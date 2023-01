Nå krangler «Djevelen» med Putin om hvem som gjør mest skade i Ukraina

I flere år har Kremls «cateringsjef» Jevgenij Viktorovitsj Prigozjin avvist å ha noe som helst med leiesoldathæren Wagner å gjøre. I stedet saksøkte 61-åringen journalistene som koblet ham til den paramilitære enheten for ærekrenkelse.

Men i en lekket video fra september henvendte oligarken seg til en gruppe fengselsinnsatte og fortalte dem at han representerte et privat, militært selskap. Der sa han at «dere har vel hørt om Wagner?».

Etterpå innrømmet oligarken omsider å stå bak:

«Jeg vasket gamle våpen på egen hånd, jeg delte ut skuddsikre vester og fikk hjelp av spesialister. Fra det øyeblikket, den 1. mai 2014, var en gruppe patrioter født», erklærte Wagner-lederen via egen pressetjeneste.

Det siste halvåret har Prigozjin gjort seg langt mer synlig og tilgjengelig for internasjonale medier – i motsetning til Russlands president Vladimir Putin. Med sitt svære nettverk av PR-rådgivere og spinndoktorer, forsøker han å tegne et bilde av Wagner som mer effektiv og vellykket enn den tradisjonelle russiske hæren i Ukraina.

Påstått Wagner-avhopper i Norge

Én av «patriotene» hans har imidlertid rømt til Norge. 26 år gamle Andrej Medvedev hevder han var leder av en gruppe på først ti Wagner-soldater i Ukraina, deretter flere, og at han tjenestegjorde i fire måneder. Da han skulle hjem, ble kontrakten ufrivillig forlenget i seks måneder ekstra. Derfor flyktet han, har han selv forklart. Mange har sådd tvil om den spektakulære flukthistorien.

Wagner-avhopper Andrej Medvedev (26) flyktet fra byen Nikkel i Russland til Kirkenes i Norge. Skjermdump fra Gulagu.nets Youtube-kanal

Medvedev var tidligere straffedømt, men han signerte ikke kontrakt i Wagner før han var ferdig sonet. Han hevder å ikke vite hva han gikk til da han vervet seg, og har uttalt at han trodde han kom til å bli mobilisert til krigen uansett.

Senere skal Medvedev ha bestemt seg for å flykte etter å ha blitt vitne til at to avhoppere ble drept av enhetens interne sikkerhetstjeneste. Han hevder å vite om minst ti henrettelser av Wagner-«svikere».

I et ferskt intervju med CNN forklarer 26-åringen at han selv så på at fengselsrekrutter som ombestemte seg og ville trekke seg fra hæren, ble skutt på stedet foran nyankomne.

– De samlet to fanger som ikke ønsket å kjempe og skjøt dem foran alle, og gravla dem i skyttergraver som var gravd opp av nye rekrutter.

Medvedev beskrev Wagner-lederen som «djevelen».

Hevder Wagner var opprettet av Putin

Det er mye som er usikkert om hvordan Wagner ble til, men angivelig var hæren inspirert av den amerikanske, private leiesoldathæren Blackwater.

Dmitrij Utkin har nazist-symboler tatovert på halsen.

En av de antatte medgrunnleggerne er Dmitrij Utkin, en tidligere obertsløytnant i GRU med en forkjærlighet for nazismen. Wagner har ingen offentlig ideologi, men det er funnet bilder der Utkin poserer med nazisymboler og viser fram et tatovert SS-symboler på halsen.

Vladimir Osjesjkin, som nå lever med fulltids politibeskyttelse i Frankrike, hevder at Putin er Wagners «grunnlegger» og at skyggehæren ble opprettet som en forlenget arm til den militære etterretningstjenesten GRU.

Osjesjkin er en antikorrupsjonsaktivist som grunnla nettstedet Gulagu.net, og er den første som intervjuet den antatte Wagner-avhopperen Sergej Medvedev i Norge. Likevel har Osjesjkin blitt beskyldt for å samarbeide med russiske myndigheter av andre russiske menneskerettsorganisasjoner. Dette fordi han i 2014 ledet et utvalg nedsatt av Dumaen som støttet Putins lov om «fremmede agenter», der de også fordømte Maidan-revolusjonen. Filter Nyheter har ikke lyktes i å få tak i ham.

