ser ut til å ha vært fascinert av Hans Jørgen Lysglimt Johansen siden skolevalgene i 2017, har noen av de yngste kommet inn i nettverket de siste månedene.

En gutt på 17 år fra Nordland har i chatten publisert et bilde av seg selv der han gjør nazi-hilsen.

Når Filter Nyheter ringer ham, sier han at mye i serveren må forstås som «støtende humor» i det han beskriver som et «ungdomsmiljø», samtidig som han selv definerer seg som «konservativ nasjonalist».

– Jeg er der mye for humor. Men jeg er jo klart på høyre ving politisk, sier 17-åringen til Filter Nyheter.

I et annet sosialt medium har han hakekors som profilbilde og «1488» som en del av brukernavnet – en kjent referanse til nynazistslagordet «de 14 ordene» (om å «sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for hvite barn») og «Heil Hitler» (etter bokstaven Hs plassering i alfabetet).

– Jeg er jo såklart opptatt av 14-tallet, i hvert fall. 88-tallet («Heil Hitler», red. anm.) kan jo diskuteres. Men 14-tallet synes jeg ikke er noe radikalt eller noe sånt. Det er ikke noe feil med det. Det er ikke noe fiendtlig med det, sier 17-åringen.

Flere andre beskriver i chattene hvordan de har fått problemer på skolen eller i familien etter å ha testet ut raseideologiske resonnementer eller skjellsord på andre.

«Ser ut som jeg blir politianmeldt for rasisme av noen sandnegre på skolen», het det fra en av de yngste Discord-brukerne tidligere i år.

Enkelte av de unge personene som har engasjert seg i Alliansen de siste månedene har vist seg å ha alvorlige psykiske problemer parallelt med høyreekstreme sympatier. Andre forteller selv til meningsfeller at de trolig er i søkelyset til Politiets sikkerhetstjeneste.

Samtidig er Lysglimt Johansen opptatt av å finne stadig nye måter å få flere norske ungdommer inn i miljøet på.

Partilederen jaktet register over skoleelever

«Det skal sirkulere på nett en liste over alle 4500 skoleelever ved videregående skoler i hele Viken fylke med epost mobil osv. Klarer noen å skaffe den listen til veie», spurte Lysglimt Johansen 31. mai i fjor på Alliansens kanal på Telegram.



Han var ivrig, og ville at de yngre og mer nettkyndige støtespillerne skulle ta i bruk også internasjonale fora i jakten på databasen med personopplysninger om over fire tusen norske tenåringer.

Partilederen forsøkte også å finne ut via Telegram om tenåringer kunne sørge for underskriftene han trengte før stortingsvalget:

Lysglimt Johansen ser også ut til å bruke mer konvensjonelle metoder for å holde unge mennesker interessert. På Discord-serveren har Alliansen-ungdom chattet om at lederskikkelser skal ha lovet dem en form for sommerleir.

«Vi møtte lederen for sommercampen [...] Så det skal bli hyttetur», skrev en bruker etter demonstrasjonen mot myndighetenes smitteverntiltak foran Stortinget den 20. mars.

Det er ikke bare Lysglimt Johansen som ønsker å pleie et forhold til tenåringene. Én av brukerne på Alliansen-serveren på Discord er nynazisten Kim Wernic Bakken Larsen (36) fra Bergen, som stadig deler innhold fra nettstedene til Den nordiske motstandsbevegelsen, der han er mangeårig medlem.

Også en rekke av de yngre i «Alliansenungdommen» har delt innhold fra de organiserte nazistenes nettsteder.

Nazister på valglistene og offentlig millionstøtte

De drøyt 3000 stemmene Alliansen fikk i 2017-valget har sikret Lysglimt Johansen en offentlig partistøtte på totalt 1,2 millioner kroner fram til i år.

16. februar 2021 ble Alliansen oppført i Partiregisteret i tide til årets stortingsvalg, etter at Lysglimt Johansen hadde fått godkjent 5000 underskrifter fra norske velgere.

Det er ingen som kontrollerer hvordan underskriftslistene er blitt til. Alliansen har blant annet samlet underskrifter ved å ha stand langs veier og parkeringsplasser og framstille seg som en kampanje mot bompenger.

