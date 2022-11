Tirsdag: Dømt for å ha banket opp jente (16). Lørdag: Pågrepet i nazimarsj i Oslo

Lørdag 28. oktober ble 35 nynazister i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) pågrepet midt i Oslo sentrum da høyreekstremistenes uvarslede marsj utviklet seg til håndgemeng med politiet.

Filter Nyheter har i samarbeid med Expo kartlagt alle deltagerne i marsjen.

Én av dem er den volds- og rasisme-dømte nazisten Marcus Hansson (34) fra Kristianstad i Skåne i Sverige.

Da Filter Nyheter fulgte demonstrasjonen i Oslo var Hansson en av de aller første som ble lagt i bakken av politifolk og pågrepet. Da hadde nazistene gjort fysisk motstand fordi politiet besluttet å stanse marsjen før den nådde Blitzhuset i Pilestredet.

Her blir Marcus Hansson pågrepet i Universitetsgata i Oslo sist lørdag. Foto: Filter Nyheter

Det er svært kort tid siden Hansson forrige gang var i klinsj med myndighetene:

Så sent som tirsdag 25. oktober – fire dager før DNMs markering i Oslo – ble 34-åringen dømt i tingretten i Helsingborg for vold mot ei tenåringsjente, til seks måneder fengsel.

Saken illustrerer både hvor lav terskel mange av DNM-nazistene har for å bruke vold og hvordan organisasjonen mer enn gjerne bruker voldsdømte i gatedemonstrasjoner som ofte ender med sammenstøt med politi eller antirasister.

Skulle hevne nedriving av nazistisk propaganda dagen før valgdagen

Marcus Hansson var i høstens valg i Sverige oppført som listekandidat for Den nordiske motstandsbevegelsen i Örkelljunga kommune i Skåne.

Da Hansson 10. september i år – dagen før valgdagen – mente å ha oppdaget folk som hadde revet ned DNM-plakater han tidligere hadde klistret opp, gikk han til bilen sin for å hente kampsport-hansker samtidig som han maskerte ansiktet.

Kampsport-hansker beslaglagt av politiet etter angrepet i Örkelljunga. Foto: Svensk politi

Så gikk han til angrep på en 16 år gammel jente mens en annen nazist i DNM jaktet på hennes kjæreste.

«For tingretten står det klart at Marcus Hansson løp ned [N.N.] bakfra, at han siden slo flere slag mot hennes ansikt når hun lå nede på bakken og at han noe senere stilte henne opp mot en vegg og slo henne enda en gang i ansiktet», heter det i dommen Filter Nyheter og Expo har fått tilgang til.

I retten ble det lagt fram bilder av de synlige skadene jenta ble påført av den 18 år eldre mannen. Dommeren mente det ikke var noen formildende omstendigheter i saken:

«Tingretten bemerker at volden rettet seg mot en 16 år gammel jente som i forhold til ham var tydelig fysisk underlegen. Dertil skal bemerkes at volden førte til forholdsvis alvorlige skader, inkludert blant annet en tannskade. I tillegg kommer at angrepet skjede i to faser, med et visst opphold, og omfattet flere knyttneveslag mot jentas ansikt».

Jenta fortalte i retten at hun var livredd underveis i angrepet og at hun siden har hatt vansker for å sove, at hun vegret seg for å gå ut selv midt på dagen og at hun ikke turte å bruke kollektivtrafikk til og fra skolen.

Marcus Hansson (34) ble i høst pågrepet dagen før valgdagen i Sverige. Foto: Svensk politi

Etter pågripelsen i Oslo på lørdag la DNM ut skrytebilder av blant andre Marcus Hansson fra politihuset der nazistene viser tommel opp etter å blitt påsatt håndjern.

Alle de pågrepne har ifølge oslopolitiet fått en bot på 8000 kroner for å ha unnlatt å etterkomme politiets pålegg. De svenske nazistene satt omlag et døgn i arresten før politiet uttransporterte dem til Sverige.

Tidligere dømt for angrep på motdemonstranter

Hansson har hatt en profilert rolle i Den nordiske motstandsbevegelsen blant annet som utgiver for organisasjonens svenske nettsted. Han er straffedømt flere ganger tidligere i forbindelse med hans roller i DNM.

I 2020 ble han dømt til tre måneder fengsel for blant annet vold, etter at Hansson og flere andre nynazister året før hadde gått til angrep på motdemonstranter og en frilansjournalist i Lund i Sverige. Den gang hadde DNM markert seg med utdeling av løpesedler i sentrum av byen, før de blant annet sparket ned en stand tilhørende Vänsterpartiet og tiltrakk seg oppmerksomhet fra folk som ropte «ingen rasister i våre gater».

Da høyreekstremistene gikk til angrep, ble en mann slått og sparket i hodet og i brystkassa av to av nazistene, mens en kvinne ble dyttet og slått i ansiktet.

Hansson har også blitt dømt for hatefulle ytringer, grovt skadeverk og for ulovlig besittelse av kniv.

Den nordiske motstandsbevegelsen er en voldsfremmende nazistisk organisasjon som knytter Adolf Hitlers ideologi sammen med nyere tekster om geriljakrig og terrorisme. Mange av medlemmene er straffedømte i alvorlige volds- og våpen-saker, og politiet har de siste årene gjort en rekke beslag av skytevåpen, sprengstoff og våpendeler hos personer med bakgrunn fra DNM.

Støtt Filter

Vil du bidra litt ekstra til Filter Nyheters kritiske gravejournalistikk og hjelpe oss å finansiere letingen etter nye avsløringer? Bli Filter-fadder.

Din donasjon hjelper studenter å få gratis Filter-abonnement. Nå kan du donere en valgfri sum til ordningen Filter FADDER, der hver krone matches av oss og går til Filter-abonnementer til studenter ved høgskoler og universiteter vi samarbeider med. Fyr av en donasjon med VIPPS til 73 15 46, eller les mer her.