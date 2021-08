Før sommeren ble det klart at ledelsen ved NTNU vil gi Øyvind Eikrem (48) sparken fra stillingen som førsteamanuensis ved Institutt for sosialt arbeid.

Etter at ansettelsesutvalget i slutten av juni falt ned på samme konklusjon, har Eikrem varslet at han vil klage. Dermed blir saken tema for universitetsstyret, som trolig får den til behandling i oktober.

Noe av bakgrunnen for avskjedigelsen er omfattende aktivitet fra en anonymisert Facebook-konto, som Filter Nyheter i februar 2020 kunne avsløre at kan knyttes til Eikrem.

Facebook-kontoen bidro over tid til å hisse opp rasistiske nettdebatter, blant annet med omtale av personer med innvandrerbakgrunn som «stammekrigere», forslag om at en asylsøker kunne «jobbe i bomullsåkeren» under en «slavedriver», liker-klikk på karakteristikken «sorte svin» og deling av en tekst fra nettstedet til den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Eikrem har benektet å stå bak den omtalte aktiviteten.

Onsdag 21. juli dukket 48-åringen opp på et valgkamparrangement for det høyreradikale partiet Demokratene på Torvet i Trondheim. Samme dag kunngjorde partiet at Eikrem var utpekt som ny leder for lokallaget i byen.

Filter Nyheter har kontaktet Øyvind Eikrem i forbindelse med denne artikkelen, som vil bli oppdatert om vi får svar.

Vil jobbe mot «den rådende globalistiske ideologien»

Demokratene ble etablert i 2002, men har de siste månedene gjennomgått forandringer. Den viktigste er at Geir Ugland Jacobsen er blitt ny leder på landsbasis.

Ugland Jacobsen var tidligere leder for Fremskrittspartiet i Oslo, men ble ekskludert før jul i fjor. Bakgrunnen var at han «skadet omdømmet» til partiet, ifølge Frp-ledelsen.

Under lå en konflikt om politisk retningsvalg, der Ugland Jacobsen var blant dem som hadde ivret for å gjøre partiet til et «patriotisk fyrtårn» og gå inn for «total stans i innvandringen fra ikke-vestlige land».

Med seg fra Frp til Demokratene fikk Ugland Jacobsen den mangeårige Document.no-skribenten Kent Andersen, som nå kan titulere seg som politisk nestleder.

Til nettstedet Resett sier Ugland Jacobsen at han er «veldig tilfreds» med å få Øyvind Eikrem med på laget som lokallagsleder i Trondheim, samtidig som Eikrem selv gir uttrykk for at «norsk selvstyre» og motstand mot «den rådende globalistiske ideologien» vil være den viktigste politiske saken for ham fremover.

Demokratene har programfestet å melde Norge ut av EØS og Schengen-samarbeidet, samtidig som innvandring omtales som et feilslått «samfunnseksperiment» og «den største og raskeste endringen landet har opplevd i moderne tid».

«Benytter sin egen befolkning som ren eksportartikkel til vesten»

«I 40 år har man forsøkt å få samfunnseksperimentet "flerkultur" til å virke gjennom "integrering". Ikke noe sted i Europa har dette ledet til suksess, og Demokratene avviser begge konseptene», heter det i partiprogrammet.

Partiet går i stedet inn for at innvandrere i Norge skal «forsøkes assimilert» – og at offentlige penger bør benyttes til assimileringstiltak heller enn integrering.

Dobbelt statsborgerskap kan kun aksepteres for «kulturelle nordmenn», ifølge Demokratene, som slår fast at barn som fødes av asylsøkere i Norge ikke kan kalles norske. Partiet vil videre gjøre det umulig å søke asyl på norsk jord.

Bakgrunnen er et argument om at «fattige land i økende grad benytter sin egen befolkning som ren eksportartikkel til vesten». Ifølge partiprogrammet er dette med på å sikre en «ekstrem pengestrøm» fra «velferdsordninger og/eller kriminalitet» tilbake.

Demokratene er mer vennlig innstilt til «den europeisk kulturættede minoriteten» i Sør-Afrika, der «hvite myrdes og forfølges på grunn av sine hudfarge, og faren for folkemord er til stede», ifølge programmet. Partiet mener at hvite personer fra Sør-Afrika må få «særskilt behandling» når det kommer til asyl- eller flyktningstatus i Norge.

Flere omstridte personer er oppført på Demokratenes valglister før stortingsvalget til høsten. Blant dem er Amund Garfors (76), som siden slutten av 80-tallet har vært aktiv i den rasistiske organisasjonen Folkebevegelsen mot innvandring, vil stoppe «den jævla muslim-importen» og mener Erna Solberg er «verre enn Quisling».

I et intervju med Filter Nyheter før sommeren, ble Garfors omtalt som «en god samarbeidspartner» av partileder Ugland Jacobsen.

«Sikker på at jeg ikke kommer til å bli avskjediget»

Øyvind Eikrem er ikke kandidat for Demokratene ved stortingsvalget til høsten, men på sikt skal målet være å sikre ham en plass i bystyret i Trondheim ved neste lokalvalg.

Per i dag står han oppført som leder av et interimstyre i lokallaget, etter det Filter Nyheter forstår i påvente av et formelt valg ved neste årsmøte.

Etter Filter Nyheters avsløring av den tidligere nevnte Facebook-aktiviteten i fjor, engasjerte NTNU advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til å gjennomføre en ekstern granskning av innholdet i artikkelen.

I vår konkluderte advokatfirmaet med at Øyvind Eikrem «hadde tilgang til og må holdes ansvarlig for» den aktuelle Facebook-kontoen.

Samtidig som Eikrem har avvist å stå bak aktiviteten, har han sammen med sin advokat i Forskerforbundet vært sterkt kritisk til prosessen – og åpnet for at det kan gå mot rettssak dersom NTNU-styret opprettholder beslutningen om avskjedigelse.

På spørsmål fra Universitetsavisa om han nå satser på en politisk karriere dersom han mister jobben ved NTNU, svarer Eikrem følgende:

– Det kan jeg ikke tenke meg. Man kan vanskelig livnære seg som lokal leder for Demokratene. For øvrig er jeg sikker på at jeg ikke kommer til å bli avskjediget.

Eikrem har tidligere vært politisk aktiv i Piratpartiet.

