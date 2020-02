Øyvind Eikrem (46) er førsteamanuensis i psykologi ved NTNU i Trondheim. Han er ansatt ved institutt for sosialt arbeid – og deltar i det offentlige ordskiftet som akademiker og fagperson.

I 2018 havnet han i konflikt med egen instituttledelse etter å ha uttalt seg til det omstridte nettstedet Resett om en dobbeltdrapssak i Trondheim der mindreårige asylsøkere var involvert, noe som skapte en stor debatt om ytringsfrihet for ansatte ved universitetet.

Som regel har det ikke blitt like mye bråk: I fjor deltok Eikrem i en debatt om kvinneandelen i en lærebok om filosofi. I Adresseavisen har han flere ganger bidratt i debatter om barnevern. Forrige søndag signerte han sammen med professor i statsvitenskap Tor Georg Jakobsen en faglig begrunnet kronikk i VG om hvordan høyere kriminalitet blant innvandrerungdom kan forklares med kulturforskjeller.

Og i Khrono har han nylig kritisert Vitenskapsteoretisk forum i Trondheim for å invitere UiO-dekan Frode Helland, samt uttalt at sistnevnte ikke forstår «forskjellen på legitim religionskritikk og rasisme».

Men over tid har Øyvind Eikrem også hatt en skjult rolle i ordskiftet på nettet om noen av de samme temaene han fronter som fagperson.

Fra en anonym Facebook-profil under ulike navn har han delt og videreformidlet et langt mer radikalt og innvandrerfiendtlig innhold, og med en helt annen språkbruk, enn det han gjør under sitt eget navn. (Eikrem har i tillegg en Facebook-konto der han framstår med ekte identitet).

Den aktuelle anonymiserte Facebook-profilen har blant annet:

Foreslått at en asylsøker kan «jobbe i bomullsåkeren» under «en slavedriver» og likt rasistiske kommentarer som «sorte svin».

Omtalt den svenske eks-statsministeren som «landssviker», gitt liker-tilbakemelding på omtale av Erna Solberg som «landsmorderen» og omtalt innvandrere som «stammekrigere».

Ved én anledning delt innhold fra nettstedet til den nynazistiske organisasjonen «Den nordiske motstandsbevegelsen» .

. Oppfordret andre til å oppsøke innhold fra bestemte raseideologiske miljøer i USA og uttrykt støtte til blant andre den rasismedømte danske aktivisten Rasmus Paludan .

. Startet debatt om norskheten til en idrettsutøver med utenlandsk navn og likt meldinger i kommentarfeltet om at vedkommende «ser ut som en selvmordsbomber fra langvekkistan».

Publisert lenke til en høyreradikal video som forklarer at det foregår en «hvit utslettelse» i regi av «forræderiske regjeringer».

Publisert lenke til en tale der norske politikere blir omtalt som «svikere» som vil skifte ut nordmenn med innvandrere.

«Jeg kjenner meg ikke igjen i de ting som beskrives (…) og har ingen interesse [av] å diskutere hverken private anliggender, sosiale medier eller noe av de øvrige spørsmålene med Filter Nyheter», skriver Øyvind Eikrem i en e-post til Filter Nyheter torsdag.

(Se mer om hans svar nederst i artikkelen).

Aktiv i innvandrerfiendtlige diskusjoner

Eikrems anonymiserte Facebook-profil har flere ganger skiftet profilbilder, bakgrunnsbilder og navn. Først het den «Einar Tambarskjelve», så «Einar Tamburi», før den nylig ble endret til «Dwayne Elizondo Camacho» (en referense til spillefilmen Idiocracy).

Når en bruker endrer navn og bilde på Facebook, vil tidligere publiseringer vises under det nye navnet og bildet. Noen av skjermdumpene som følger videre i denne artikkelen viser derfor publiseringer som i dag framstår som «Dwayne Elizondo Camacho», men som i hovedsak ble gjort mens profilen benyttet seg av navnene «Einar Tambarskjelve» eller «Einar Tamburi».