En av mennene som før årsskiftet fikk bilister til å skrive under for Alliansens partiregistrering, var østfoldingen Dag Erik Karlsen, som er aktivist i Alliansen samtidig som han deltar på markeringer og samlinger for Den nordiske motstandsbevegelsen.

Lysglimt Johansen utilslørte støtte til raseideologi og konspirasjonsteorier om jøder er sjelden kost i Norge utenfor det organiserte nynazistmiljøet, og partidannelse hans har derfor vakt interesse i et bredt spekter av høyreekstremister og andre nordmenn som flørter med antisemittisme.

Før årets stortingsvalg har Lysglimt Johansen valgt å føre opp nynazister og sympatisører av Den nordiske motstandsbevegelsen på Alliansens valglisteforslag.



På partiets lister finner man i dag blant andre 36-åringen Grim Lodenkine, som har deltatt på flere av DNMs offentlige markeringer og nazimarsjer, den nazistiske veteranen Lajla Charlotte Jacobsen (70) fra samme bevegelse og Henrik Robert Aarseth (47), som i fjor demonstrerte for DNM sammen med andre nazister utenfor den jødiske synagogen i Oslo. Aarseth framsto som Alliansen-politiker også i 2019-valget.

Lajla Charlotte Jacobsen bekrefter at Lysglimt Johansen ringte henne om å stå på liste og at hun takket ja, men at det bare er for å være «listefyll».

– Jeg har ikke tenkt å bli statsminister, sier nazisten til Filter Nyheter.

Hun opplyser at hun ikke er å regne som medlem i DNM, men «har med dem å gjøre». Spurt om ungdommene som Lysglimt Johansen introduserte for henne på Eidsvolls plass i mars, svarer hun følgende:

– De var nysgjerrige på nasjonalsosialismen.

Henrik Aarseth kaller Filter Nyheter en «løgnpropagandahelvetesmaskin» som vrir og vrenger på informasjon for å framstille ham i et dårlig lys, og har ikke svart konkret på spørsmål om Alliansen og DNM.

Samtidig som Lysglimt Johansen bringer nazisme inn i den norske partipolitikken for første gang på over et tiår, skyver han gutter ned i 15-16-årsalderen foran seg i valgkampen.

I starten av februar skrev en av de yngste og mest aktive brukerne på Discord-serveren at han hadde vært på Alliansen-stand og møtt «føreren», og at Lysglimt Johansen hadde gitt ham 500 kroner for å samle inn underskrifter til registreringen i partiregisteret.

«Fikk dette av han», «kan tjene pæng», skrev gutten, sammen med et bilde av en tom underskriftsliste.

Lysglimt Johansen ba også om hjelp fra Discord-chatten da fristene nærmet seg for å levere listeforslag.

«Kan du sjekke om noen av karene vil stå på liste til stortingsvalget?», skal han ha spurt i en direktemelding til en av mennene, som ble gjengitt på Discord.

En av personene som deretter ble nevnt i diskusjonen som en mulig listekandidat, var en mann i 20-årsalderen som noen uker tidligere hadde lagt ut et bilde av seg selv på Alliansen-chatten der han gjør nazihilsen, med positive reaksjoner fra andre.

«Lysglimt trenger to fra Akershus som kan signere underskrift for å levere inn listene for det fylket. Hvis noen her er derfra, vennligst ta kontakt med ham», skrev Lysglimts 29 år gamle venn fra Buskerud på forumet da det begynte å haste med formalia før stortingsvalget.

Nazi-manifester og nikk til terrorister

22. januar i år delte en mann med høyreekstreme sympatier fra Bergen en kort videosnutt som respons på en annen melding i Alliansens Discord-server. Overvåkningsvideoen viser terroristen Dylan Roof i sekundene før han skyter og dreper ni svarte kirkegjengere i Sør-Carolina i USA i 2015.

Referansen til angrepet vakte ingen oppsikt i Alliansen-forumet, der det av og til er vanskelig å skille «humor» fra ekstremisme når slengbemerkningene handler om vold.