Å kalle Wagner «private», er derfor misvisende, selv om Prigozjin skryter av å finansiere dem av egen lomme. Siden paramilitære grupperinger er ulovlige i Russland, trolig for å unngå at militser gjør opprør, har Wagner inntil nylig vært en ulovlig organisasjon.

Har blitt «lovlige» og åpnet nytt signalbygg

I midten av januar rapporterte avisa Moscow Times at Wagner PMC (Private Military Company) har blitt registrert som et offentlig aksjeselskap, noe som gjør dem lovlige på papiret.

Dmitrij Utkin og Vladimir Putin sammen med flere Wagner-soldater. Bildet er antatt å være tatt i 2016.

I november åpnet et eget Wagner-senter i St. Petersburg, i en seremoni med nasjonalister og pro-Kreml-støttespillere som tilskuere. Et flere etasjer høyt glass- og stålbygg prydet med Wagners logo og med en stor Z utenfor. Et slikt offentlig bygg for leiesoldathæren ville vært utenkelig for kort tid siden.

Samtidig har Det hvite hus erklært Wagner som en transnasjonal kriminell organisasjon, altså en organisasjon som opererer ulovlig på tvers av landegrenser. Med dette innførte USA også nye sanksjoner mot Prigozjin og Wagner.

Beriket seg på naturressurser i utlandet

Wagner har spilt en rolle i annekteringen av Krym i 2014. Da dukket de opp uten emblemer og fikk lite oppmerksomhet.

Etter hvert ekspanderte den hemmelighetsfulle organisasjonen virksomheten sin til krigs- og konfliktsoner i Syria og en rekke afrikanske land. Både i Mali, Burkina Faso, Den sentralafrikanske republikk, Libya og Sudan. Dette under påskudd av å hjelpe myndighetene – i hovedsak autoritære regimer.

Wagner er beryktet for å ha hatt utnyttet seg av lokale politiske uenigheter for å berike seg på naturressurser som gull, diamanter og olje.

Vestlige myndigheter og analytikere finner at profitt fra Wagners operasjoner på afrikansk jord og i Syria ikke bare har beriket oligarker som Prigozjin personlig, men at de har bidratt til å finansiere Russlands utenlandsoperasjoner – også i Ukraina.

Bekjemper «franske zombier»

En animert propagandavideo som har sirkulert i pro-Kreml-kanaler siden midten av januar, viser Wagner-soldater som beseirer «franske zombier» i Mali og Burkina Faso.

Videoen framstiller Wagner-soldatene som redningsmenn som kommer flyvende ned fra himmelen: I Mali gir Wagner-«helten» ammunisjon til en lokal soldat, mens Burkina Faso får en granat.

En animert video framstiller Wagner som «redningen» i Mali og Burkina Faso. Foto: Skjermdump fra propagandavideo

I realiteten har Wagners bidrag i de afrikanske landene vært langt unna å begrense seg til våpenhjelp:

FN har dokumentert økt vold mot sivile, voldtekt av kvinner, tortur og forsvinninger i Den sentralafrikanske republikk. Siden Wagner-soldatene samarbeider med korrupte lokale myndigheter og involverte seg i å arrestere folk, har det nærmest rådet en total straffrihet for soldatene som begår unødvendig og vilkårlig vold. USA har anklaget Wagner for å plante landminer i Libya. I fjor vår ble hundrevis av sivile, anslagsvis mellom 300–500 personer, regelrett massakrert av Wagner-soldatene i landsbyen Moura i Mali.

Likevel trygler flere av de afrikanske landene om hjelp fra russerne for å bekjempe jihadister. Animasjonsvideoen bygger slik sett opp om et prorussisk og antifranskt narrativ som har blitt populært i vestafrikanske sosiale medier:

Tre journalister drept

Prigozjin har trolig strukket seg langt for å unngå medieomtale om Wagners virksomhet i de afrikanske landene.