Filter Nyheters undersøkelser viser at aktiviteten fra den anonymiserte profilen har vært omfangsrik i flere lukkede og innvandrerfiendtlige grupper i tillegg til andre publiseringer på Facebook i en periode på snart to år.

Et gjentagende mønster har vært at profilen har postet lenker og innhold som ofte skaper sterkt engasjement blant de øvrige medlemmene av disse gruppene. Deretter har han fra profilen gitt positive tilbakemeldinger med ulike emojis på reaksjoner i kommentarfeltet.

Eikrems pseudonym-profil har vært aktiv i «Fedrelandet viktigst», men også andre lukkede grupper som «Norge først <3» og «Vi som ønsker Sylvi Listhaug som statsminister i Norge» (der innholdet ofte er langt mer ytterliggående enn hva Frp-nestlederen selv står for).

Profilen har også deltatt i åpne grupper og på sider som «Høyresiden», «Knut Arild Hareide må gå av», «Norges kåteste politiker» (som er kritisk til Trond Giske) og «Folkeaksjonen for riksrett», der målet er et «omfattende rettsoppgjør» mot folkevalgte «landssvikere».

Nettidentiteten har i tillegg deltatt i lukkede grupper som «Mannegruppa Ottar», «Vi som bryr oss om Mannegruppa Ottar» og flere andre.

Ofte har den anonymiserte profilen på kort tid delt det samme innholdet i flere ulike grupper – noen ganger med like kommentarer, andre ganger ulike.

Var i kontakt med virkelige venner

Flere kilder forteller til Filter Nyheter at Eikrem opprettet denne Facebook-kontoen i kjølvannet av oppstyret rundt Resett-kontroversen i 2018.

Den anonymiserte profilen har vært brukt til kontakt med bekjente som har vært innforstått med at det dreide seg om Eikrem. Dette betyr ikke nødvendigvis at disse har vært kjent med profilens aktivitet i ulike Facebook-grupper.

En lang rekke eksempler knyttet til den offentlig tilgjengelige bruken av kontoen, underbygger at det dreier seg om en person med Eikrems personlige omgangskrets, faglige profil og andre konkrete sammenfall. Ett eksempel er hvilke personer den anonymiserte profilen har gratulert på bursdager.

«Stammekrigerne angriper også på skolen»

I VG-kronikken om kultur og kriminalitet forrige søndag, viste Øyvind Eikrem som førsteamanuensis til tilgjengelig forskning for å underbygge påstanden om at kulturforskjeller kan bidra til å forklare hvorfor innvandrerungdom i Norge begår mer kriminalitet enn øvrige ungdommer.

Under den andre identiteten på nettet er han langt mindre akademisk.

På sarkastisk vis har den aktuelle profilen omtalt innvandrere som «berikere», mens den andre steder har karakterisert kriminelle innvandrere som «stammekrigere» og vold mellom innvandrergrupper som «stammeoppgjør».

I desember i fjor postet profilen et innlegg om vold i osloskolen med kommentaren «stammekrigerne angriper også på skolen»:

Gjentatte ganger har profilen postet lenker til videoer eller tekster som omtaler vold og kriminalitet begått av innvandrere. Kildene er ofte høyreradikale nettvideokanaler eller nettsteder. Etter å ha postet innholdet, har Eikrem via profilen selv bidratt med ladede meldinger i kommentarfeltet eller gitt liker-reaksjoner på kommentarer fra andre gruppemedlemmer som uttrykker sin avsky.

Den 24. november i fjor postet han følgende video av en «arabisk-utseende mann» i gruppa «Fedrelandet viktigst»:

Etterpå bidro han selv med karakteristikker i kommentarfeltet:

Han ga også «liker»-reaksjoner på tilsvarende mishagsytringer, inkludert den rasistiske meldingen «Sorte svin!»:

Da en annen bruker senere samme år postet en lenke til den høyreradikale svenske nettsiden Friatiders omtale av «asylsøkeren Abdullah» som ville bli værende i Sverige uten å jobbe, skrev Eikrem via profilen følgende melding i kommentarfeltet:

«Han der kunne jobbe i bomullsåkeren. Og med en god slavedriver, så kunne kanskje litt bli gjort på tross av den elendige innstillinga»:

Den 4. september i fjor postet profilen lenke til en artikkel om den dopingtatte bokseren Hadi Srour og var kritisk til at idrettsutøveren ble omtalt som «nordmann».

