– MENTE DET IKKE: «Inshallah jeg skal starte med jihad snart», skrev den syriske 16-åringen i en chat på Telegram i perioden der PST mener han begynte å forberede terrorangrep i Norge med gift eller eksplosiver. Gutten har nektet å la seg avhøre av politiet og forklarte seg for første gang da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett. Gutten framstiller det som at krypterte chat-meldinger med en antatt IS-tilhenger som PST avdekket, ikke var bokstavelig ment.

– Han snakket med meg og ga meg oppskrifter og forklarte meg hvordan. Jeg var ikke så veldig interessert. Etter en stund begynte han å insistere igjen. Det var etter det at jeg skrev en del ting jeg egentlig ikke mente, sa 16-åringen i retten ifølge NRK.

Han hevder at giftblandingen han faktisk lagde etter nettdialogene ikke skulle brukes. – Jeg lagde den bare av nysgjerrighet, jeg ville lage et eller annet. Jeg hadde ikke til hensikt å skade noen, sa han i retten i dag. 16-åringen avviste også at eden han sverget til IS for å få tilgang til lukkede nettgrupper faktisk gjør ham til deltager i organisasjonen.

– SKAL KNUSES: Etter avsløringene i Filter om koblingene mellom partiet Alliansen og organisert nazisme, fokuserer VG i dag på at Hans Jørgen Lysglimt Johansen har betalt personer penger for å samle underskriftene som var nødvendige for at Alliansen kan stille lister i alle fylker i årets valg. I den forbindelse går Høyres justispolitiske talsperson Peter Christian Frølich hardt ut mot Lysglimt Johansen:

– Ikke bare er Lysglimt en nazist, men etter alle solemerker er han også en svindler som betaler folk for å få støtte til sitt forkvaklede syn. Jeg vil gå sammen med alle mine politiske kolleger, fra Rødt til Frp, for å knuse dette tankegodset, og alt Lysglimt står for, sier Frølich til VG.

Selv om Filter Nyheter for to uker siden avdekket at Lysglimt Johansen har ført opp flere personer med dokumentert tilknytning til Den nordiske motstandsbevegelsen på Alliansens valglister, hevder partilederen at han «synes det er veldig vanskelig å definere hva en nazist er». – Jeg er ikke nazist. Jeg vet ikke en gang helt hva det er, sier han til VG.

IKKE NOE KRAV: – Slik jeg ser det, er nedtrapping en smart kurs videre for alle berørte parter på dette tidspunktet, sa sjefen for det amerikanske forsvaret Mark Milley på vei til et NATO-møte mandag, ifølge Reuters. Uttalelsen kommer etter at USA for tredje gang blokkerte en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som ville krevd en umiddelbar stans i kamphandlingene mellom Israel og militære fraksjoner av Hamas på Gaza-stripen. Samme dag uttalte utenriksminister Antony Blinken at USA ville støtte en våpenhvile mellom Israel og Hamas, men at en våpenhvile i siste instans er noe partene selv må ønske.

Samtidig fortsatte bombardementet av Gaza natt til tirsdag, med over 100 nye bomber sluppet mot det Israel hevder er militære mål, herunder Hamas’ mange kilometer-lange tunnelsystemer. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har uttalt at angrepene vil fortsette med full styrke til ro er gjenopprettet.

Lørdag jevnet israelske raketter en bygning som blant annet huset Associated Press (AP) og Al Jazeera med jorden. Ifølge AP-sjef Gary Pruitt var det ingen indikasjoner på at Hamas skjulte seg i bygningen, slik Israel hevdet. Mandag sa også Blinken at han hadde til gode å se bevis på at Hamas oppholdt seg der.

Ifølge palestinske selvstyremyndigheter har mer enn 212 personer, deriblant 61 barn, blitt drept så langt av de israelske rakettene. 10 personer er drept på israelsk side, blant dem er to barn. I et møte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen søndag, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge fordømmer alle angrep på sivile og er forskrekket over det store antallet døde barn.

Ifølge det israelske forsvaret (IDF) er mer enn 2 000 raketter blitt skutt mot Israel siden konflikten startet. Mandag kveld meldte IDF at også seks raketter var blitt skutt opp fra Libanon mot den israelske grensen. FNs generalsekretær António Guterres sa søndag at han frykter at situasjonen kan eskalere til en sikkerhets- og humanitær krise i hele regionen og nøre oppunder ekstremisme.

