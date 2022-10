Regjeringen sluttet å hente sårede ukrainske soldater til Norge

SA NEI TIL UKRAINSKE SOLDATER – IGJEN: Regjeringen stanset hentingen av sårede, ukrainske soldater til norske sykehus i sommer og åpnet ikke opp igjen for det før 15. september. Det avdekker VG i dag. Bakgrunnen var at ukrainske myndigheter 5. juli ba om garantier for at soldatene skulle få gratis helsebehandling i Norge. Mens saken ble utredet ble tilbudet om evakuering midlertidig stoppet. Helse- og omsorgsdepartementet landet til slutt på at soldatene ikke fikk unntak fra egenandelskravet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (sykehusbehandling vil fortsatt være gratis). Da hadde det imidlertid gått mange uker. «Ettersom prosessen for dette tok tid, har vi nå sett på våre rutiner i departementet for raskere å kunne følge opp saker i tiden fremover» skriver helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Dette er andre gang regjeringen har stanset tilbudet om å hente sårede, ukrainske soldater til Norge gjennom det europeiske «Medevac»-samarbeidet. I mai avdekket Dagbladet at Ukraina hadde bedt om norsk evakuering av soldatene flere ganger uten å få svar. Det viste seg at Justis- og beredskapsdepartementet hadde stanset samarbeidet, som UD opprinnelig hadde sagt ja til, for å foreta «sikkerhetsmessige vurderinger» av å hente soldatene til Norge. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har varslet at de vil se på regjeringens håndtering av sivil bistand til Ukraina blant annet på dette grunnlaget.