I kommentarfeltet nedenfor har den anonymiserte profilen gitt liker-reaksjon på flere kommentarer, deriblant «merkelig kor arabiske dem norske har blitt etterhvert», samt at Srour «ser ut som en selvmordsbomber fra langtvekkistan»:

Profilen har også publisert sarkastiske memer, blant annet et bilde av en mørkhudet «kaprer» (hentet fra filmen «Captain Phillips») som SAS-pilot etter kontroversen rundt flyselskapets reklamefilm i forrige uke:

Via profilen publiserte han også en lenke til en video med det han selv beskriver som «en utmerket gjennomgang av SAS-propagandaen».

I videoen blir det fortalt at skandinaver og europeere er offer for «hvit utslettelse» og «anti-hvit propaganda» fra SAS, samt at «forræderske regjeringer» og politikere med «forakt for sitt folk» er ansvarlige:

Da den rasismedømte dansken Rasmus Paludan under sitt norgesbesøk i fjor sommer uttalte at den norske samfunnsdebattanten Guro Sibeko «ikke er norsk og aldri noensinne blir norsk», postet Eikrems fordekte profil en lenke til en journalistisk artikkel om hendelsen, med en følgetekst om at «enkelte sannheter» ikke kan sies i Norge:

«’Nordmenn kommer fra Norge, Afrikanere fra Afrika’ er tydeligvis hat», skrev han.

Ved flere tilfeller har den anonymiserte profilen publisert harde karakteristikker av innvandringsliberale politikere eller gitt liker-reaksjoner på innlegg og kommentarer med lignende innhold.

Om Trine Skei Grande har profilen skrevet at «den svinmærra der er beyond disgusting» – og under et annet innlegg om Grande har han likt kommentarer som «ta deg en tur i åkeren i Afrika og bli der Grandiosa» og «HELVETES KJERRING».

Under egne innlegg har Eikrem også likt kommentarer som omtaler statsminister Erna Solberg som «landsmorderen», utbrudd som «PISS OFF, FJERNA !!!», en oppfordring til Solberg om å «lokk dæ sjøl i en box som bli sprenkt i lufta!!!» og karakteristikker som «fettkjærring».

Han har også skrevet at SV-politikeren Petter Eide har et «etnisk hat mot nordmenn». Under sin egen post av en Document.no-tekst om Abid Raja, har han gitt tommel opp til en kommentar om at Raja vil «islamisere Norge den djævelen».

I desember i fjor omtalte han Sveriges tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt som «landssviker» og postet lenker til en tale av Demokratene-politiker Amund Garfors der norske politikere blir karakterisert som «svikere» med plan om å bytte ut nordmenn med innvandrere.

Under kommentaren «Misfornøyd kunde?» i «Vi som bryr oss om Mannegruppa Ottar» har profilen også delt innhold om drapet på en «transseksuell» prostituert fra nettsidene til nynazistgruppa «Den nordiske motstandsbevegelsen»:

Anerkjente Eikrem-skryt

Profilen med de ulike navnene har også reagert på flere innlegg som omhandler Eikrem selv: Han trykket blant annet «liker» da Sylvi Listhaug og Jon Helgheim ga ham ros og delte hans VG-kronikk om kulturforskjeller og kriminalitet i forrige uke:

Profilen har også gitt liker-reaksjoner på støttende kommentarer knyttet til en Resett-tekst om Eikrems forsvar for lav kvinneandel i en lærebok om filosofi. I tillegg er det via profilen delt eller reagert på innhold som omtaler Eikrems konflikt med egen instituttledelse etter at han ble kalt inn på teppet ved NTNU i kjølvannet av Resett-kontroversen i 2018:

Den anonymiserte profilen har fulgt mange høyreradikale eller åpent rasistiske eller antisemittiske aktører på Facebook. (Det betyr ikke at brukeren nødvendigvis går god for dem).

