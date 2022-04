ET SKRITT NÆRMERE UTLEVERING: En britisk domstol har i dag vedtatt at den fengslede Wikileaks-gründeren Julian Assange kan utleveres til USA, der han risikerer fengsel på livstid for sin rolle i mangfoldiggjøringen av hemmeligstemplede diplomatiske og miitære dokumenter. Assange kan fortsatt anke saken direkte til innenriksminister Priti Patel.



«KONTRER» VESTLIGE FAKTASJEKKERE: 6. mars lanserte Russlands største tv-kanal, Kanal Én, talkshowet «Antifake» der én programleder og tre gjester «faktasjekker» og «debunker» genuin, informasjon om krigen i Ukraina fra vestlige medier. Filter Nyheter har intervjuet medieanalytiker Francis Scarr fra BBC Monitoring, som daglig følger med på hva som formidles i russiske tv-sendinger. Han sier programmet ofte stempler bilder eller informasjon som «falskt», i tillegg til at de sprer usammenhengende konspirasjonsteorier rundt faktiske hendelser. Han påpeker at med sosiale medier kan ikke russiske medier late som om slike hendelser ikke lenger har skjedd: «De viser bilder av hva som skjer i Butsja og Kramatorsk, men de skylder alltid på Ukraina eller Vesten», sier han.

Etter at Russland gikk til full invasjon mot Ukraina den 24. februar er nesten all sendetid i russiske tv-kanaler viet til nyheter, talkshow og debattprogram Scarr beskriver som «ren krigspropaganda».



PS! Straks utløper fristen for å tegne et abonnement på Filter og få april 2022-nummeret. Tegn et abonnement på papirutgaven nå, få et flott handlenett med Filter-logo med på kjøpet.

DET BEGYNNER Å KOSTE: En liten, men stadig større krets av Kreml-insidere mener krigen i Ukraina får katastrofale konsekvenser for Russland på sikt, og deler frykten om at en isolert og presset Vladimir Putin kan finne på å ta i bruk taktiske atomvåpen i konflikten, ifølge en Bloomberg-artikkel basert på intervjuer med ti ikke navngitte personer med innsikt i den russiske makteliten. Flere skal ha forsøkt å advare presidenten om at sanksjonene mot landet vil sette veksten tiår tilbake – bare for å ha blitt avfeid med at krigsutbruddet var uunngåelig og at økonomien vil tilpasse seg. I går føyde banksjef Oleg Tinkov (som står på Storbritannias sanksjonsliste) inn blant de få oligarkene som har tatt til orde mot krigen.



SANKSJONER ELLER EI: Verdien på norsk import fra Russland har aldri vært høyere enn den var i mars måned, ifølge SSB. Fra samme tid i fjor var importen opp nesten 90 prosent til 3,1 milliarder kroner, rundt 3,5 prosent av den totale importen til Norge. Prishopp og corona-rekyl er blant forklaringene, skriver E24. Det er i hovedsak metaller vi får fra russerne, og en av de største innkjøperne i Norsk Hydro. Selskapet sier de nå får metaller på kontrakter som ble inngått før sanksjonene mot Russland ble formelt innført.

STADIG FLERE NATO-TILHENGERE: På en ny meningsmåling svarer hele 57 prosent av svenskene at de er tilhengere av at landet skal bli Nato-medlem. Bare 21 prosent støtter Sveriges alliansefrie sikkerhetspolitikk, mens 22 prosent er usikre i undersøkelsen som er tatt opp av Demoskop for Aftonbladet, melder NTB. I Finland er det Nato-debatt i parlamentet i dag, og stor spenning til om Sosialdemokratene vil føye seg til blant partiene som vil innlemme landet i alliansen. Samtidig sier en talsperson for det russiske utenriksdepartementet at de to nordiske landene har fått «alle advarsler» om hva noe slikt vil innebære, skriver Aftonbladet.



Fortsatt solfylt onsdag! Hilsen Filter-redaksjonen

Foto: EU2017EE (CC BY 2.0)