Sommeren 2018 ble tre russiske journalister drept i Den sentralafrikanske republikk da de var på oppdrag fra Dossier Center for å dokumentere Wagners innflytelse.

Dossier Center, en foreningen sponset av Putin-fienden og eksil-oligarken Mikhail Khodorkovskij, fant senere ut at Prigozjins allierte var indirekte involvert i drapet. Ifølge dem skal Wagner-ansatte ha lurt journalistene inn i et farlig område.

Prigozjins mediegruppe lagde senere en «mot-granskning». Uten å legge fram beviser konkluderte Wagner-sjefens folk at Khodorkovskij selv sto bak drapet, i samarbeid med franske etterretningsagenter.

Da CNN et snaut år senere var i Den sentralafrikanske republikk for å eksponere Putin-hærens tilstedeværelse, ble de overvåket av den russisk tv-kanalen Ria Fan – en kanal finansiert av Prigozjin. Før tv-kanalen rakk å publisere den omfattende avsløringen, sendte Ria Fan et 15 minutter langt nyhetsinnslag som inneholdt skjulte videoopptak av journalistene. Nyhetsreportasjen besto av falske anklager om at redaksjonen bestakk lokale for å fortelle løgner om russerne.

Spilte fotball med avkuttet hode

Siden 2015 har Wagner-gruppa kjempet side-om-side med Assad-regimet i Syria, der de også har forsvart oljefelt.

En av de mange groteske videoene fra Wagners leiesoldater er etter alt å dømme filmet her i 2017.

Filmen viser hvordan russisktalende soldater brutalt myrder en syrisk mann med slegge. De halshugger ham, kutter av armene hans med en spade og setter fyr på ham mens han henger opp ned. Samtidig ler soldatene i bakgrunnen, og etterpå sparker de det avkuttede hodet hans rundt på bakken som en fotball. I 2020 identifiserte den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta mennene i videoen som leiesoldater i Wagner.

Bildet viser fire russiske soldater som poserer foran et avkuttet hode til en syrisk mann.

Kanonføde?

Det siste året har Wagner-hæren økt sin tilstedeværelse i Ukraina. De har gått fra om lag 4000–5000 (usikre anslag) til 50 000 leiesoldater, ifølge britisk og amerikansk etterretning. De antas å utgjøre ca. ti prosent av de russiske styrkene.

I starten skal 400 erfarne Wagner-leiesoldater ha bitt satt inn i Kyiv med mål om å drepe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og kretsen rundt ham, ifølge The Times.

De siste ukene før invasjonen skal Wagner-soldater også ha stått bak flere forsøk på «falsk flagg»-operasjoner for å gi Russland et påskudd for å angripe. Ifølge tysk etterretning var Wagner-hæren sentral i å massakrere sivile i Butsja da de russiske styrkene trakk seg tilbake fra Kyiv i april i fjor.

Jo dårligere krigen har gått for den russiske hæren, jo mer synlige har Wagner blitt. I takt med russiske krigstap, har Wagner-gruppa gått fra å være en spesialisert elitehær, til å rekruttere vilkårlig fengselsinnsatte og frivillige. Fra «kvalitet» til kvantitet. Omtrent en femtedel av hæren består nå av erfarne leiesoldater, mens resten er relativt uerfarne. De ble lokket inn via glorifiserende videoer på Tiktok og Youtube. Flere av dem som melder seg frivllig, er rekruttert fra fattige områder.

Den nevnte lekkede videoen fra september dokumenterer hvordan Jevgenij Prigozjin gir de innsatte lovnader om benådning dersom de overlever seks måneder i Ukraina. I tillegg ble de som vervet seg lovet tidoblede lønninger og heltestatus.

Soldatene måtte bestemme seg på stedet om de ville takke ja eller ikke.

Opphav: En lekket video fra en Telegram-gruppe som kaller seg «Kreml-hviskerne». De innsatte loves å slippes fri dersom de melder seg til krigen i seks måneder.