«Hadde jeg bare hatt et skytevåpen», skrev en av brukerne nylig, med referanse til en nyhetshendelse.

«I Minecraft», føyde han til.

I høyreekstreme nettfora og chan-kulturen er det et eget mem at utsagn som kan leses som oppfordring til vold eller terror framstilles som en dataspill-referanse – uansett hvor åpenbart det er at utsagnet ikke har noe med Minecraft å gjøre.

«Har lyst å skyte alle sigøynere. I minecraft så klart», skrev en av de yngste 27. januar i år.

En annen av gutten på Alliansen-serveren, 17-åringen som i februar fikk hjemmet ransaket av politiet i Oslo, hadde en periode en avatar med hodeskallemaske og «Kebabremover» som brukernavn. Det er en militant referanse til etnisk rensing av muslimer som økte i popularitet i høyreekstreme nettfora etter at Brenton Tarrant i 2019 brukte memet under moskéangrepet på New Zealand, der 51 mennesker ble drept.

Den norske 17-åringen har, i likhet med andre ungdommer som i dag viser interesse for Alliansen, lagt ut innhold fra «Siege», en bok skrevet av den amerikanske nazisten James Mason på 1980-tallet. De siste årene har den først og fremst vært kjent som inspirasjonskilde for unge, terrororienterte nynazister som bruker den nevnte hodeskallemasken som kjennetegn.

Det er imidlertid ikke bare ungdommene som refererer til voldsfremmende manifester.

Da den høyreekstreme 19-åringen John T. Earnest i 2019 angrep en synagoge i California for å skyte så mange jøder som mulig, fulgte Hans Jørgen Lysglimt Johansen oppfordringen i terroristens manifest om å spre begrunnelsen videre. Alliansen-lederen bedyret at han tok avstand fra voldsbruken og at Alliansen er ikke-voldelig, men skrev samtidig på Twitter at «alle bør lese manifestet» og at «mye av det Earnest skriver er korrekt», før han lenket til et nettsted som hadde lagt ut hele teksten – der terroristen blant annet foreslår framgangsmåter for massakrer i moskeer, synagoger og flyktningmottak.

Flere personer i Alliansen-forumene tar avstand fra terrorisme – men gir uttrykk for å være opptatt av bestemte bøker og manifester som har kultstatus i voldsforherligende høyreekstreme miljøer.

29-åringen på forumet, som kom sammen med Lysglimt Johansen til demonstrasjonen i Oslo i mars, ville før jul få Alliansen-ungdommer til å lese de radikale tekstene til den såkalte Unabomberen, den amerikanske terroristen som drepte tre personer og skadet 23 med sprengladninger han sendte i posten på 1970-1990-tallet.

«Jeg ble white pilled for akselerasjon etter å ha lest Anti-tech revolution av Ted Kazynski, anbefaler den boka på den sterkeste, veldig white pilling og lærerik uavhengig av åssen revolusjon eller sterk politisk bevegelse man ønsker å starte».»

Andre i Alliansen-chattene har referert til de ultravoldelige rasekrig-bøkene til den høyreekstreme ideologen William Luther Pierce, som på slutten av 1970-tallet pakket terroroppfordringer og snikmord-fantasier inn i romanform. (Bøkene er fortsatt hyppig delt i nynazistmiljøer).

Da det i februar var en nyhetssak at en 13 år gammel gutt (fra Estland) var avslørt som sentral i en høyreekstreme terrorgruppe, spøkte flere på Alliansen-forumet med at det dreide seg om en av de mindreårige på serveren, en av guttene som har møtt Lysglimt Johansen ved flere anledninger.

22. januar i år var det massakren på Utøya for ti år siden som var referansen i Alliansen-chatten.

«lol, Sommerleir med antirasistisk senter?», skrev en av guttene som var pålogget 22. januar i år, sammen med en lenke til de årlige leir-arrangementene som ungdomsavdelingen til Antirasistisk senter har arrangert.

«Hvorfor tenkte jeg med en gang på Breivik V2», svarte en annen av personen i chatten.

I Alliansen-forumene er det en stående spøk at PST kan være tilstede. Av og til blander humoren om sikkerhetstjenesten seg med reelle bekymringer, fulgt av endringer i adgangskontroll eller arkivfunksjoner for å hindre innsyn fra utenforstående.

