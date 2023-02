Justisministeren om NNPF: Ingen tillitskrise i norsk politi

PUH! INGEN TILLITSKRISE I NORSK POLITI: «Jeg vil advare mot å trekke konklusjonene for langt, om at det er en generell tillitskrise i politiet». Det sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun i dag besvarte en interpellasjon om Rolleforståelseutvalget i Stortinget. Hun avviser – ifølge NRK – at måten Norsk narkotikapolitiforening har opptrådt på, med blanding av rollene som henholdsvis politi og politisk pressgruppe med et konservativt syn på ruspolitikk, kan ha ført til at politifolk har gått for langt i å bruke tvangsmidler. Det selv om Riksadvokaten har påpekt at politiet ikke har hjemmel til maktbruk i en del mindre alvorlige narkotikasaker. «Det som er avdekket der, er fulgt opp av politiet og Politidirektoratet. Det er ikke sånn at hver enkelt politibetjent bevisst har gjort feil», mener ministeren.

SV-representant Andreas Sjalg Unneland, som står bak interpellasjonen, mener imidlertid at saken er en politipolitisk skandale, og får støtte fra Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik, som beskylder Mehl for å ha vært passiv med å følge opp Rolleforståelsesutvalgets rapport. Én ting er alle enige om: Norsk narkotikapolitikk bør skifte navn til noe som ikke inneholder «politi». Bortsett fra Per-Willy Amundsen (Frp), da. Han har «ikke annet enn skryt å gi til Norsk narkotikapolitiforening», ifølge NRK.

«FULLSKALA CYBERINVASJON»: «Vi har vært i en fullskala cyberkrig med Russland siden 14. januar i fjor», forteller Ukrainas cybersikkerhetssjef Viktor Zhora til Filter Nyheter om datoen da offentlige ukrainske nettsider ble hacket. Han mener angrepet