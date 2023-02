Ukraina får langdistansevåpen

USA ER I FERD MED Å klargjøre en ny våpenpakke til Ukraina som for første gang omfatter langdistansevåpen. Den såkalte Ground Launched Small Diameter Bomb er produsert av amerikanske Boeing i samarbeid med svenske Saab, har en rekkevidde på 150 kilometer og vil sette det ukrainske forsvaret i stand til å svekke Russlands evne til nye angrep ved å ta ut mål som ikke nås i dag. Våpenet bruker GPS for navigasjon og skal være motstandsdyktig mot flere former for elektronisk jamming.

I pakken, som er verdt to milliarder dollar og er ventet å bli kunngjort senere denne uka, ligger også støttemateriell for luftvernsystemet Patriot, presisjonsstyrt ammunisjon, panservåpenet Javelin og kommunikasjon- og sanitærmateriell. Mesteparten skal komme rett fra fabrikker og ikke tas fra lager.

USA har avvist Ukrainas forespørsel om såkalte ATACMS-missiler, som har en rekkevidde på nesten 300 kilometer. Reuters



STORBRITANNIA OG EU SKAL ha hatt et gjennombrudd i forhandlingene om tollsatser og rettslige disputter knyttet til Nord-Irland. EU skal ha akseptert at man avvikler rutinemessig kontroll av britiske varer ment