Via profilen har han «likt» antisemitten Greg Johnsons forlag «Counter Currents», den islamfiendtlige bloggen «Gates of Vienna», åpenlyst rasistiske og antisemittiske «The Western Traditionalist», innvandringsfiendtlige «Defend Europa» og antisemitten Hans Lysglimt Johansen og hans parti Alliansen.

På enkelte av disse sidene har profilen også vært inne og gitt liker-reaksjoner på publisert innhold.

Facebook-profilen har også bidratt til å spre innhold fra den amerikanske raseideologen Jared Taylors organisasjon American Renaissance, og har skrytt av Taylor i forbindelse med en nyhetssak om rasistiske miljøer:

Også den britiske pseudovitenskapsmannen Edward Dutton har blitt anbefalt til andre norske Facebook-brukere av profilen. Dutton er kjent for bånd til raseideologiske miljøer. Eikrems fordekte Facebook-konto viderebragte en video der Dutton snakker om utseendet til aktivister på venstresiden.



Noen ganger dreier aktiviteten på profilen seg om slengbemerkninger i grupper han misliker, som motstandere av «Mannegruppa Ottar» eller støttespillerne til den britiske investeringsforvalteren og Brexit-motstanderen Gina Miller:

Eikrem: – Kjenner meg ikke igjen i det som beskrives

Da Filter Nyheter tok kontakt med Øyvind Eikrem på telefon tirsdag 18. februar og konfronterte ham med at han sto bak den aktuelle Facebook-kontoen, nektet han en rekke ganger for å ha hørt om den og de ulike pseudonymene, og slo fast han «ikke har peiling» på hva dette dreier seg om.

Samtidig uttalte han at han vurderte å «anmelde» Filter Nyheter ved en omtale av saken. Eikrem gjentok samtidig flere ganger at han mener det foreligger rettsavgjørelser om at man «ikke kan avlede noe som helst av at man liker eller deler Facebook-innlegg». «Hvilken signifikans har det eventuelt at man er medlem av en gruppe på Facebook? Såvidt jeg vet er det rettsavgjørelser for at like på Facebook har ingen juridisk signifikans. Er du klar over det?», sa Eikrem.

Mens han fortsatte å benekte tilknytningen til kontoen, mente han at Filters beskrivelse av den hørtes ut som en «humorprofil». «Du sier at en profil jeg angivelig skal stå bak har blitt medlem av noen grupper på Facebook. Og da begynner jeg å undre: er dette en humorprofil?», sa Eikrem.

Etter å ha fått oversendt eksempler på publiseringer fra profilen sammen med en rekke spørsmål, blant annet om utsagnene i lys av rollen som førsteamanuensis, sendte han følgende uttalelse onsdag, med kopi til en advokat:

«På bakgrunn av henvendelsen jeg mottok i går, så har jeg kun følgende kommentar: Jeg kjenner meg ikke igjen i de ting som beskrives nedenfor og har ingen interesse å diskutere hverken private anliggender, sosiale medier eller noe av de øvrige spørsmålene med Filter Nyheter».

Da Filter Nyheter sendte ham ytterligere eksempler på publiseringer, svarte Eikrem at han skulle «komme med ytterligere presiseringer både av allmenn og av spesifikk type» etterfølgende dag etter å ha konsultert advokat, men dette skjedde ikke. Torsdag ettermiddag repeterte han ordlyden i onsdagens uttalelse.

Torsdag 20. februar klokken 21.10 ble det foretatt følgende endring: Passasjen om at Eikrems anonymiserte Facebook-konto ble opprettet i kjølvannet av Resett-kontroversen, samt de to påfølgende avsnittene, ble flyttet lenger opp i artikkelen og under en ny mellomtittel – «Var i kontakt med virkelige venner».

