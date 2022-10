Etter en vellykket ukrainsk motoffensiv i de østlige delene av Ukraina, kunngjorde Russlands president Vladimir Putin en «delvis mobilisering» av 300 000 nye soldater, den 21. september.

Bare fem minutter etterpå bestilte Iván K. (26) fra Moskva, som ikke ønsker etternavnet sitt på trykk, togbilletter for å komme seg ut av Russland. Iván hadde allerede bodd i Tbilisi, Georgias hovedstad, fra mars til starten av september på grunn av krigen. I starten av september reiste han tilbake igjen for å hjelpe moren hjemme.

Iván forteller at politiet flere ganger banka på døra hos moren for å verve ham til krigen mens han var i Georgia. Etter at Putin varslet den nye mobiliseringen, turte han ikke å ta sjansen på å bli værende. Oppholdet hjemme endte derfor opp med å vare i bare tre uker.

– Jeg ble veldig sjokkert over alt som skjedde. Men etter å ha møtt så mange ukrainere her i Tbilisi, kunne jeg aldri i livet ha båret et våpen og skutt dem. Jeg har aldri støttet denne krigen, sier han i en videosamtale med Filter Nyheter.

Iván K. (26). Foto: Privat

Til fots over fjellene

En annen som forlot Russland tre dager etter Putins tale, er den 36 år gamle trebarnsfaren Evgeny fra Moskva. Evgeny er ikke hans ekte navn, av hensyn til familien hans som fortsatt er igjen i Russland.

– Jeg dro fordi jeg ikke vil bli sendt til krigen og bidra til krigsforbrytelser, forklarer han til Filter Nyheter.

Reisen fra Moskva til Tbilisi, hovedstaden i Georgia, tok 36 timer. Evgeny reiste sammen med tre andre bekjente. Først fløy de fra Moskva til en by nærmere den georgiske grensa, deretter leide de en sjåfør for å kjøre dem nærmere. Ifølge Evgeny tjener lokale sjåfører mye penger på alle som nå flykter.

Han forteller at trafikkorken var enorm og anslår at rundt 2000 biler sto fast i en flere kilometerlang kø.

Derfor tok gruppa han reiste med seg til fots over fjellene, før de nådde grensestasjonen.

– Vi gikk 16 kilometer fra bilene i den russiske byen nær grensa, til grensa mellom Russland og Georgia. Vi gikk hele natta i fjellene, der vi så at mange familier nærmest bodde i bilene. De sov sammen med barna, hunder og katter, med mye ting og mange bager rundt seg. Mange av disse folkene oppholdt seg i denne trafikken i to eller tre dager, uten mat eller rent vann. Det var helt grusomt, forteller Evgeny nå.

Skjermdump fra videoer fra den russiske siden av grensa nær Georgia. Foto: Privat

Tre dager uten søvn

For det meste var det andre voksne menn, anslagsvis mellom 20 og 45 år, som gikk den samme turen til fots over fjellene, forklarer Evgeny. Men han så også noen barnefamilier, også med babyer, som tok seg fram til grensestasjonen til fots.

Alle som krysser grensa fra Russland til Georgia må passere via bil eller sykkel, da det er ulovlig å passere gående. Derfor satt Evgeny på i en minibuss med ni andre personer ved passeringen.

Evgeny forteller at han ikke sov fra lørdag til mandag i forbindelse med flukten, fordi han brukte den siste natta før han reiste til å forberede seg.

Fryktet å måtte snu

It-spesialist og aktivist Dmítrij, som også omtales med et pseudonym, tok seg over grensa til Georgia ved å fly via Sotsji. 39-åringen dro sammen med en bekjent og hans kone.

De leide fire eller fem ulike sjåfører på veien mot grensa, før han gikk resten av veien til fots på nattestid.