Men selv om den søkkrike forretningsmannen lovet fangene en snarvei til frihet, advarte han dem samtidig om å trekke seg hvis de først ble med:

«Ingen gir seg […] For de som kommer på den første dagen og sier de er på feil sted, påsetter vi et «desertør»-merke. Etter det følger henrettelse», sier han på russisk.

Vestlige myndigheter mener Wagner-soldatene sendes inn som kanonføde.

Et fåtall Wagner-soldater er også rekruttert fra fengslene i Den sentralafrikanske republikk. Flere av dem er dømt for drap og voldtekt. I Ukraina kjemper de i frontlinja og kaller seg «Svarte russere». Noen av dem har klaget over manglende lønn etter flere måneder i tjeneste.

Ukrainske myndigheter hevder at Russland også har rekruttert menn med sykdommer som HIV og Hepatitt-C. Disse soldatene må angivelig gå med armbånd som viser sykdommen.

Soldater smittet med HIV og Hepatitt-C må angivelige bruke slike armbånd. Foto: Via ukrainske myndigheter

Det er grunn til at tro at det å sende inn «mordere og voldtektsmenn» i Ukraina, drastisk bidrar til å øke forekomsten av krigsforbrytelser, påpeker den finske forskeren Pekka Kallioniemi.

Den siste tiden skal Prigozjin ha slitt mer med å rekruttere nye soldater.

Kriminelle hedret som martyrer

Via sattelittbilder har Reuters dokumentert hvordan en gravplass utenfor et Wagner-kapell i Krasnodar, en by sørvest i Russland, har nær femdoblet seg fra 24. november til 24. januar.

Rad på rad med omtrent 200 identiske, oransje trekors med Wagner-symbol står på en plen som var tom for et drøyt år siden.

Ifølge Prigozjin selv er det kun soldater som på forhånd ga tillatelse til ikke å bli sendt hjem til slektninger, som gravlegges her.

Jevgenij Prigozjin besøker Wagners gravplass. Foto: Concord presseservice

Men flere familier har klaget på at de ikke har fått sine døde hjem, eller erstatningen de var lovet. Andre fikk til deres store overraskelse tilsendt en tom kiste hjem.

Den antatte Wagner-avhopperen Medvedev, som nå befinner seg i Norge, kaller Prigozjin «gjerrig» og hevder at mange soldater som ble drept i kamphandlinger «bare ble erklært savnet» for å slippe å betale kompensasjon til familiene.

Reuters-journalistene har identifisert et titalls av de drepte som ligger på gravplassen. Noen av dem står bak brutale drap, massemord, grov vold, tyveri eller utpressing.

Mens andre hadde mer tragiske skjebner: Én av dem var dømt til ni år i fengsel for besittelse av ulovlige rusmidler. En 60 år gammel tyveridømt mann ville trolig ha sonet ferdig dommen før det var gått seks måneder. Ifølge en rapport fra den russiske fengselstjenesten sank antallet innsatte i straffekolonier med 30 000 personer i fjor. Fallet var størst i tiden Russlands president Vladimir Putin varslet mobilisering av 300 000 nye soldater.

Etter deres død hedres Wagner-soldatene med medalje fra Putin. En slik medalje fikk en mann som terroriserte hjembyen og drepte fem personer. Det samme fikk en mann som drepte både ekskona og svigerfaren. En annen russer, som slo i hjel moren sin i fylla, fikk sin egen «heltebegravelse».

Kilde: Skjermdump fra video publisert på VKontakte fra en begravelse av en tidligere drapsdømt Wagner-soldat.

En plage for Kreml

Samtidig med at Wagner-hæren kom «ut av skyggen», vil mange mene de også har fått økt makt og innflytelse. Prigozjin tar til orde for å benytte seg av hardere virkemidler i Ukraina, noe som bidrar til å presse resten av det russiske forsvaret.

