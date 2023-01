Milliardtap, strømbrudd og valghacking: De seks skumleste dataangrepene mot Ukraina

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Etter at Russland annekterte Krym i 2014 har hackere utsatt Ukraina for hundretusenvis av cyberoperasjoner designet for å skape frykt og forvirring. Sabotasjeangrepene har siktet seg inn mot sivile samfunnsfunksjoner, både offentlige og private. Alt fra kraftselskaper, sykehus, aviser som Kyiv Post, telekomsektoren og satellittnettverk – til finanssektoren, flyplasser, jernbanelinjer og logistikkleverandører, har blitt ofre for hackingen. https://twitter.com/KyivPost/status/1496775905192161280 Den konstante cybertrusselen har fått globale sikkerhetsanalytikere til å vurdere Ukraina som et laboratorium eller en lekeplass der russiskstøttede hackere fritt har kunnet teste ut nye cybervåpen, taktikker og verktøy, med mål om senere å rette seg mot vestlige land. – Endrer seg hele […]