Det kom til steinkasting, bruk av tåregass, hærverk og slåsskamper da den muslimfiendtlige organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) hadde fått tillatelse til å avholde en markering på Strømsø torg i Drammen lørdag ettermiddag.

150-200 motdemonstranter hadde møtt opp for å ta avstand fra SIAN, som også tiltrakk seg andre skuelystne. Aggresjonsnivået var tidvis svært høyt. Etter at politiet bestemte seg for å oppløse demonstrasjonen, utviklet det seg til sammenstøt mellom politiet og bråkmakere flere steder i sentrum.

– Det er en trist dag for Drammen by. Det er veldig bekymringsfullt at det er så mye ungdommer og barn til stede. Så ser man at flere av de unge ikke klarer å styre seg. De river i gjerder, kaster egg og stein, og flyr på folk som ikke mener det samme som dem selv, sier politistasjonssjef i Sør-Øst politidistrikt, Øyvind Aas, til NRK.

SIAN er en organisasjon som mener norske muslimer skal fengsles og deporteres på grunn av deres religion, og som konsekvent bruker en borgerkrigsretorikk der muslimer er «uintegrerbare barbarer» og «okkupanter» i ledtog med politikere, politiet og dommere i Norge, som alle betegnes som «kulturmarxister».

Artiklen fortsetter under. Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, støtt Filter Nyheter med et abonnement.







Ønsker å provosere

Lederen i organisasjonen, Lars Thorsen, ble i 2019 dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer etter det retten beskrev som «grov nedvurdering av en gruppes menneskeverd». Flere SIAN-aktivister har kommet med positive bemerkninger om Anders Behring Breiviks manifest eller islamsyn.

De siste to årene har SIAN forsøkt å øke oppmerksomheten rundt den svært marginale organisasjonen ved å brenne koraner og å skape forventninger til at det vil skje igjen på kommende demonstrasjoner.

SIAN legger ikke skjul på at organisasjonen ønsker å provosere fram bråk, og lederne bruker mye av taletiden på å henvende seg direkte til motdemonstranter, håne personer de ser bak barrikadene og å ta alle tilløp til aggresjon til inntekt for generaliserte betraktninger om norske muslimer. Før appellene startet i Drammen lørdag, var Fanny Bråten i SIAN helt framme ved barrikadene mot motdemonstrantene og filmet dem mens hun kom med bemerkninger.

I vår har organisasjonen planlagt lignende markeringer i ulike norske byer.

Svarte med tåregass

I Drammen ble SIAN møtt av motdemonstranter som først forsøkte å overdøve organisasjonen med rop og klapping. I starten var bråket hovedsaklig avgrenset til risting i barrikadene og kasting av egg, grønnsaker og plastflasker, men etterhvert ble det også kastet stein.

Da politiet rykket inn med spesialbygde opprørsbiler for å pågripe enkeltpersoner som ble oppfattet som oppviglere til uroen, økte aggresjonsnivået mot politiet. Ungdommer sparket og slo i politibilene og mot politibetjenter, mens eldre tilstedeværende forsøkte å stagge de verste bråkmakerne.

Ved barrikadene svarte politiet etter hvert med bruk av tåregass for å oppløse forsamlingen, samtidig som de beskyttet SIAN-medlemmer og seg selv med skjold mot gjenstander. Fem personer ble innbrakt av politiet, derav fire mindreårige, og ytterligere ti personer ble bortvist fra Drammen sentrum, opplyser politiet.

En av de mest dramatiske situasjonen som oppsto, var da to norske nynazister dukket opp blant motdemonstranter og nysgjerrige utenfor barrikadene som beskyttet SIAN.

Angrep nynazister fra DNM

Begge mennene har i flere år vært aktive i Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) og har deltatt på en rekke høyreekstreme markeringer både i Norge og Sverige. Den nordiske motstandsbevegelsen er en voldsfremmende, nazistisk organisasjon som hyller Adolf Hitler og knytter revolusjonær ideologi til tekster om geriljakrig og terrorisme.

På lørdag sto de to mennene først et stykke unna hoveddelen av motdemonstrasjonen, men begynte etterhvert å bevege seg i og rundt folkemengden. De ble gjenkjent av tilreisende antifascister fra Oslo, som påkalte oppmerksomheten til lokale ungdommer. Etter en lengre diskusjon og munnhuggeri begynte flere av de unge mennene og guttene fra drammensområdet å dytte, slå og sparke de to høyreekstremistene, som også havnet i bakken i kaoset.

Samtidig forsøkte flere voksne menn med innvandrerbakgrunn å hindre volden, og én mann dro den ene nynazisten med seg mot politiets barrikader og hindret flere av angrepene som fulgte.

Da DNM-aktivisten var i sikkerhet bak politifolk i opprørsutrustning, snudde han seg mot motdemonstrantene og gjorde nazihilsen før han ble ført bort.

Hans meningsfelle, en 36-åring fra Drammen, var i mellomtida tatt med et kvartal unna torget av en politimann – men ble like etter oppdaget av de mest aggressive bråkmakerne. Nynazisten – og tidvis den sivilkledde politimannen – ble angrepet av flere personer, før andre politifolk og enkelte motdemonstranter som gikk imellom bidro til at 36-åringen kom i sikkerhet bak en glassdør – mens det haglet egg, stein og andre gjenstander. Flere av steinene som ble kastet var så store at de knuste deler av inngangspartiet mens politiet evakuerte DNM-mannen.

(De to DNM-medlemmene er i videoen ovenfor kledt i mørkegrønne jakker. Seansen starter 00:35. Videoen viser også opptakten til det som skjedde, der nynazistene først havner i munnhuggeri med meningsmotstandere).

Utviklet seg til opptøyer

Etter halvannen time besluttet politiet å oppløse SIAN-demonstrasjonen på grunn av sikkerhetsutfordringene.

Da Lars Thorsen, Fanny Bråten og de andre SIAN-aktivistene skulle eskorteres fra Drammen sentrum i biler, klarte bråkmakere og aggressive motdemonstranter å komme i forkant av kortesjen og begynte å kaste asfaltbiter, stein og andre løse gjenstander mot politifolk og politibiler mens enkelte forsøkte å sperre gater med sammenraskede barrikader. Politiet svarte med tåregass, men så ut til å mangle både materiell og nok mannskap til å få raskt kontroll på situasjonen, som også rammet tilfeldige forbipasserende og forretningsdrivende.

I alle situasjoner der det ble begått vold eller skadeverk lørdag, var det samtidig personer med innvandrerbakgrunn – inkludert muslimer som demonstrerte mot SIAN verbalt – som forsøkte å enten snakke ungdommene til rette eller å stille seg fysisk i veien for dem. Flere prøvde gang på gang å rope til bråkmakerne at de ødelegger for seg selv og saken. Da situasjonen eskalerte til opptøyer, var flere voksne muslimer fra Drammen involvert i arbeidet med å roe gemyttene.

Flere ungdommer og unge menn fortsatte å kaste gjenstander og oppsøke politet også etter at SIAN var evakuert fra Drammen sentrum. Politiet valgte til slutt å trekke ut synlig opprørspoliti fra det mest uoversiktlige området, trolig etter at politifolk hadde sikret bilder av alle de viktigste pådriverne i bråket for adskilte pågripelser eller seinere straffeforfølgning.

Endringslogg: Artikkelen ble oppdatert med flere bilder mandag 12.04.21 klokken 13:20.

Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun 100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her.

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.