VRAKET FRP-PROFIL 1: Lørdag ble Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim vraket fra førsteplassen på stortingslista i Buskerud Frp. Morten Wold vant med 23 mot 17 stemmer. «Jeg kommer aldri til å drive med spill og skitten maktkamp for å få meg en plass, slik er jeg ikke skrudd sammen. Det er altfor mye slikt i politikken, og denne gangen vant spillet», skrev Helgheim i en sms til Dagbladet etterpå.

Han takket konsekvent nei til den usikre andreplassen og skrev en slags politisk avskjedshilsen på Facebook (der han også understreket at Frp-ledelsen sentralt ikke hadde noe med vrakingen å gjøre – tastaturet gikk nemlig varmt hos flere av Helgheims støttespillere i løpet av helga). Men hva skjedde, egentlig?

Partiets valgkampleder i fylket Ulf Erik Knudsen indikerte tidlig at en slags «by mot land»-konflikt lå til grunn for at Morten Wold ble foreslått og til slutt vant – Knudsen trakk seg også umiddelbart som valgkampleder etter at Helgheim-nederlaget var et faktum. Mandag får «by mot land»-tesen bein å gå på:

– Nominasjonskomitéen hadde laget en liste med for mye Drammen-dominans. Hadde det vært en mer distriktsvennlig liste, ville det kanskje stilt seg annerledes, sier leder Tor Helge Berg i Gol Frp til VG, mens politisk redaktør i Drammens Tidende slår fast at det hele var et «velkoordinert distriktsopprør».

Det var Berg som foreslo Wold, men han avviser at det var «et skittent spill» (og uttrykker pussig nok at han både er skuffet og lei seg over at Helgheim er ferdig på Stortinget). Helgheim selv avviser at kontroversielle synspunkter på innvandringsfeltet ligger bak vrakingen: – I partiet har jeg hatt unison støtte, sier han.

VRAKET FRP-PROFIL 2: Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen tapte også nominasjonskampen og er ferdig som stortingspolitiker etter helgas nominasjonsmøte i Aust-Agder Frp, til tross for at hun var innstilt på førsteplass. Marius Nilsen fra Grimstad ble foreslått under møtet og gikk seirende ut med 15 mot 14 stemmer.

– Nominasjoner er alltid krevende og spennende. Først vil jeg gratulere de som er nominert, men jeg synes det er leit at sentrale profiler for oss ikke er renominert, sier Siv Jensen til TV 2.

SMITTEVERN-BUSINESS: VG publiserte søndag en større artikkel om forretningskvinnen May Martinsen, som har gått konkurs en lang rekke ganger, er ilagt konkurskarantene og i vår begynte med salg av smittevernutstyr (eller forsøk på dette) til flere norske kommuner.

Litt ny info er kommet til siden Filter Nyheter skrev om akkurat det samme for et halvt år siden i mai – blant annet at Skatteetaten i oktober tok arrest i over 200 000 kroner i Asklepios Trade AS, selskapet der Martinsen har fortsatt sin virksomhet (selv hevder hun å ha stilt garanti for det aktuelle beløpet – og avviser for øvrig å ha opptrådt som daglig leder for selskapet).

TROR PÅ DONALD: Vi er ikke helt ferdige med Frp – i helga ble det nemlig kjent at fylkesleder Geir Ugland Jacobsen i Oslo Frp fortsatt er sterk i troen på at presidentvalget i USA er fikset og at Donald Trump til slutt vil gå seirende ut. «Jukset er nå så åpenbart at Biden neppe kommer til å bli president», sier han til VG, som lurer på hvilke kilder han baserer dette på.

– I hovedsak på president Trumps advokater, ledet av Rudy Giuliani, og det mer uavhengige juridiske teamet ledet av den meritterte advokaten Sidney Powell. De har begge lagt fram overbevisende dokumentasjon på at det forekom juks i flere av delstatene, svarer fylkeslederen.

Stortingsrepresentant for Frp, Roy Steffensen, var ikke nådig i omtale av sin partikollega på Twitter: – Det finnes også «drøssevis» av kilder som underbygger påstander om at jorden er flat og at Elvis lever, skrev han med lenke til det aktuelle intervjuet.

GIKK DU GLIPP AV 1: Vekterne ved Ankerstiftelsen, som er styrt av LO og driver hotell- og hybelvirksomhet i Oslo, fikk et svare strev da de organiserte seg i forsøk på å få tariffavtale og ordnede, mindre konfliktfylte forhold på arbeidsplassen – i sommer ble hele vektervirksomheten outsourcet til et annet selskap. Les vår artikkel om den pussige situasjon og hvordan fagforeningstoppene svarer for seg her.

GIKK DU GLIPP AV 2: Muslim, samfunnsdebattant og lærer Mohamed Abdi reagerer sterkt på hvordan Fahad Qureshi, leder for den konservative, muslimske organisasjonen Islam Net, setter likehetstegn mellom Muhammed-karikaturer og islamofobi. «Det viktigste i denne saken er at folk er blitt drept, ikke at noen har fått følelsene sine såret», sier Abdi til Filter Nyheter, mens Qureshi mener kritikken er en avsporing – les vår artikkel her.

GIKK DU GLIPP AV 3: Det er nå mulig å gi seks utgaver av Filters papirmagasin i julegave til en venn, slektning, fiende eller andre som kan tenkes å sette pris på (eller ha godt av) grundig og uavhengig journalistikk. Det koster bare 500 kroner – følg denne lenka og få unna én av julegavene mens vi ennå skriver november!

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.