«Skytingen begynner (...) Gjør dere klare»

30. januar 2021 la en av brukerne på Alliansen-serveren på Discord ut et skjermbilde som ser ut til å være fra en privat meldingsutveksling med Lysglimt Johansen.

«Få alle gutta til å lese dailystormer daglig hver dag og dele og spre mer og mer og mer - Andrew Anglin er den beste kommentatoren nå», er beskjeden som blir formidlet fra Alliansen-lederen.

Daily Stormer (en referanse til den vulgært jødefiendtlige propagandaavisen Der Stürmer som ble omfavnet av Hitler) har de siste åtte årene vært internetts mest beryktede nynazistiske publikasjon. Nettstedet spilte lenge en hovedrolle i den internasjonale trenden der sjargong, memer og humor fra chan- og gaming-kulturen blir brukt til å popularisere raseideologi og jødehat for en ny generasjon. Høyreekstremisten Anglin har hatt som uttalt mål å bruke de outrerte nettstedene sine (som etterhvert ble forvist til det mørke nettet) til å provosere fram en normalisering av antisemittisme og rasisme i mer legitime deler av offentligheten.

I Trump-æraen ble Anglin kjent for å mobilisere det Daily Stormer kalte «trollhæren» til å trakassere navngitte enkeltpersoner som ses på som fiender av ytre høyre.

Der vestlige sikkerhetstjenester i dag frykter at denne typen hatdyrking og oppvigleri ender med voldshandlinger, ser Lysglimt Johansen muligheter – i Norge.

Da kongressbygningen i Washington D.C. ble stormet av høyreekstreme tilhengere av Donald Trump og andre tilhengere av anti-statlige konspirasjonsteorier 6. januar i år , grep Lysglimt Johansen anledningen på Twitter.

«Skytingen begynner i Washington DC når som helst nå. Patrioter i Norge, gjør dere klare NÅ!!! Patrioter i Norge. Sett opp veisperrer. Stop globalister fra fri ferdsel», tvitret Lysglimt Johansen, og fortsatte:

«Patrioter i Norge. Revolusjonen mot globalistene er nå i gang, den kommer til Norge når DU tar den til Norge».

«Om jeg får juling er det jo det beste som kan skje»

Lørdag 24. april 2021: Politioppbudet er enormt når den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) holder markering i Sandvika i Bærum.

Blant tilhørerne ved barrikadene står en 33 år gammel mann med hodeskalle-maske. Snart begynner han å bevege seg over en gangbro over elva som skiller SIAN fra antirasistiske motdemonstranter.

33-åringen fra Drammen er pålogget en chat på nettet der han i forkant har forklart at han har drukket alkohol.

Mannen filmer med sitt eget kamera mens han nærmer seg en gruppe antifascister som har kommet fra hovedstaden.

Antifascistene reagerer ved synet av mannen, som har buffen med hodeskalle-trykket over munn og nese. Begge sider vet godt at maskeringen blant annet forbindes med tilhengere av den høyreekstreme terrorgruppa Atomwaffen Division i USA.

Det oppstår munnhuggeri og politiet kommer raskt til for å gå imellom. Antifascistene er rasende, mens 33-åringen fortsetter å filme dem.

Selv blir han også filmet: En populær YouTube-profil er til stede ved demonstrasjonen. Han strømmer direkte fra situasjonen til de mange seerne sine.

Noen av seerne er pålogget Alliansens server på Discord. Brukerne her drar raskt kjensel på mannen med hodeskalle-maska – og poster skjermdumper fra direktesendingen med bilder av mannen i chatte-kanalen.

Inntil 33-åringen fikk kontoen sin slettet fra Discord, var han medlem i Alliansen-serveren. Her har han blant annet ivret for at andre «likesinnede» brukere bør legges til. Med ny konto har han vært mest aktiv i andre servere.

I ulike kanaler på nettet har drammensmannen over tid uttrykt forståelse for eller støtte til høyreekstrem terrorisme.

Tre dager etter at Philip Manshaus i 2019 gikk til angrep mot al-Noor-moskéen i Bærum, omtalte han gjerningspersonen som «a hero».

