CIA-agenter og hacking: Slik spionerte Qatar på Fifa

QATAR SKAL HA OVERVÅKET FIFA: En ny avsløring fra den sveitsiske rikskringkasteren SRF finner at qatarske myndigheter ansatte tidligere CIA-agenter for å spionere på Fifa. Tidligere CIA-agent Kevin Chalker, som leder det amerikanske selskapet Global Risk Advisors, skal ha blitt ansatt for å overvåke og hacke pc-ene til Fifa-toppene. Målet skal ha vært å få tak i informasjon om hva Fifa planla å gjøre med VM 2022 etter all kritikken Qatar fikk for både korrupsjon og brudd på menneskerettigheter – og dermed sikre at Qatar ikke ble fratatt mesterskapet. Minst 66 agenter skal ha blitt ansatt over en niårsperiode, til et budsjett på 387 millioner dollar (4 milliarder norske kroner).

