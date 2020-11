Mens Donald Trump hevder at Demokratene er i ferd med å «stjele valget», virker meningsfeller å mobilisere kraftig i sosiale medier:

There is a pro-Trump “Stop The Steal” group on Facebook alleging all kinds of baseless election fraud. A rabbithole of misinformation. The group is gaining about 1,000 new members EVERY 10 SECONDS at the moment. — Donie O'Sullivan (@donie) November 5, 2020

Samtidig har folk fra begge sider tatt til gatene og markert seg utenfor valglokaler der stemmetellingen fortsatt pågår i en rekke delstater:

Biden-tilhengere har stilt krav om at hver eneste stemme må telles, mens Trump-tilhengernes slagord har variert – fra «stop the count» i delstater der presidenten leder, til «count the vote» eller «stop the steal» der pilen peker i retning Biden.

Her er noen av de mest dramatiske videoene fra de viktigste vippestatene det siste døgnet:

Michigan:

Ved TCF Center i Detroit, Michigan ble det tidlig meldt om relativt anspent stemning:

.@HankWinchester is monitoring a tense situation at TCF Center in Detroit, where absentee ballots are being counted. Detroit expects to finish counting ballots around 6 p.m. today. pic.twitter.com/6btxq0QlIQ — Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) November 4, 2020

This unruly crowd is outside the Maricopa Cty Elections Dept in Arizona where ballots are being counted, demanding to be let in. Again, these efforts to obstruct the process are happening in areas home to large numbers of voters of color. #CountEveryVote pic.twitter.com/5yMSLbxmOU — Kristen Clarke 866-OUR-VOTE (@KristenClarkeJD) November 5, 2020

Politiet forsøkte å kontrollere en tidvis kaotisk situasjon der flere krevde å få komme inn i lokalene hvor stemmene ble registrert.

Valgreglene i flere amerikanske delstater legger til rette for at såkalte election challengers og poll watchers får mulighet til å observere hvordan stemming og telling foregår. Førstnevnte kategori har rett til å klage ved mistanke om at valgregler ikke blir overholdt.

Strenge smittevernregler skal være noe av grunnen til at flere av dem ble nektet inngang i går kveld:

WATCH: Chaos erupts outside vote tally room at TCF Center in Detroit, where the count of Michigan ballots continued through Wednesday; police pushed back crowds after election officials told dozens of challengers they could not re-enter the room. https://t.co/iYYeSfC7eu pic.twitter.com/QJ5k8lcic5 — CBS News (@CBSNews) November 4, 2020

En relativt stor gruppe av presidentens tilhengere stilte krav om at tellingen av poststemmer måtte opphøre umiddelbart:

Aggressive challengers causing havoc at Detroit’s Central Counting Board. Make no mistake, operatives’ efforts to disenfranchise and to disqualify ballots will be focused on areas with large numbers of Black voters and voters of color. #CountEveryVote pic.twitter.com/EHE2d6oGZo — Kristen Clarke 866-OUR-VOTE (@KristenClarkeJD) November 4, 2020

Election challengers shout “Stop the count” as poll workers count absentee ballots in #Detroit, Michigan in the 2020 general election @washingtonpost #Election2020 pic.twitter.com/nzWfSSX34P — Salwan Georges (@salwangeorges) November 4, 2020

Arizona:

I den viktige vippestaten Arizona har tv-kanalen Fox allerede erklært Biden som vinner (mens flere andre medier sitter på gjerdet).

Torsdag kveld samlet flere Trump-tilhengere seg utenfor Maricopa fylkes valgkontor i Phoenix, der det fortsatt gjensto å telle mange stemmer. Ett av slagordene var behørig nok «Fox News sucks»:

Trump supporters chanting “Fox News Sucks!” Well, now I have really seen it all. They’re starting to turn on their own. pic.twitter.com/ER0dcJRZFl — Keith Boykin (@keithboykin) November 5, 2020

#BREAKING – Large crowd of protestors now gathering in front of #Maricopa Election center pic.twitter.com/8ljM8zoISo — Gadi Schwartz (@GadiNBC) November 5, 2020

Pressen ble på et tidspunkt bedt om å forlate lokalene på grunn av fare for voldelige sammenstøt. Trump-tilhengere i Phoenix mener at deres stemmer med vilje er blitt forkastet og ropte slagord som «stop the steal».