«Fordi han kjempet for det han sto for og forsøkte å redde Norge... Det er mer enn noen andre tør», forklarte 33-åringen. Konfrontert med at Manshaus drepte lillesøsteren sin, slo han fast: «Søsteren var innvandrer... Norge beleires av disse».

I Sandvika ble mannen etterhvert bortvist av politiet, mens han både før og etter postet meldinger og bilder i en åpen chatkanal på nettet (som ikke er tilknyttet Alliansen).

«Om jeg får juling er det jo det beste som kan skje», skrev han halvannen time før SIAN-markeringen startet.

«Vil du bli en martyr», spurte en bruker.

«Nei vil jo ikke dø, men en blåveis er verdt det for å expose muslimene», svarte 33-åringen, som avkreftet at han hadde med seg våpen.

Til Filter Nyheter sier drammensmannen at han først og fremst ønsket å «sjekke stemningen» blant motdemonstrantene ved SIAN-markeringen.

– Men klart det, hvis jeg hadde fått juling, så hadde det vært ganske bra for vår del. For optics, sier han.

– Var det noe du aktivt gikk inn for, eller ville det bare vært en bonus?

– Det ville vært en bonus, ja. Jeg gjorde ikke noe annet enn å være der med den buffen, svarer han.

Overfor Filter Nyheter bekrefter 33-åringen at han ble oppsøkt av politiet etter meldingene om Manshaus-angrepet for snart to år siden.

– De var mest bekymret for at jeg kommer til å gjøre noe lignende selv, men da kunne jeg vel forsikre dem om at det ikke er noen fare for det.

Han synes helst at folk ikke skal utføre politisk vold.

– Men når de har gjort det, så vil jeg si at det kanskje fører til litt bedre situasjoner.

På spørsmål om det er riktig at han fortsatt støtter Anders Behring Breivik, eller om dette har blitt overdrevet i foraene han deltar i, svarer han:

– Både òg. Jeg føler at han har hjertet på rett sted. Men det var kanskje litt vel drøyt.

Morgenen etter intervjuet med mannen, får Filter Nyheter en anonym henvendelse via den krypterte e-post-tjenesten Protonmail der avsenderen gir uttrykk for å representere Alliansen-serveren på Discord. Vedkommende oppgir å ha «hørt» at Filter Nyheter har snakket med 33-åringen fra Drammen og hevder å først nå ha blitt kjent med mannens utsagn om blant andre Philip Manshaus.

«Etter at styret har blitt informert om disse ytringene har denne personen blitt totalt fjernet fra serveren», heter det i e-posten.

33-åringen fra Drammen har gitt uttrykk for støtte til Alliansen, selv om han understreker at han aldri har hatt kontakt med Lysglimt Johansen .

– Men jeg kommer til å stemme på dem, som en støtteerklæring.

Mannen viser til Alliansen «er det eneste partiet som tør å ta opp «the JQ» - «jødespørsmålet». (Som for nazistene kulminerte i en «endelig løsning» der jøder ble forsøkt utryddet, red. anm.).

– Hva er det Lysglimt Johansen tar opp rundt det?

– Han sier at jødene står bak de anti-hvite narrativene som vi ser i Vesten i dag.

– Hvorfor er det viktig at offentlige personer tar opp det?

– For da kan kanskje flere våkne opp og se hva som skjer. Så vi kan gjøre noe med det til slutt.

Lysglimt Johansen: – Oppstår spontant

– Antageligvis mener de ikke alt de sier en gang, sier Hans Jørgen Lysglimt Johansen til Filter Nyheter om Discord-serveren som bærer partiets navn.

– Jeg leser ikke i nærheten av alt som postes der, det er jo full fart der hver eneste dag, har jeg skjønt.

Konfrontert med omfanget av det høyreekstreme innholdet, brukernes alder og bakgrunn ønsker han å distansere seg fra serveren, sier at den ikke er partiets offisielle og at han ikke vet hvem personene bak brukernavnene er.

– På Discord-en er det sikkert hundre innom, og alle har anonyme nicks, sier Lysglimt Johansen.

