De har hele tiden vært en viktig del av Donald Trumps presidentskap og ideologiske omland, selv om noen har hatt vanskelig for å se forbindelsene. I natt ble det enda litt tydeligere.

Høyreradikale konspirasjonsteoretikere og bevæpnede ekstremistgrupper sluttet seg nemlig til de ikke-demokratiske protestene utenfor valglokalene i Phoenix, Arizona, der tellingen av stemmer fortsetter.

Laster ikke Twitter-meldingene i denne artikkelen? Trykk «refresh» i nettleseren din.

Det skjedde omtrent samtidig som det ble kjent at Trumps tidligere «mesterhjerne» Steve Bannon i en podkast argumenterte for at smittevernekspert Anthony Fauci og FBI-direktør Christopher Wray burde bli halshogget – og at hodene burde tres på staker og stilles opp ved Det hvite hus til skrekk og advarsel.

Steve Bannon calls for beheading Dr. Fauci and FBI Director Wray: pic.twitter.com/EU1P4X5Z4U @FBI #Bannon — Frank Figliuzzi (@FrankFigliuzzi1) November 5, 2020

Utenfor valgkontorene i Maricopa fylke, AZ ble ytre høyre-personligheten Alex Jones for noen timer siden mottatt som en slags rockestjerne – og kvitterte med det som lignet oppfordring til borgerkrig:

Alex Jones casually attempting to instigate a Civil War at the Maricopa County Recorder’s Office. America, 2020. pic.twitter.com/n7ILSRIeAV — Randy Perez (@perez4az) November 6, 2020

– We’re gonna take on the Soroses, the Bezoses and the Gates! ropte Jones, som videre slo fast at «den sovende kjempen» som er USA nå har våknet. Deretter fikk han forsamlingen til å samstemme i «1776», en referanse til uavhengighetserklæringen.

Se flere videoer fra valgkaoset i USA: Trump-tilhengere med våpen, valgsenter under politibeskyttelse

Alex Jones shows up in Arizona. pic.twitter.com/cGPkK3Vw4N — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 6, 2020

Jones har lenge slitt med gjennomslagskraften etter hatprat-begrunnede utestenginger fra en rekke sosiale medier, men har like fullt vært en sentral aktør i det høyreradikale og Trump-vennlige fake news-miljøet i en årrekke.

– Burn in hell, Joe Biden! skrek Jones i natt.

"You have awaken the sleeping giant… Burn in hell Joe Biden… Burn in hell Bill Gates… Burn in hell Fauci… America is awake and we are never backing down"- Alex Jones in Arizona. pic.twitter.com/MEYjmv5wKC — Patrick Breen 📸🌵 (@pjbreenphoto) November 6, 2020

I forbindelse med årets valg har Jones også fungert som aktiv støttespiller for fringe-politikeren Laura Loomer, som stilte til valg for Republikanerne i Florida, samlet absurd mye penger – og tapte kampen om et sete i Kongressen.

Utenfor valgkontorene i Maricopa vrøvlet Jones om «fascist-kommunistene» som «kommer til å bli overvunnet»: – Dere vil aldri erobre Amerika!

Right on time: Alex Jones just showed up at the Maricopa County election center to do his batshit crazy thing…pic.twitter.com/kMNZrLa4fr — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) November 6, 2020

Til stede var også den kvinnefiendtlige alt-right-provokatøren Mike Cernovich, som gjennomgående hevder å være en talsmann for «ytringsfrihet» (og har brukt denne til å spre forvirrede konspirasjonsteorier som «pizzagate»).

For ytterligere å understreke hvor tett forbindelsen er blitt mellom de mest radikale aktørene og mer stuerene republikanere, dukket også Paul Gosar opp utenfor valgkontorene i natt. Han sitter i Kongressen og ble gjenvalgt på tirsdag.

Altså, helt «stueren» er jo Gossar ikke. I 2017 luftet han idéen om at det var George Soros (!) som hadde finansiert den rasistiske «Unite the right»-marsjen i Charlottesville der en høyreekstremist drepte en motdemonstrant.

Bevæpnede grupper kom også til valgkontorene i natt, deriblant Trump-tilhengerne tilknyttet den voldelige «boogaloo»-bevegelsen, som eksplisitt tror det går mot borgerkrig i USA og allerede har liv på samvittigheten.

Les også: Disse væpnede gruppene kan lage trøbbel dersom Trump ligger an til å tape

Small boogaloo contingent also present pic.twitter.com/8Hi5SzVBku — mimi dwyer (@dvdwyer) November 6, 2020

Og på et annet sted i landet – i Miami, Florida – oppildnet Enrique Tarrio, leder i den nyfascistiske gategjengen Proud Boys, forsamlingen til å «bli værende i gatene» og informerte om at han nå retter nesen mot Michigan (der Biden vinner).

Enrique Tarrio, chairman of the Proud Boys is here, he just told the crowd he is heading to Michigan tomorrow, and spread more baseless claims about election integrity: pic.twitter.com/TphtCk98WW — Oliver Laughland (@oliverlaughland) November 6, 2020

