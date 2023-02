Pengene dine kommer seg ikke ut av Russland

OLJEFONDET FORTSATT INVESTERT I RUSSLAND: Oljefondets investeringer i det russiske aksjemarkedet er redusert til en tiendedel av hva det var før Russland gikk til full invasjon mot Ukraina. Til tross for det sitter fondet fortsatt på aksjer til 2,9 milliarder norske kroner i petroleumsselskaper som Gazprom, dens datterselskap Gazprom Neft, Novatek, Bashneft og Lukoil. Det skriver Barents Observer. Avisa påpeker at Norges investeringer i Russland aldri har vært store sammenlignet med andre markeder, men at Norge ved utgangen av 2022 var investert i 51 russiske selskaper.

Sju av selskapene er i petroleum- og energisektoren, to av de viktigste sektorene for å holde krigen i Ukraina gående. Oljefondet har også aksjer i Sberbank, en bank som har vært sanksjonert av Norge og EU siden annekteringen av Krym i 2014. 28. februar i fjor beordret finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) oljefondet om å fryse alle investeringer i Russland for å vise fordømmelse, og han ba dem om å legge en plan for å selge seg helt ut av det russiske markedet. Finansdepartementet svarte imidlertid at det ikke var mulig å selge seg helt ut på grunn av stengt Moskva-børs og sanksjoner mot Russland.

Oljefondet har hatt store tap på sine russiske aksjer, og fondets nestleder Trond Grande sier til E24 at de ikke er ute av Russland fordi sanksjonene gjør dem «helt fastlåste». Han peker på at depotet fondet bruker er stengt, noe som betyr at det verken kan kjøpe eller selge aksjene. eller stemme på generalforsamlinger. Også det russiske oppgjørssystemet er underlagt sanksjoner.

VIL STANSE KORAN-BRENNING: Politiet i Finland sier de ikke godkjenner søknader om å demonstrere mot religion ved å brenne en koran, bibel, torah eller andre skrifter som regnes som hellige for trossamfunn som er etablert i landet. Slike protester i det offentlige rom