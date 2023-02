Ukrainas cybersikkerhetssjef til Filter Nyheter: Slik startet verdens første cyberkrig

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

– Når russerne rykker fram, er det første de gjør å ødelegge mobil infrastruktur og basestasjonene våre. Når de trekker seg tilbake, ødelegger de tv- og radioinfrastrukturen vår. De prøver å bruke infrastrukturen vår til å spre propaganda når vi er under okkupasjon. Det forteller Ukrainas cybersikkerhetssjef Viktor Zhora til Filter Nyheter om cyberangrepene landet har vært utsatt for det siste året. Filter Nyheter har tidligere skrevet om en serie dataangrep mot ukrainsk energisektor, valgsystemet deres, samt private og offentlige nettsider fra 2014 og fram til 2022. Det er antatt, blant annet av amerikansk etterretning, at russiskstøttede aktører står bak. […]