Slik klarte ytre høyre å spenne bein på Sveriges Nato-medlemsskap

På tross av bred enighet i den svenske partifloraen om det som for bare halvannet år siden var helt uaktuelt – å oppgi Sveriges mangeårige alliansefrihet og søke om Nato-medlemskap – har det vist seg å være alt annet enn plankekjøring å få landet inn i forsvarsalliansen.

Det skyldes at den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan har grepet anledningen til å ta et oppgjør med Sveriges politikk om å innvilge asyl til kurdere som rømmer fra undertrykkelse i Tyrkia.

Erdogan hevder Sverige huser kurdere som kan knyttes til terrorisme (kurdiske organisasjoner, som krever at folkegruppa får sin egen stat, har ligget i væpnet konflikt med den tyrkiske staten i nesten hundre år).

Sverige, som befinner seg i en utsatt sikkerhetspolitisk situasjon uten verken Nato-medlemsskap eller formell alliansefrihet, har satt igang etterforskning av Erdogans påstander. Mens tyrkerne gradvis har protestert mer høylydt mot det de mener er svensk trenering av utleveringene, protesterer det kurdiske samfunnet i Sverige (som det er anslått teller 100 000 mennesker) mot å bli ofret på Nato-medlemskapets alter.

At kurderne har benyttet seg av sin ytringsfrihet og demonstrert mot de tyrkiske forsøkene på å få Sverige til å kaste dem under bussen, og at den sosialistiske avisa Flammen har kjørt en karikaturtegning-konkurranse der det gjelder å fremstille Erdogan, har bidratt til å fyre opp den anti-svenske stemningen i Tyrkia.

Det toppet seg da kurdiske demonstranter for to uker siden hang en dukke som etterliknet Erdogan etter beina i en protestmarkering utenfor statshuset i Stockholm.

Tyrkia forlangte at Sverige straffet demonstrantene. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson brukte sterke ord – protesten var «avskyelig», mente han, og «et forsøk på å sabotere Sveriges Nato-søknad» – men den svenske påtalemakten avviste at demonstrasjonen utgjorde noen form for lovstridig ærekrenkelse.

Dermed avlyste tyrkiske myndigheter et møte med Andreas Norlén, president i Riksdagen og Sveriges høyest rangerte embetsmann, som hadde engasjert seg for å få fremgang i forhandlingene om Nato-medlemskap.

Til denne sydende gryta var det Rasmus Paludan ankom lørdag.

Rasmus hvem?

Den dansk-svenske, 41 år gamle tidligere advokaten har i en årrekke provosert med sine muslimfiendtlige utsagn og aksjoner. I 2016 ble han kastet ut av det nasjonalkonservative partiet Nye Borgerlige for sin åpne beundring av den beryktede britiske rasistlederen Enoch Powell og en tale på åpen gate i København med utsagn som «de fremmede fienders blod vil ende i kloakken». Etter å ha opprettet sitt eget parti (Stram kurs) programfestet han at Danmark skulle forby moskéer, ramadan-feiring og religiøs faste.

Stram kurs ville også nekte muslimer å eie motoriserte kjøretøy, samles to eller flere i det offentlige rom, snakke til dansker uten først å ha blitt snakket til, oppholde seg i naturen eller i parker, bruke offentlige toaletter, ta arbeid som krever mer enn to års utdannelse eller handle i butikker hvor danske borgere handler.

Partiet oppnådde aldri særlig oppslutning blant velgerne. Rasmus Paludan sørget likevel for å holde navnet sitt varmt ved stadige aksjoner. Typisk oppsøkte han innvandrertette bydeler for å brenne eller på andre måter håne Koranen. I 2018 gjorde han dette i snitt mer enn en gang i uka.

I 2019, året politibeskyttelse av Paludan mot rasende meningsmotstandere skal ha kostet ordensmakten 100 millioner kroner, ble Paludan dømt til 14 dagers fengsel for rasisme etter påstander om svarte menneskers intelligens.

Det året utløste Rasmus Paludan store opptøyer i København etter en av sine Koran-markeringer. I påsken i fjor ble det voldsomme opptøyer i Linköping og andre byer i Sverige etter at Paludan hadde reist rundt og demonstrativt brent muslimenes hellige bok.

Kort tid etter ble han dømt til tre måneders fengsel i en dansk tingrett, hvorav én måned ubetinget, blant annet for hatefulle ytringer i propagandasammenheng.

Paludan har også opptrådt i Norge. I februar 2022 demonstrerte han sammen med den muslimfiendtlige organisasjonen Sian foran Stortinget. I 2019 drev han valgkamp for det innvandringsfiendtlige, nasjonalistiske Selvstendighetspartiet på Karls Johans gate. Da kom han med rasistiske kommentarer om den norske samfunnsdebattanten Guri Sibeko basert på hudfargen og navnet hennes. Paludan mente blant annet at hun «aldri noensinne blir norsk» og spurte henne hvorfor hun ikke drar tilbake til Afrika.

Rasmus Paludan ved Selvstendighetspartiets valgbod på Karl Johans gate i 2019. Guro Sibeko til venstre.