Slik sett har hærens vekst endret maktbalansen opp mot de tradisjonelle, russiske styrkene. Militæranalytikere i den amerikanske tankesmien Institute for the study of war (ISW) mener Wagner utfordrer Kremls informasjonsmonopol:

«Putins regime er avhengig av Putins monopol over den statlige informasjonsflyten, men Prigozjin utfordrer dette rommet stadig mer», skriver analytikerne.

Jevgenij Prigozjins nye, mer høylytte stil, har for alvor har blitt en plage blant høytstående tjenestepersoner i Kreml, forsvarsdepartementet og etterretningstjenesten FSB.

Mange mener oligarken bygger opp et image som krigsherre. Han har støttet opp om Ramzan Kadyrov, leder av Tsjetsjenia, sine karakteristikker av det russiske forsvarsdepartementet som ineffektivt og dårlig.

Washington Post hevder, basert på amerikansk etterretning, at Prigozjin har tatt denne kritikken direkte til Putin, noe milliardæren selv benekter. (Samtidig avviser 61-åringen i det hele tatt å ha kritisert den russiske hæren, en kritikk han har uttalt offentlig).

«En hund dør for en hund»

Det russiske forsvarsdepartementet har irritert seg over måten Prigozjin bevisst forsøker å provosere, blant annet ved å publisere videoer av brutale avstraffelser. En av de mest oppsiktsvekkende var en video der antatte Wagner-soldater dreper desertøren Jevgenij Nusjin (55) med slegge, mens ansiktet hans var teipet fast til en sten. «Straff mot en forræder», sto det i innlegget.

Den norske Wagner-avhopperen hevder Nusjin var under hans kommando, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Wagner-desertør Yevgeny Nusjin gikk over for å kjempe for Ukraina, men ble tatt i fange og brutalt drept av Wagner-soldater. Videoen ble publisert på den Wagner-tilknyttede Telegram-kontoen «Grey Zone».

Nusjin var blant dem som meldte seg opp til Wagner i fjor sommer for å slippe ut av fengsel, men han bestemte seg raskt for at han ønsket å kjempe for Ukraina i stedet. I september lot han seg intervjue av ukrainere om årsakene til hvorfor han ønsket å bytte side i krigen. Senere skal han ha blitt del av en avtale om fangeutveksling og sendt tilbake til Wagner.

I et 20-minutter langt intervju med ukrainere fortalte Jevgenij Nusjin om hvordan han ble rekruttert til Wagner-hæren og hvorfor han ønsket å bytte side. Nå er han drept. Skjermdump: Youtube

Først forsvarte Prigozjin henrettelsen. Via pressetjenesten uttalte han at videoen burde blitt kalt «en hund dør for en hund». Men etter at Kreml tok avstand, anklaget Prigozjin plutselig CIA. Oligarken påpekte at han ikke hørte noe banning i videoen, noe som er typisk for Wagner-soldatene, og påsto at de brukte en kamuflasjeuniform designet av amerikanere. Videre ga 61-åringen en absurd forklaring om at de undersøkte om CIA til og med var involvert allerede før Nusjin ble fengslet:

«Wagner-gruppas operasjonssenter etterforsker nå teorien om at Jevgenij Nusjin ble rekruttert av CIA og fengslet i 27 år i forkant, basert på det faktum at CIA i forkant visste om framtidens [såkalte] opprør i Ukraina i 2014 og sannsynlige konflikt på ukrainsk territorium. Han infiltrerte Wagner-gruppa og skapte forholdene for hans henrettelse», heter det i uttalelsen gjengitt i den ukrainske avisen Pravda.

Sleggehenrettelser har blitt kjent som Wagner-gruppas «varemerke». Da EU erklærte Wagner som en «statsstøttet terrororganisasjon», publiserte Prigozjins mediegruppe en video av at han skulle sendte EU-parlamentet en blodig hammer med inngraverte Wagner-symboler i en fiolineske. Dette skulle skje via representanter fra gruppa «Cyber Front Z». Trolig ble aldri eska sendt, men EUs nettsider ble utsatt for hacking kort tid etter.

