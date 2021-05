God ettermiddag!

FEIL KURS: Fremskrittspartiet mister tre politikere i kommunestyret i Halden, melder NRK. Politikerne som forlater partiet er tidligere stortingsrepresentant Henrik Rød, Per Egil Evensen og Frank Debraux.

Evensen forteller til NRK at de etter lang tids overveielse har «funnet ut at vi ikke er på bølgelengde med den retningen partiet tar sentralt». Evensen mener Carl I. Hagen er blitt «dårlig behandlet» av partiet og at FrP har fjernet seg fra det de stod for tidligere.

Utmeldingene kommer rett før FrPs landsmøte til helgen, der Sylvi Listhaug antakeligvis blir ny partileder.

FrP har hatt flere diskusjoner om ideologiske retningsvalg den siste tiden. I desember i fjor ble fylkesleder i Oslo FrP Geir Ugland Jacobsen ekskludert fra partiet. Jacobsen ønsket å ta partiet i en mer nasjonalkonservativ retning. Noen måneder tidligere gikk tidligere nestleder og statsråd Per Sandberg over til Liberalistene.

INGEN PATENT: Biden-administrasjonen støtter forslaget om å oppheve beskyttelsen av patentene til covid-19-vaksinene for å få bukt med pandemien. Målet er å få mer fart på vaksineproduksjonen, særlig i lavinntektsland. USA er kjent for å være arge forsvarere av legemiddelselskapenes patenter og opphavsrett.

Biden-administrasjonen begrunner unntaket med at «de ekstraordinære omstendighetene rundt Covid-19-pandemien krever ekstraordinære tiltak.»

Nyheten blir tatt godt imot av WHO, humanitære organisasjoner, aktivister og myndigheter i andre land. Men legemiddelindustrien i USA er kritiske og mener mangelen på vaksiner heller handler om utfordringer knyttet til distribusjon og selve produksjonen.

Flere legemiddelselskap mener forslaget vil sette vaksinenes kvalitet og sikkerhet på spill og at det kan redusere vaksineprodusentenes innovasjons- og risikovilje i fremtiden. En redaksjonell kommentar i Wall Street Journal, onsdag, anklager Biden for vaksinepatent-tyveri.

Biden-administrasjonens kunngjøring kommer etter syv måneder med forhandlinger i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Avtaleforslaget er ført i pennen av India og Sør-Afrika og må vedtas enstemmig. Norge leder for tiden TRIPS-rådet i WTO der avtalen blir forhandlet.

FISKERISTRID I KANALEN: Torsdag blokkerte rundt 60 fiskebåter havnen i hovedstaden på Jersey, den selvstyrte britiske øya i Den engelske kanal. Fiskerne protesterte mot nye fiskeriregler som Storbritannia har innført i kjølvannet av Brexit. Reglene begrenser hvor franske fiskere kan oppholde seg og hvilket utstyr de kan bruke utenfor de britiske øyene i kanalen.

Etter samtaler med Jersey-politikere, har de franske fiskerne nå forlatt havnen, melder BBC.

Den franske regjeringen har protestert mot reglene som de mener må legges frem for EU-kommisjonen først. Frankrike vurderer nå å kutte den franske strømforbindelsen til øya, som ligger rett utenfor kysten av Normandie.

Britene har sendt to marinefartøy til Jersey for å overvåke situasjonen.

Ha en fortsatt fin dag!

Med vennlig hilsen,

Silje J. Eggestad

Journalist i Filter Nyheter

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.