– Du ilegger meg altfor mye agency i dette her, fordi disse tingene oppstår spontant. Jeg blir invitert, og når jeg da ser at det er folk som åpenbart har interesse så deltar jeg, det er riktig, men du får det til å fremstå som at dette her er noe jeg eller partiet har bedt om eller at det er offisielt, og det er det ikke.

Alliansen-lederen hevder at han deltar i så mange chatter med støttespillere på blant annet Discord, Telegram og Signal at han ikke har sjangs til å følge med og at han «er ganske lite på den Discord-serveren».

– Jeg sier til folk i den chatten at «aldri vold, aldri trusler, ligg unna narkotika, spis sunt, vær ute i naturen, sats på gode familierelasjoner». Hva mer kan jeg gjøre? Er det bedre å la være å prate med dem?, sier Hans Jørgen Lysglimt Johansen til Filter Nyheter.

49-åringen gjentar flere ganger at han er en «gjest» når han trer inn i chatten og talekanalen der, og at han derfor ikke setter krav til ytringene der.

– Jeg har null mulighet til å overstyre det eller slette ting eller… Når du er gjest et sted så kan du ikke begynne å diktere hvordan tingene skal være, du er gjest.

– Du introduserte ungdommer fra Discord-serveren for [navngitte nynazister] ute på en demonstrasjon. Det henger ikke helt sammen med at du bare er en «gjest»?

– Jeg oppfordrer til at folk snakker med hverandre på kryss og tvers av forskjellige grupper og forum og overalt. Det er en av de måtene jeg jobber på, å koble folk som gjerne ellers ikke har kontakt med hverandre.

Lysglimt Johansen vil ikke svare på spørsmål om hvorfor han er så opptatt av å komme i kontakt med tenåringer og hva som var hensikten med å lete etter personopplysninger om elever i videregående skole.

– Nei, jeg har ikke noen kommentar til det.

Om hans forslag som innebar at ansatte i Antirastisk senter skulle motta urovekkende e-poster om Breivik og Manshaus, sier han at «det var Antirasistisk senter som begynte å angripe meg» og at det er naturlig at «jeg foreslår å angripe tilbake».

– Jeg oppfordrer til ikke-vold, vi er helt fredelige, det er bare informasjon. Vi er en demokratisk, fredelig organisasjon. Så det å sende noen mailer til Antirasistisk senter er kjempebra det, ja, flott.

– Det virker som du skyver ungdommer foran deg, som skal skape denne situasjonen mens du drar nytte av det uten risikoen ved å stå for det selv?

– Jeg står for ting offentlig hele tiden jeg, det er ingen som står så offentlig som meg. Så det kan du ikke laste meg for, det faller på sin egen urimelighet.

Alliansen-lederen mener at Filter Nyheter «ikke forstår Discord-fenomenet» og at han aldri krever å vite hvem brukerne er fordi «anonymitet er bygd inn i systemet».

– Men du har jo møtt noen av dem?

– Ja, kanskje eller kanskje ikke. Man vet ikke hvem disse nickene på Discord-servere er. Det vet du rett og slett ikke, og sånn skal det være. Og enda mer er det jo på andre kanaler som er enda mer sikre, enda mer krypterte. Der snakker jeg med folk hver dag, jeg, og aner ikke hvem de er.

– Flere har direkte kontakt med deg utenfor serveren. De er vel ikke anonyme når du møter dem eller ringer dem på utsiden?

– Det du ikke forstår, er at til forskjell fra deg ønsker jeg ikke å vite hvem de er, sier Lysglimt Johansen.

Han svarer «kanskje det» på spørsmål om han har satt opp organiserte nazister fra Den nordiske motstandsbevegelsen på Alliansens valglister, og gjør det klart at han ikke har noen betenkeligheter med det så lenge «hva de sier er riktig og modig».

– Hva de liksom har ellers av relasjoner eller medlemskap eller hva det skulle være, det er ikke det viktige, sier Alliansen-lederen.

17-åringen som er omtalt som siktet i en straffesak om en hatefull ytring, er forventet å takke ja til såkalt ungdomsoppfølging, og deltar i bekymringssamtaler med politiet.