Dmítrij forteller at reisen ut av Russland var skremmende, vanskelig og ikke minst svært kald:

– I fjellene er det veldig varmt på dagtid, mens det er veldig kaldt på nattestid […] Jeg tenkte hele tiden på at dersom jeg måtte ha gått tilbake, så har jeg ikke verken penger, varme klær, mat eller en bil. Ikke noe sted å sove eller et sted å varme meg. Fra før er jeg veldig lite erfaren med å reise, sier han.

Han tror likevel det ble enda vanskeligere for dem som reiste like etter ham:

– De opplevde ikke bare trafikkork, men at folk begynte å hope seg opp ved grensa, forteller it-spesialisten.

– Helt surrealistisk

26 år gamle Iván K. tok et tog som varte i underkant av 20 timer for å komme til en by nær grensa til Georgia. Han forteller at toget var fylt med unge folk som planla å reise ut av Russland. Etterpå satt han i bilkø i 16 timer.

– Det var et helt utrolig syn å se folk flykte til fots, med bagasje, sykler og ulike transportmidler som scootere. Situasjonen ved grensa var helt surrealistisk. Jeg forstår ikke hvordan en person som leder et land, kan føre landet sitt i en situasjon hvor så mange ressurssterke mennesker må dra. Det var nesten som på en film.

Trolig er Iván i den første puljen som skulle tvinges inn i krigen i Ukraina, fordi han var i førstegangstjeneste i luftforsvaret fra 2015 til 2016. Dette var året etter Russland annekterte Krym. Flere av dem han møtte i løpet av året i verneplikt, deltar nå i Ukraina-krigen.

– Var det noe fokus på Ukraina den gang?

– Propagandamessig, ja. En offiser kunne helt tilfeldig spørre meg om jeg var klar til å dra til Ukraina. Nesten som om det bare var en spøk, bare et uformelt spørsmål.

– Fôret med propaganda

Iván poengterer at han forstår at noen russere har valgt militæret som yrkesvei og derfor må dra til Ukraina. Men han synes det er helt feil at noen skal måtte tvinges til å delta dersom det går på tvers av deres egne verdier.

– Jeg støtter ikke den russiske hæren, absolutt ikke; jeg støtter Ukraina. Men for min del er russiske folk [som reiser i krigen] fortsatt folk. De er en del av min nasjonalitet og vi deler samme identitet, til tross for ulike oppfatninger og politiske synspunkt.

– Men de har blitt fôret med propaganda i titalls av år, og det unner jeg ingen.

Hundretusener har flyktet

Etter mobiliseringen i september har hundretusener av russere flyktet til land som Georgia, Mongolia, Kasakhstan og Finland. I starten av oktober rapporterte Forbes at det gjelder så mange som 700 000 mennesker, men Kreml nekter for at antallet er så høyt.

Landene ved den russiske grensa vurderer nå om frykten for å bli tvunget inn i krigen er en godkjent grunn for å få asyl.

For å fange opp menn i vernepliktig alder som forsøkte å unngå å bli kalt inn i krigen, skal russiske myndigheter ha åpnet flere såkalte vervekontorer. Dette for å registrere dem som forsøkte å krysse grensa, ifølge Associated Press.

Noen skal ikke ha sluppet forbi

Ifølge Dmítrij (39) verserer det historier om at menn i vernepliktig alder har blitt stoppet på grensa og nektet utreise. Én person han kjenner til skal ha betalt en bestikkelse på 100 dollar til vaktene og fikk dermed slippe forbi.

36 år gamle Evgeny forklarer at én av dem i gruppa han reiste med ikke kom seg forbi passkontrollen. Begrunnelsen skal ha vært at han var i vernepliktig alder.

– Han måtte dra tilbake. Nå tror jeg han bytter på å gjemme seg i venners leiligheter. Han må leve i skjul, sier Evgeny.

Ingen av dem Filter Nyheter har intervjuet til denne artikkelen hadde utover dette noen problemer med å passere grensa selv. Iván sier det kun var en fem-minutters kroppsvisitering.