Telegram-kontoen Cyber Front Z publiserte en video der det ble hevdet at denne hammeren skulle bli sendt til EU-parlamentet.

– Ene og alene innsatsen til Wagner

Under kampene om å kapre den østukrainske saltgruvebyen Soledar, ble den krasse tonen mellom fosvarsdepartementet og Prigozjin ekstra synlig.

I flere dager hevdet Wagner å ha tatt kontroll over byen, noe både det russiske forsvarsdepartementet og Ukraina avviste.

Til slutt, den 13. januar, tok det russiske forsvarsdepartementet selv æren for å ha kapret byen, uten å nevne Wagners rolle.

Etterpå var Prigozjin tilsynelatende opprørt over å ha blitt ført bak lyset:

«Soledar ble tatt ene og alene etter innsatsen til Wagner PMCs krigere. Det er ikke noe poeng i å fornærme krigerne ved å ydmyke seieren deres. Det demotiverer dem. Vi må kjempe, ikke måle oss med hverandre og stjele andres fortjenester». To dager etterpå delte Wagner-sjefen ut medaljer til sine egne soldater for seier i Soledar.

Prigozjin poserer sammen med antatte medlemmer av leiesoldathæren i Soledar i Ukraina. Foto: Handout, Concord

Ble saksøkt for råtten og smittefarlig mat

Krangelen om Soledar er ikke den første konflikten mellom Prigozjin og russiske myndigheter. I fjor saksøkte Det russiske forsvarsdepartementet selskaper tilknyttet oligarken 560 ganger – et rekordhøyt antall – for det de mente var råtten, uhygenisk og e. coli-infisert mat. De krevde 15 millioner norske kroner i oppreisning for dette.

Det russiske forsvarsdepartementet saksøker selskaper knyttet til Jevgenij Prigozjin for å servere denne typen mat. Kilde: ChrisO_wiki/Twitter

Her kommer vi inn på hvordan Prigozjin i det hele tatt endte opp i Wagner:

I 1979 ble Prigozjin dømt til tolv års fengsel etter å deltatt i et ran av en russisk kvinne. Under ranet holdt noen en kniv mot kvinnens hals, mens noen andre stjal veska og øredobbene hennes.

Da han omsider slapp ut fra det sovjetiske fengselet tidlig på 90-tallet, tjente han kjappe penger på å selge pølser på gata i St. Petersburg. Under de lovløse privatiseringsårene i det nye Russland, der oligarkene kapret til seg store naturressurser via omstridte og ulovlige auksjonsordninger, utvidet Prigozjin pølsesalget til å starte opp fasjonable restauranter og casinoer.

Oligarken ble lagt merke til av Putin selv, og invitert til å drive en cateringvirksomhet i Kreml. Herav tilnavnet «Putins kokk», et kallenavn kritikerne mener tilslører alt det brutale leiesoldatene hans står bak.

I de gylne åra serverte Prigozjin mat til internasjonale statsledere, deriblant George W. Bush. Selskapet utviklet seg til å bli et suksessrikt cateringkonsern under navnet Concord. Oligarken kapret til seg en rekke lukrative statlige avtaler og fikk servere mat til en rekke statlige institusjoner. Både til soldater, politiet, sykehuspasienter, barnehager og skoler. Prigozjin ble søkkrik, og en del av Putins innerste krets.

Fra catering til krig

Han bygget opp et nettverk av selskaper, noe som skapte et skinn av konkurranse. Ifølge en undersøkelse av tv-kanalen Current Time skal 40 av selskapene knyttet til Prigozjin ha inngått over 5000 avtaler med staten fra 2011 til 2019. Verdien? 32 milliarder norske kroner.

Men til gjengjeld var det forventet at oligarken skulle tilby andre tjenester for Kreml etter behov. Enten det var å finansiere trollfabrikker, tjenesteutsetting av aktiviteter i Afrika eller å organisere private leiesoldater.

En rekke av selskapene i Prigozjins nettverk har imidlertid blitt knyttet til smittefarlig mat i barnehager og på sykehus. 22 av dem er saksøkt mer enn 700 ganger for å servere offentlig mat som inneholder larver, kakerlakker, plastikkbiter, menneskehår eller biller.

