Sannsiger eller alarmist? Dette er FNs generalsekretær

DA FNS MILJØPROGRAM (UNEP) slapp «The emissions gap report» i forrige uke, var det FNs generalsekretær Antonio Guterres som fikk overskriftene. «Globale og nasjonale klimaforpliktelser kommer sørgelig til kort», tordnet han. «Vi er på vei mot global katastrofe». Få stemmer har vært tydeligere i klimaspørsmålet enn generalsekretæren, og det er grunn til å tro at han vil markere seg også under det kommende klimatoppmøtet. Hvem er han egentlig?

ANTÓNIO MANUEL DE Oliveira Guterres ble født i Lisboa i 1949 og vokste opp under Salazars diktatur. Da han gikk ut av videregående i 1965 vant han «Prémio Nacional dos Liceus» som Portugals beste elev. Han studerte til elektroingeniør ved Instituto Superior Técnico i Lisboa før han begynte en akademisk karriere som «associate professor» i 1971. Etter Nellikrevolusjonen (militærkuppet som gjeninnførte demokratiet i Portugal i 1974), involverte Guterres seg i katolsk frivillighetsarbeid i fattige nabolag og etterhvert i politikken. Snart meldte han seg inn i det portugisiske sosialistpartiet, og i 1976 ble han valgt inn i det portugisiske parlamentet. Etter at sosialistpartiet gikk på en rekke nederlag på 80- og 90-tallet ble Guterres valgt som generalsekretær i 1992. Han ledet partiet til valgseier, og i 1995 ble han valgt til statsminister i Portugal.