Køen på den russiske siden av grensa mot Georgia. Foto: Privat

Problemer med den nye mobiliseringen

Den nye mobiliseringen har fått det til å murre selv i Kremls innerste krets. Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu ser for tiden ut til å være under et intenst press fra egne rekker.

Angivelig skal både personer med null militærerfaring og også med nedsatt funksjonsevne ha mottatt innkallinger. Selv om vernepliktig alder formelt er mellom 18 til 35 år, har også eldre menn blitt innrullert. Dette ifølge den uavhengige russiske avisa Insider.

I Kreml-vennlige kanaler på Telegram ble det forrige uke publisert videoer av nymobiliserte russiske soldater som klagde over at de ble holdt under «kveglignende» forhold. De skal ha måttet kjøpe egen mat og kun fikk utdelt gamle, rustne våpen.

En av de nye rekruttene viste også fram et termometer som viste at han hadde feber.

Russian mobiks, location unspecified, recording an address to the public, saying they were abandoned, they are all sick, they were given weapons which are not registered anywhere, they have to buy their food, and there are mentally unstable people among them. pic.twitter.com/bfqrqduPv1 — Dmitri (@wartranslated) October 5, 2022

Trebarnsfaren Evgeny forteller at alle de han har snakket med har vært i tvil om de mye omtalte videoene er falske eller ikke, men at de tror dette viser hva som faktisk skjer i Ukraina nå.

– Folk sier at de ikke er godt nok trent og at de blir sendt til Ukraina umiddelbart. Uten mobilisering, uten våpen eller riktige klær. De blir tvunget til å kjøpe ammunisjon og beskyttelsesutstyr av egen lomme.

– Det er absolutt tydelig at de nå mobiliserer alle menn som kan dra inn i krigen. Absolutt alle, sier Evgeny.

Naboen på 50 år ble innkalt

Evgeny forteller at naboen hans i Moskva, en mann på 50 år, nylig ble innrullert i den russiske hæren. Angivelig er naboen nå under opptrening på en militærbase like utenfor Moskva.

Han har også hørt om en småbarnsmor med to barn som nylig ble mobilisert til krigen som lege.

– Heldigvis har ingen av mine nærmeste venner blitt sendt til krigen, noe jeg er veldig takknemlig for. Men det er fordi flertallet av vennene mine har forlatt Russland. Jeg har bare to venner som fortsatt er i Russland, og de prøver å gjemme seg i husene sine eller på bygda. De bytter leiligheter.

Frykt for at grensene kom til å stenge

Den uavhengige russiske avisa Meduza, som nå har base utenfor Russland, skrev også at grensa ville stenge for alle menn i vernepliktig alder etter den 27. september. Opplysningene var basert på en anonym kilde tett på Kreml. Evgeny er usikker på om planen ble realisert.

– Vi lever med en frykt for at landet vårt vil bli stengt på innsiden. Våre gale myndigheter kan gjøre hva de vil med innbyggerne. Det er ingen grenser for dem, ingen lavmål, sier han og tilføyer:

– Alle jeg kjenner venter på at grensa kommer til å stenge, og dette er hovedårsaken til at så mange vil dra til andre land. Det blir som en sjanse for å redde deg selv og familien.

Mistet jobben

Filter Nyheter var i Georgia i mai og møtte flere russiske journalister som levde i eksil for å kunne rapportere fritt om krigen i Ukraina.

Evgeny (36) har selv vurdert å reise helt siden Russland gikk til fullskala invasjon av Ukraina den 24. februar.

Like etter dette mistet han jobben som journalist da mediet han arbeidet i ble stengt ned fordi de rapporterte om krigen.

På grunn av de nye medielovene som gjør at russere risikerer fengselsstraff for å skrive kritisk om krigen, også på private sosiale medier-kontoer, ble alle på kontoret bedt om å slette alle personlige innlegg om dette temaet.

Nå skriver Evgeny anonymt for et anti-krigs-nettsted med andre internasjonale skribenter.