I desember 2018 var det et smitteutbrudd i barnehager der over hundre personer ble syke av tarminfeksjon. Smitten ble sporet tilbake til «cottage cheese» fra et av Prigozjins selskaper.

Da statlige russiske inspektører besøkte barnehagene skyldte de på dårlige rutiner knyttet til hygiene, blant annet manglende håndvask i barnehagene.

Selv om Prigozjin selskaper har blitt beskyldt for å servere mindre porsjoner enn lovet og mat som har gått ut på dato, har de fortsatt å inngå lukrative statlige kontrakter.

«Det er et bevis på at innflytelse er viktigere i Russland enn trygg mat», skriver en militæranalytiker på Twitter.

Finansierte trollfabrikk

Fra cateringbransjen gikk Prigozjin over til å finansierte trollfabrikken Internet Research Agency (IRA). IRA ansatte hundrevis av folk på hovedbasen i St. Petersburg.

Amerikanske myndigheter fant at IRA-nettverket sto bak manipuleringen av det amerikanske presidentvalget i 2016. Twitter fant nesten 4000 falske profiler som kan ha blitt laget av trollfabrikken i et forsøk på å påvirke valget. Dette ved å spre positivt innhold om Donald Trump, og inkriminerende påstander mot Hillary Clinton.

I november erkjente Prigozjin for første gang å stå bak dette hackerangrepet, etter årevis med benektelser. «Erkjennelsen» kom fram i det som så ut til å være et noe sarkastisk svar på et spørsmål fra Bloomberg: «Herrer, vi var involverte, vi er involverte og vi vil involvere oss. Forsiktig, presist, kirurgisk og på vår egen måte, akkurat som vi kan. Under våre nøyaktige operasjoner vil vi fjerne både nyrer og lever på en gang», skrev han.

Jevgenij Prigozjin er etterlyst av amerikanske myndigheter.

Påvirket Brexit

Den samme trollfabrikken skal ha sendt ut tusenvis av Twitter-meldinger med hashtaggen «ReasonsToLeaveEU» samme dag som folkeavstemningen i Storbritannia om Brexit, ifølge Twitters egne analyser.

Trollfabrikken er også beskyldt for å ha bidratt sterkt til den enorme desinformasjonskampanjen etter flyet MH17 styrtet i Ukraina på vei til Malaysia.

Etterpå har forskere funnet at trollfabrikken bidro til å generere 71 000 Twitter-innlegg som støttet opp om Russlands falske narrativ om hendelsesforløpet.

Bellingcat, en nettavis som benytter seg av frikildeetterretning (OSINT), var blant dem som fant konkrete beviser på at russiske aktører sto bak.

Fritak fra sanksjoner for å saksøke britisk journalist

Å yppe med Russland, og senere også Wagner-hæren direkte‚ skulle imidlertid koste Bellingcats grunnlegger, den britiske borgerrettsjournalisten Elliot Higgins, dyrt.

Wagner-lederen gikk til personlig søksmål mot gravejournalisten. Oligarken hyret inn advokater fra London og Washington og fikk opphevet britiske sanksjoner. Financial Times har nylig problematisert hvordan vestlige advokater hjalp den russiske oligarken i denne og en rekke andre søksmål, samt at det britiske finansdepartementet opphevet sanksjoner for å la ham gjøre det.

Like etter benyttet Wagner-milliardæren på ny anledningen til å komme med både vitser og løgnaktige påstander via egen pressetjeneste.

Han hevdet at økonomiavisa organiserte hackere, noe som gikk fint for ham siden han «ikke hadde noe å skjule». Men han mente det var et større problem at redaksjonen jobbet «tett med den britiske etterretningstjenesten M16», og at journalistene har en standard praksis med å «snike» falske brev og dokumenter inn i mellom annen korrespondanse.

