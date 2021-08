I sommer har antallet som abonnerer på Filter Nyheters papirmagasin vokst kraftig.

Aldri før har så mange valgt å støtte avisas kritiske gravejournalistikk.

– Det er vi svært takknemlig for. Støtten gjør det mulig å fortsette å levere kvalitetsjournalistikk om såvel politisk ekstremisme som andre felter den etablerte norske pressen ikke dekker på en like grundig måte, sier redaktør Harald S. Klungtveit.

Papirmagasin ble ettertraktet

Mens Filter Nyheter fortsetter som gratis nettavis alle kan lese, ble det i 2020 besluttet å lansere et papirmagasin i tillegg. Det som opprinnelig var tenkt som en bonus for å gi noe tilbake til de som donerer større eller mindre beløp til Filter, viste seg å være et ettertraktet produkt i seg selv.

Støtter @FilterNyheter med 0,9 laks — hillevi strand (@hillevistrand) July 31, 2021

Å tegne årsabonnement på papirmagasinet ble snart så populært at det trolig berget den lille bedriften gjennom koronakrisa og svikten i annonsemarkedet.

I sommer har abonnementsveksten tatt nye sjumilssteg.

– Mange tegnet seg for å få spesialnummeret «Det farlige hatet», som ble gitt ut i juli. Kanskje har debatten i forbindelse med tiårsmarkeringen for det høyreekstreme terrorangrepet i 2011 gitt folk en påminner om hvor viktig det er å følge med på ekstremistiske miljøer, sier Klungtveit.

Da har jeg kjøpt meg et års abonnement på Filter nyheter. https://t.co/mVlOl3q9zJ — Marit I. (@hattiec1) July 25, 2021

Oppløftende

– Det er uansett svært oppløftende med både nye abonnenter, donasjoner og støtteerklæringer i sosiale medier. Motivasjonen er på topp for å fortsette det journalistiske arbeidet. I høst blir naturligvis valgkampen sentral, sier han.

Siden oppstarten i 2016 har Filter Nyheter satt dagsorden i en rekke norske sakskomplekser og stått bak avsløringer av nynazistmiljøer, spredningen av konspirasjonsteorier og hvordan høyreekstreme rekrutterer norsk ungdom på nettet.

En av tingene man kan gjøre i kjølvannet av gårsdagens festtaler om at vi ikke har gjort nok, er å støtte dem som graver opp og holder øye med hatet. Har derfor tegna abonnement på @FilterNyheter i dag, og det bør du også! — Maria Habiger (@MariaHabiger) July 23, 2021

Avisa har også avdekket såvel at daværende statsråd Per Sandberg brøt beredskapsregler ved sine Iran-reiser, som at daværende justisminister Tor Mikkel Waras kone motsatte seg PST-overvåking mot sitt hjem.

I fjor var det Filter Nyheter som avslørte at den ytterliggående organsisasjonen Islam Net er i ferd med å erverve en stor eiendom i Oslo, og at en førsteamanuensis ved NTNU står bak en Facebook-konto som har spredd rasistiske memer.

En annen god måte er å støtte opp om den viktige journalistikken som @FilterNyheter driver. Vi trenger mer gravejournalistikk som tar for seg det mørkeste, ytterste høyre: https://t.co/dt0FfTXWjd pic.twitter.com/tPdbJqOktO — Stian Valla Taraldsvik (@StianValla) July 23, 2021

Nye graveprosjekter på gang

Filters journalister arbeider det nå videre med flere nye graveprosjekter.

Denne teikninga frå @FilterNyheter er dessverre treffande på 10-årsdagen for terroråtaket pic.twitter.com/XWUPnbYaoC — Thor Olav Iversen (@TOIversen) July 22, 2021

Ønsker du å støtte dette arbeidet, bli abonnent og få Filter-journalistikken presentert månedlig i et papirmagasin, har kommersiell leder Jon Wang en liten ekstra gulrot akkurat nå:

– Alle som tegner årsabonnement i august får et bærenett med Filter-logo som takk! Med det kan du både frakte med deg badebukse og nistepakke, og samtidig vise at du bidrar til det viktige samfunnsoppdraget Filter Nyheter er med på å oppfylle, sier han.

I dag er jeg takknemlig for @astridwilla og hennes tale. Jeg er takknemlig for og imponert over @aufnorge. Og jeg er takknemlig for @FilterNyheter som avdekker høyreekstremisme og rasisme i Norge. — Nora Jungeilges Heyerdahl (@NoraHeyerdahl) July 22, 2021

Enorm honnør til @FilterNyheter for den jobben de gjør, der NRK går helt på trynet! Dere har rett og slett alt for slapp og dårlig dekning av det høyreekstreme Norge, NRK og @NRKkyrre — Nils Christian (@rosch) July 22, 2021

Griner hver gang jeg leser denne. Sørger 22. juli hvert år. Resten av året er jobben å lese seg opp så man hører hundefløytene. Man må gjenkjenne elementene for å bekjempe ekstremisme. Les @FilterNyheter, følg med på @CrexUiO, les Lasse Josephsen, Bjørn Stærk, @virrvarr pic.twitter.com/ekvkCgyijW — Cornelia Kristiansen (@cokristiansen) July 22, 2021

Jeg syns ofte det er vanskelig å forstå hva jeg skal gjøre for å bidra til mindre hat og et mer tolerant samfunn, foruten å konfrontere hatefulle ytringer når jeg hører de. Blir ofte matt. Jeg er medlem i et parti, og jeg har tegna abonnement på @FilterNyheter i dag. Hva gjør du? — Marte (@MarteBogstad) July 22, 2021

Bare denne saken denne uka og. Se videre på hva FilterNyheter avdekket: https://t.co/y2F0GeykDJ Det er nesten så media generelt ikke vil fokusere på høyreekstreme i Norge uansett hva som skjer, men heldigvis eksisterer @FilterNyheter da. https://t.co/hBAAyK2NAL — Andre Birchman (@AndreBirchman) July 21, 2021