– Vi prøver å gjøre noe. Ikke stoppe krigen, fordi det er umulig, men vi prøver å gjøre noe nyttig for folk.

– En meningsløs måte å dø på

39 år gamle Dmítrij var aktiv i lokalpolitikken inntil februar i år, da han anså det som for farlig å fortsette. Han forteller at det tok lang tid å bestemme seg for å forlate hjemlandet.

– Mange av vennene mine flyttet til Georgia på våren, da krigen akkurat hadde startet, og jeg var en av de siste som dro. Jeg håpet å bli i Russland for å lære opp folk om hvordan de kan bruke Youtube og VPN for å se hva som foregår. Kanskje endre meningen deres om mobiliseringen.

– Jeg ville se hva jeg kunne gjøre, og derfor organiserte jeg kampanjer mot Putin og større prosjekter. Flere medier skrev om hva vi holdt på meg og jeg klarte å få til noe, sier Dmítrij.

Men til slutt dro 39-åringen fordi han var redd for å bli innrullert i hæren. It-spesialisten mener det ville vært en «fullstendig meningsløs» måte å dø på.

– Jeg fant ut at jeg må redde meg selv. Krigen er meningsløs, og jeg kommer ikke til å slåss i den. Jeg er ingen kriger, og jeg nekter å kjempe mot ukrainere.

– Alt endret seg 21. september

Dmítrij forteller at det var som om alt endret seg i den 21. september i år.

– Hovedårsaken til at Putin har blitt så populær, er fordi folk ikke har involvert seg politisk. Alt har blitt bestemt uten folket. De har ikke hatt behov for å ta ansvar og tenke på disse «vanskelige» tingene. I stedet bygger de opp forretningene sine, får barn og etablerer livene. Dette har vært som en offisiell kontrakt med Putin og folket i Russland.

– Vi har levd i 20 år uten noe som helst ansvar, så vi vet ikke hva vi skal gjøre i en slik situasjon, forklarer 39-åringen.

Dmítrij tror ikke noe som helst på at Putin vil stoppe mobiliseringene etter å ha rekruttert de 300 000 nye soldatene han nå har lovet. Han tror det vil komme en tredje, fjerde og femte bølge av innkallinger.

– Vi kommer til å kalle inn flere og flere, og bare fortsette med krigen. Putin vet ikke hvordan han skal tape. Han tror at dersom han taper, mister han makt. Derfor har han ingen andre muligheter enn å fullføre dette.

26-årige Iván K. er noe mer optimistisk, og forteller at han har et håp om at Putin en dag havner i fengsel for krigsforbrytelser og massakrer. – Jeg har troen på lovens overordnede makt, sier han.

Vanskelig å finne leilighet

Evgeny og familien hans vurderer nå om de skal leie ut eller selge leiligheten i Moskva. Han håper at barna, alle under ti år, vil komme etter ham til Georgia i løpet av kort tid. De ringes en times tid hver dag.

– Jeg savner dem veldig mye, forteller han.

Akkurat nå er det vanskelig å få tak i en leilighet i Georgia. Prisene har økt etter invasjonen 24. februar, med både folk som har flyttet fra Russland og ukrainske flyktninger. Ifølge Evgeny har flere huseiere gitt ham avslag fordi han er russisk.

– De sier jeg heller bør dra tilbake til Russland for å be Putin om å stoppe krigen, sier Evgeny oppgitt.

Iván K. understreker at «alle russere ikke er okkupanter». Han mener de økonomiske sanksjonene mot Russland, som visanekt og stengte grenser, går utover vanlige russere heller enn myndighetene. Han poengterer at selv om han ikke støtter krigen, kan han ikke fjerne sin russiske bakgrunn.

– Jeg er fortsatt en russer som lever i utlandet, en russer som flyktet fra mobiliseringen. Men på samme tid ser jeg på meg selv som en europeisk person, og jeg støtter et samarbeid med EU hundre prosent.