Han la spøkefullt til at «PS. Mange presidenter er villige til å betale en hvilken som helst sum for å havne på forsida til Financial Times. Men forresten, ingen sansksjoner hindret Financial Times fra å få penger fra mine agenter for å putte et bilde av meg på forsida 😉».

Propagandashow i frontlinja

I dag er Prigozjin stadig tilstede ved frontlinja i Ukraina – i stor kontrast til Putins fravær fra offentligheten.

Mens russiske generaler deltok på nyttårsfest i Moskva, dro Prigozjin til et likhus ved fronten. Målet var trolig å vise at han bryr seg om soldatene sine. Med hauger av døde kropper pakket inn i søppelsekker bak ham, poserte han foran tv-kameraene til Ria fan. Her hedret han soldatene ved å kalle dem «musikere», et tilnavn som benyttes på bakgrunn av at gruppa er oppkalt etter den tyske komponisten Richard Wagner, som tilfeldigvis også er Adolf Hitlers favorittmusiker. «Her jobbes det også nyttår», forsikret Prigozjin.

I januar publiserte Prigozjin en ny video der han fortalte en fersk gruppe rekrutter at de ikke skulle «voldta kvinner i Russland». Trolig var også dette et PR-stunt.

Foto: Skjermdump fra video på Concord pressetjeneste, lagt ut 17. januar.

Tilgjengelig for internasjonal presse

Prigozjin er langt mer tilgjengelig for både nasjonal og internasjonal presse enn Kreml. Bare på Telegram har han rundt 300 000 følgere.

I ulike kanaler både på Russlands versjon av Facebook, VKontakte, og i appen Telegram postes det daglig korrespondanse med medier verden over. Spørsmål og svar gjengis i sin helhet.

Som nevnt gjennom denne reportasjen, er svarene ofte gitt i en tone som latterliggjør spørsmålene og diskrediterer journalistene. Til Washington Posts journalist kom 61-åringen nylig med en rasende, sexistisk slengbemerkning om at de var «basarkvinner på kjøkkenet som samlet sladder og spekulasjoner». Samtidig klaget han over de provoserende og støtende spørsmålene han fikk. Ofte kaller han redaksjoner i Vesten for partiske, og han oppfordrer vestlige journalister til heller å kjempe i frontlinja til Ukraina.

Andre ganger svarer presseteamet hans bare med en vits, en leveregel eller løgnaktige påstander.

På spørsmål fra Aftenposten kunne pressetjenesten informere om at 67 nordmenn deltar i Wagner akkurat nå. 52 av dem var klare for å returnere til Norge for å begå statskupp, gjenskape Norge til et land for vikinger og renske landet for homofile, påsto de. (PST bekrefter at anklagene er oppspinn og grunnløse).

Det er usikkert hvor mye Prigozjin selv bidrar til å utforme svarene, men enkelte ganger gis dem sammen med lydopptak.

Vil gjøre det ulovlig å kritisere Wagner

Nylig har Prigozjin appellert til politikere i Russland for å få Wagner-hæren omfattet av landets desinformasjonslover. Med dette vil han gjøre det ulovlig å «diskreditere» soldatene hans. På lik linje med loven Statsdumaen i Russland innførte for den tradisjonelle hæren like etter at de gikk til fullskala invasjon av Ukraina 24. februar.

Prigozjin har uttrykt stor misnøye med medier og bloggere som han mener åpenlyst «diskrediterer» frivillige. «Denne typen praksis må bli sterkt undertrykt slik at vi kan konsolidere samfunnet i møte med Russlands eksterne trusler», sa han.

For tiden diskuterer eksperter i Vesten hyppig hvor mye makt Prigozjin egentlig har i Kreml. Noen mener oligarken har politiske ambisjoner og potensielt kan utfordre Putin, mens andre tror han kun er «et redskap» Kreml benytter seg som de selv ønsker.

– Hva med Putin, spurte CNNs reporter Cooper til Anderson Medvedev.

– Alle vet at det som skjer er hans beslutninger, selvsagt.

Tips eller innspill? Kontakt journalist Marie Lytomt Norum på e-post her.