Crowd outside Maricopa Co Elections Dept is larger now. Reminder— they’re protesting outside a vote counting center, where many of the workers are elderly. #Election2020 pic.twitter.com/L9Q0fPuPdL — Kyung Lah (@KyungLahCNN) November 5, 2020

Flere medier har rapportert at enkelte demonstranter var bevæpnet:

As counting of ballots continues inside this Phoenix building, Trump supporters protest what they believe is suppression. They assert Republican ballots have been discarded. Some are armed, which is legal in Arizona. Biden has led the state, but with a narrow margin. @CBCNews pic.twitter.com/xMNOwX3HpL — David Common (@davidcommon) November 5, 2020

For å gjøre kaoset komplett hadde også Biden-tilhengere dukket opp for å forsikre seg om at deres stemmer blir med i opptellingen – og at tellingen fortsetter:

The scene right now outside the #Maricopa election center, while inside workers are counting +400k ballots that could change the course of this election. pic.twitter.com/xu9PY0QpjQ — Gadi Schwartz (@GadiNBC) November 5, 2020

Politi i opprørsuniform var i beredskap gjennom kvelden:

Maricopa County Sheriff’s deputies now ready in tactical gear inside the elections center to potentially make a move on the protesters and demonstrators outside as the crowd continues to grow. #azfamily #arizona pic.twitter.com/XAhvE1hbIK — Briana Whitney (@BrianaWhitney) November 5, 2020

Valgkontoret takket etterpå for at stemmetellerne fikk mulighet til å gjøre jobben sin:

Staff at the @maricopacounty Elections Department will continue our job, which is to administer elections in the second largest voting jurisdiction in the county. We will release results again tonight as planned. We thank the @mcsoaz for doing their job, so we can do ours. — Maricopa County Elections Department (@MaricopaVote) November 5, 2020

Nevada:

En mindre gruppe Trump-tilhengere samlet seg også utenfor valgkontorene i Clark county, Nevada, der tellingen ennå ikke over. «Stop the steal», ropte demonstrantene:

GO NEVADA!!! KEEP FIGHTING! Trump Supporters Chant "Stop The Steal" outside Clark County Elections Department in Nevada! We got this Trump supporters – stay focused and positivepic.twitter.com/KSdqbSS5ls — Amy Mek (@AmyMek) November 5, 2020

Pennsylvania:

Demonstranter i Philadelphia, Pennsylvania stilte krav om at alle stemmer må telles:

A "Count the Vote" protest was held in Philadelphia, Pennsylvania, as votes continue to be counted in the 2020 presidential election. https://t.co/vgPuyqCutI pic.twitter.com/mKrUHvoc37 — ABC News (@ABC) November 4, 2020

Protestene har fortsatt i dag, samtidig som Trumps valgkampmedarbeidere holdt pressekonferanse like ved «Count every vote»-markeringen:

Wild scene outside of the Pennsylvania Convention Center in Philadelphia, where mail-in votes are still being counted. Trump campaign staff, including Corey Lewandowski and Pam Bondi, held a press conference within feet of a “Count Every Vote” protest. pic.twitter.com/vWXhCD5aDH — Grady Trimble (@Grady_Trimble) November 5, 2020

Nord-Carolina:

Det er ikke meldt om store protester i den viktige vippestaten Nord-Carolina, men en mindre gruppe Biden-vennlige demonstranter samlet seg til en «Count every vote»-markering i Durham:

Andre delstater

Det ble også meldt om demonstrasjoner eller markering i delstater der opptellingen er over og resultatet klart.

Flere samlet seg til en større markering mot Donald Trump i Minneapolis, Minnesota (der Joe Biden vant):

Det samme skjedde i Boston, Massachusetts (en delstat som også gikk til Biden):

Hundreds take the streets in Boston to protest as they await for the #PresidentialElection final results #decision2020 pic.twitter.com/YZj3YdiT0i — Miguel Santiesteban (@MiguelSantiTV) November 5, 2020

I Portland, Oregon tok mange til gatene i protest mot Donald Trump, politivold og rasisme generelt. Politiet grep etter hvert inn og arresterte til sammen 11 personer, ifølge nyhetsbyrået Reuters:

"The Vote is Over. The Fight Goes On." Hundreds of protesters in Portland are back on the streets tonight. pic.twitter.com/zqikclm84I — Mike Baker (@ByMikeBaker) November 5, 2020

Også Nasjonalgarden ble satt inn mot demonstrantene:

Shoving the crowd up a different street pic.twitter.com/9HL1On3QYI — Mike Baker (@ByMikeBaker) November 5, 2020

Det var også relativt mange deltakere i en «Count every vote»-marsj i Chicago, Illinois (en dypblå stat der Joe Biden vant med solid margin):

Hundreds marching in Chicago to demand every vote be counted #chicagoprotest #CountEveryVote pic.twitter.com/a2naCjIW3P — Aaron Cynic (@aaroncynic) November 4, 2020

Mot slutten forsøkte flere å ta seg enda nærmere Trump Tower, men skal ha blitt stoppet av politiet:

A small group, maybe 50-100 protestors, left over from the original Chicago protest are now trying to get to Trump Tower over State St. Bridge but are blocked off by police currently. This is a much smaller but more heated situation than we saw earlier. pic.twitter.com/NgZ62GUk0u — Ben Pope (@BenPopeCST) November 5, 2020

Flere ble også arrestert av politiet etter store markeringer i New York, deriblant på Manhattan:

In the aftermath of a tumultuous election day, pockets of violence have emerged across the United States. In New York City, thousands of people marched onto the streets, with at least 50 people being arrested in the process.#USAElections2020 pic.twitter.com/8mIci9nPU3 — Business Recorder (@brecordernews) November 5, 2020

