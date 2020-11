«Et forsvar for Muhammed-karikaturer er et forsvar for islamofobi», slo leder Fahad Qureshi i den konservative, muslimske ungdomsorganisasjonen Islam Net fast i en Aftenposten-kronikk torsdag denne uka.

Qureshi mener at ulike fremstillinger av den muslimske profeten videreformidler «islamofobe stereotypier» – for eksempel at muslimer «åpent eller skjult støtter terror».

Spesielt tar han for seg danske Kurt Westergaards velkjente tegning fra karikaturstriden: «[…] for å underbygge at alle muslimer støtter terror, karikeres Profeten med en bombe i turbanen som et symbol på muslimenes indre tro», skriver Islam Net-lederen, som mener det ikke er merkelig at muslimer reagerer:

«[…] det er moralsk forkastelig å si at muslimer må tolerere å bli fremstilt slik», heter det i teksten, der Qureshi også slår fast at «mer eller mindre alle muslimer, rundt to milliarder mennesker, opplever tegningen som islamofobisk og en krenkelse av deres menneskeverd».

Det får den norske muslimen, læreren og samfunnsdebattanten Mohamed Abdi til å reagere.

«Det viktigste i denne saken er at folk er blitt drept»

Abdi er svært kritisk til at Qureshi ikke nevner drapet på den franske læreren Samuel Paty eller terrorangrepet ved en kirke i Nice med et eneste ord i sin kronikk, all den tid disse ugjerningene er det faktiske bakteppet for at Muhammed-karikaturene blir diskutert akkurat nå.

Han reagerer også på hvordan Kurt Westergaards tegning blir omtalt i teksten, men uten at de forholdene dansken lever under blir tillagt vekt:

– Når du skal skrive om Kurt Westergaards tegning av profeten, så mener jeg det er intellektuelt uredelig å ikke nevne hva tolkningen av tegningen som krenkende og hånende faktisk har ført til: At tegneren ble angrepet i sitt eget hjem av en person med tilknytning til terrorgrupper som al-Shabab og al-Qaeda, sier Abdi til Filter Nyheter.

Islam Net-leder Fahad Qureshi mener kritikken fra Mohamed Abdi er en «avsporing av debatten». Les hele tilsvaret fra Qureshi nederst i artikkelen.

Abdi sier han har fulgt den såkalte karikaturstriden i en årrekke og ikke har noen fasit på hvordan den enkelte muslim skal reagere i møte med tegninger av profeten. Han mener at det må være «rom for følelser i det demokratiske ordskiftet» og lov til å bli lei seg.

– Men det viktigste i denne saken er at folk er blitt drept, ikke at noen har fått følelsene sine såret. Det er mennesker som dreper, ikke karikaturer. Den groveste krenkelsen er nettopp å ta livet av et annet menneske fordi man er uenige, sier han.

«Han gjør oss muslimer en bjørnetjeneste»

Abdi er også svært kritisk til at Qureshi hevder å snakke på vegne av to milliarder muslimer. Selv om Islam Net-lederen sier noe som er sant for de fleste muslimer – at profeten er viktig – betyr det på ingen måte at samtlige oppfatter tegninger av Muhammed som islamofobi.

– Han gjør oss muslimer en bjørnetjeneste. Vi er like forskjellige som alle andre grupper i samfunnet, sier Abdi, som påpeker at det i mange andre sammenhenger er viktig å snakke om islamofobi:

– Islamofobi begrenser ytringsrommet til muslimer og gjør mange redde for å uttale seg. Men de jihadistiske angrepene på menneskerettighetene og ytringsfriheten vi egentlig snakker om her, begrenser selvsagt også folks rettigheter – og krenkelsene handler om drap og vold, påpeker han.

I den aktuelle kronikken i Aftenposten skriver også Qureshi at jøder aldri ville ha godtatt om Moses ble fremstilt «som en grådig, storneset mann, en typisk antisemittisk stereotypi»: «Det ville være moralsk forkastelig å gjøre slike antisemittiske fremstillinger av Moses til en symbolkamp for ytringsfrihet», skriver Islam Net-lederen.

Abdi mener sammenligningen er hårreisende.

«Må virkelig sette seg inn i europeisk kulturhistorie»

– Jeg lurer på om han har fulgt med i historietimene på skolen – gjengen i Islam Net må virkelig sette seg inn i europeisk kulturhistorie. Nazistenes tegninger av «jødenesen» var verken religionskritikk eller satire, men ledd i en dehumanisering som endte i Holocaust der seks millioner jøder ble drept. Det er grunnen til at det er moralsk forkastelig med slike antisemittiske tegninger, sier han.

Nettopp fordi sammenligningen er så historieløs, bidrar den til å forminske det som faktisk skjedde med jødene, mener Abdi. På spørsmål om hvorfor han mener det er viktig å ta debatten med relativt ytterliggående aktører som Qureshi og Islam Net, svarer han følgende:

– Jeg har vært opptatt av høyreekstremisme, islamofobi, antisemittisme og rasisme – og skrevet mye om dette i Morgenbladet og Dagsavisen. Men vi må også være kritiske til den ekstremismen som finnes i visse segmenter av minoritetsbefolkningen. Jeg er kritisk til at ekstremister skal få plattformer til å ytre seg, slik at balansen i ordskiftet blir skeiv. Men når Qureshi først har skrevet et avisinnlegg, så mener jeg det er viktig å svare tilbake. Det aller viktigste er at andre muslimer forklarer at han ikke snakker for alle norske muslimer. Det er det ingen som gjør.