Foto: Harald S. Klungtveit / Filter Nyheter

Verste sikkerhetspolitiske krise siden verdenskrigen

Spol fram til 2023, og det er nettopp Rasmus Paludan som utløser en ny krise i Sverige – og gjør at hans andre hjemland rykkes enda lenger fra sitt mål om innlemmelse i den vestlige forsvarsalliansen.

I forrige uke var Paludan en av flere som meldte at de aktet å holde demonstrasjoner utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm. En pro-tyrkisk organisasjon var tidligere ute med å varsle en markering på den samme plassen, så politiet flyttet Paludans markering rundt 50 meter lenger ned i gata.

Men bare at tillatelsen ble gitt, førte til at Sveriges ambassadør i Ankara ble kalt inn på teppet til det tyrkiske utenriksdepartementet – en kraftig diplomatisk protest. Og da Koranen ble tent på i Rasmus Paludans hender i krysset mellom Nobelgatan og Djurgårdsbrunnsvägen var det foran et kobbel av tv-kameraer sendt ut av regjeringslojale tyrkiske medier.

Bildene, som havnet på tv i Tyrkia sammen med vinklinger om at den danske islamfiendtlige provokatøren ble beskyttet av politiet, og koplinger til et mer moderat og mangfoldig demonstrasjonstog i sentrum, utløste kraftige reaksjoner fra prominente tyrkiske politikere, et avlyst møte med den svenske forsvarsmininsteren og anti-svenske demonstrasjoner i gatene samme kveld.

I Ankara samlet folk seg utenfor den svenske ambassaden for å protestere. I Istanbul ble det svenske flagget brent utenfor landets konsulat, som måtte beskyttes av politi. En talsmann for Erdogan sammenliknet Paludans aksjon med Krystallnatten. Dagen etter fortsatte demonstrasjonene og spredte seg dessuten til andre byer – og andre land i Midtøsten.

Mandag spisset Recep Tayyip Erdogan tonen og koplet det som skjedde til Nato: Nå het det at Sverige «ikke kunne regne med støtte» til sin medlemskapssøknad.

Tirsdag åpnet Finlands president for at landet i verste fall kunne gå videre i sin Nato-prosess uten nabolandet i vest. Samme kveld holdt den svenske statsministeren en pressekonferanse der han omtalte situasjonen som den verste sikkerhetspolitiske krisen siden Den andre verdenskrig. «Dette er alvor», understreket Ulf Kristersson.

Samtidig publiserte avisa Dagens Nyheter en interessant sak.

Fikk hjelp av tidligere SD-profil med russiske koplinger

Der sier Rasmus Paludan at det ikke var hans egen idé å reise til Stockholm, brenne Koranen utenfor den tyrkiske ambassaden og bidra til sikkerhetspolitisk krise: Han skal ha blitt oppfordret til det av svensken Chang Frick. Ifølge en annen svensk avis, Syre, skal Frick også ha hjulpet Paludan med penger for å søke om demonstrasjonstillatelsen.

Chang Frick er – blant mye annet – en betalt medarbeider for Sverigedemokratenes nett-tv-program Riks, og tidligere kommunestyrerepresentant for partiet i Kristianstad i Skåne. Sverigedemokratene (SD) er Riksdagens nest største parti og fast støtteparti for Regjeringen Kristersson.

Frick selv avviser at han skal ha oppfordret noen til å brenne Koranen, og peker på at initiativet kom fra folka bak en høyreekstrem nettside – som igjen avviser hans versjon av historien og bekrefter det var Frick som sto bak.

Uansett ble muligheten for at medlemmer av SDs partiapparat saboterer regjeringens arbeid med å sikre Sverige sikkerhet, ikke tatt pent imot: Flere partier krevde at SD tok avstand fra Chang Frick, mens EU-parlamentsmedlem Karin Karlsbro omtalte det som «helt åt helvete».

SD-leder Jimmie Åkesson insisterer på at Frick ikke lenger er medlem, og ikke har noen koplinger til partiet – slik at det ikke er noe for partiet å ta avstand fra.

Men kanskje er det flere lag å skrelle bort. Størst interesse av at Sverige ikke blir Nato-medlem, og at samholdet i alliansen rives opp, har Vladimir Putin. Det er et mann hvis ansikt ofte pryder Chang Fricks t-skjorter.

Frick har fortid i den typen «alternative medier» som typisk sprer polariserende innhold om kriminelle innvandrere, og som vestlige forskere mener Russland bidrar til å gi spredning på nettet. Frick har fungert som uoffisiell «valgobservatør» ved lokalvalg i Russland og brukt sine sosiale medier for å hylle landets valg som frie og velfungerende.

Han har også ved flere anledninger figurert i den russiske propagandakanalen RT.

New York Times har beskrevet hvordan sider Frick har grunnlagt, har kjørt annonser for et bildelefirma med russiske eiere, og hvis annonser i påfallende grad figurer på slike nettsider.

Da den amerikanske storavisa kom på besøk i forbindelse med sin granskning av hvordan russiske og amerikanske ytre høyre-miljøer sprer frykt og innvandringsskepsis på nettet, var ikke Chang Frich bekymret for å gi journalistene poenger:

«Here is my real boss! It’s Putin!» lo han og viste dem en bunke rubler.