Rev i stykker Charlie Hebdo-forsider etter terrordrapene

Islam Net-leder Fahad Qureshi har i en årrekke kommet med omstridte uttalelser til ulike norske medier. Under et intervju med TV 2 i 2015, rev han i stykker forsidetegninger fra det franske satiremagasinet Charlie Hebdo.

Den gangen omtalte han Muhammed-karikaturene som «mobbing, hån, sjikane, trakassering» – intervjuet ble gjort dagen etter det dødelige terrorangrepet mot Charlie Hebdo-redaksjonen i Paris, der totalt 12 mennesker mistet livet.

Samtidig har organisasjonen gjentatte ganger havnet i offentlighetens søkelys for det flere mener er radikalisering i den unge medlemsmassen. Politikere som Abid Raja har tidligere advart mot at Islam Net er med på å dytte unge i en «ekstrem» retning.

For tre uker siden oppfordret Qureshi muslimer til å boikotte varer fra Frankrike i kjølvannet av franske myndigheters aksjoner mot ekstrem miljøer etter drapet på Samuel Paty og terroraksjonen i Nice.

Qureshi: «Mer interessert i personangrep enn å drøfte selve innholdet»

Islam Net-leder Fahad Qureshi ble fredag ettermiddag forelagt kritikken fra Mohamed Abdi. Han ønsket kun å svare per e-post:

«Jeg opplever Abdis kommentarer som en avsporing av debatten. Han er mer interessert i å rette et personangrep mot meg enn å drøfte selve innholdet av det jeg skrev. Det er beklagelig.

Drapet av Samuel Paty og det etterfølgende angrepet i Nice er veldig trist! Det er bra at muslimer tar offentlig avstand fra slike angrep, men jeg støtter ikke at folk skal kreve at muslimer skal måtte fordømme terror hver gang de skal uttale seg. En slik mentalitet er med på å underbygge at muslimer er å betrakte som støttespillere av terror om de ikke unnskylder seg for et angrep de ikke har noe med. Alle bør vite til nå at 99,99% av muslimer fordømmer terror på lik linje med alle oppgående mennesker uavhengig av religion.

Abdi kan gjerne mene at jeg burde skrevet utdypende om historien rundt Westergaard, men det hadde jeg hverken behov for å gjøre eller plass til i teksten. Min kronikk handler ikke om Westergaard sin person, den handler om fenomenet islamofobiske karikaturer og ytringsfrihet. Jeg selv har fått drapstrusler fra det samme miljøet som Westergaard har blitt truet av, men jeg krever ikke at det skal trekkes frem av Abdi.

Jeg hevder ikke å snakke på vegne av alle muslimer, men det er intellektuelt uredelig å benekte at disse islamofobe karikaturtegningene av Profeten er noe av det som har bragt flest muslimer sammen i hele verden. Muslimer kan være uenig om mangt, men er det noe de fleste muslimer er enige om så er det fordømmelsen av de islamofobe karikaturene av Profeten.

Det er bra at Abdi anerkjenner antisemittismen som ligger i å tegne Moses som en grådig storneset mann. Det er derimot beklagelig at intellektet hans stopper ved nesen og at han ikke klarer å se argumentene for at det er islamofobisk å tegne Muhammed som en terrorist, som jo er en typisk islamobobisk ytring.

Ervin Kohn, forstander for det mosaiske trossamfunn skrev i Aftenposten: «Grupper i Norge i dag fôrer fordommene mot muslimer gjennom å fortegne islam. På samme måte fôret kirken fordommene mot jøder og tillot forfølgelse av jøder gjennom å fortegne jødedommen.» Sammenligningen min er altså høyst aktuell.

Å karikere profeten slik Westergaard har gjort er hverken religionskritikk eller satire, det er islamofobi. Og basert på bl.a. islamofobisk hatpropaganda mot muslimer ser vi at til og med verdens mektigste nasjon, USA, har hatt en islamofob president og gjort stor skade! I Kina blir flere millioner muslimer drept, voldtatt og satt i konsentrasjonsleirer nettopp pga. islamofobi. I Burma og India forfølges, drepes og voldtas muslimer nettopp pga. islamofobi. Å ikke kunne adressere dette og se de åpenbare parallellene til jødeforfølgelsen, viser Abdis totale kunnskapsløshet om emnet vi diskuterer».

Om passasjen i artikkelen om Islam Net og radikalisering, skriver Qureshi følgende:

«Av norske muslimer har vi fra starten av vært av de mest aktive og tydelige i arbeidet mot ekstremisme og radikalisering av muslimsk ungdom. Takket være vårt arbeid har trolig flere tusen norskmuslimske ungdommer innsett at IS er terrorister og ikke representative for islam, og flere titalls om ikke hundrevis har blitt forebygget fra å reise til Syria. Dette arbeidet har også fått anerkjennelse fra politiet hvor jeg har forelest om forebygging av radikalisering.»

Om omtalen av hvordan han rev i stykker Charlie Hebdo-forsider, skriver han:

«Jeg rev i stykker disse tegningene fordi jeg opplevde de som stigmatiserende og en krenkelse av mitt menneskeverd som følger av Profeten, og samtidig klargjorde jeg den gangen at jeg fordømmer angrepet på Charlie Hebdo».

Om boikotten av franske varer, skriver Qureshi:

«Boikott er et demokratisk virkemiddels for å ytre sin uenighet. Jeg er dypt uenig med Frankrikes hykleri i å påstå å stå for ytringsfrihet ved å projisere islamofobe karikaturer på bygninger, og samtidig forby at det franske flagget skjendes. Dette bekrefter at det ikke er snakk om å forsvare ytringsfrihet, men et uttrykk for islamofobi. Og da er boikott et godt virkemiddel i å vise sin misnøye».

