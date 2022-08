Strømkrisen forklart: Åtte faktorer som får prisene til å gå i taket

Strømprisene i Sør-Norge slår igjen historiske rekorder. I dag blir snittprisen på strøm i Oslo 646 øre kilowatttimen, ifølge ferske tall fra Nordpool.

Det er syv ganger så høyt som det prisen var på samme tid i fjor.

Lavt nivå i vannmagasinene har spredt frykten for strømrasjonering til vinteren og flere kraftselskap i Midt- og Sør-Norge har i sommer stanset produksjonen på grunn av tørke.

Kravet om prisdempende tiltak, også for bedriftene, er blitt så stort at Stortinget ser seg nødt til å avbryte ferien for å ha et møte om kraftsituasjonen 19. september.

Den allerede vedtatte strømstøtten for husstander vil koste staten 40,7 milliarder kroner bare i 2022.

I Europa, der kraftmangelen er akutt, tar EU-landene til orde for at unionen må innføre en makspris på gass i møte med de gallopperende strømprisene.

– De neste fem til ti vintrene vil bli fryktelige hvis ikke noe gjøres, uttalte Belgias energiminister Tinne Van der Straeten søndag.

Samtidig har Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti her hjemme krevd full stans i strømeksporten til utlandet i et forsøk på å ta ned strømprisene, og regjeringen vurderer nå å redusere eksporten.

Muligheten for en reduksjon i norsk strømeksport har ikke falt i god jord hos systemoperatørene i Danmark, Finland og Sverige, som i en felles presseuttalelse 19. august sa de var «dypt bekymret» over forslaget.

Hva er det med dagens kraftsituasjon som gjør at Norge kommer på kant med våre nordiske naboer samtidig som stortingspolitikerne hankes inn fra ferie til hastemøte?

Her er åtte faktorer som forklarer de historisk høye strømprisene akkurat nå.

1. Norske strømpriser bestemmes av markedet

Med innføringen av energiloven i 1990 åpnet Stortinget for et markedsbasert kraftsystem, der strømprisen blir bestemt av tilbud og etterspørsel.

Gjennom utbyggingen av kraftkabler til utlandet er Norge blitt stadig mer knyttet til et felles europeisk kraftmarked.

På kraftbørsen Nord Pool blir elektrisk energi kjøpt og solgt av kraftselskaper, meglere og tradere fra 20 europeiske land. Den såkalte spotprisen på strøm blir bestemt av det høyeste budet noen er villig til å gi for kraften hver time.

Når etterspørselen etter strøm er høyere enn normalt, eller den totale mengden strøm som er tilgjengelig på markedet er lavere enn normalt, (eller begge deler), stiger strømprisen.

Mens strømmen i Norge hovedsakelig stammer fra vannkraft, stammer strømmen i andre europeiske land fra energikilder som vind-, sol-, atom-, kull- og gasskraft. Det er dyrere å produsere strøm fra fossile energikilder enn fra fornybare, fordi kraftprodusentene da må gå til innkjøp av råvaren først.

Selv om strømmen fra norsk vannkraft er rimelig å produsere og vi i Norge skulle ha nok av den, er volumet ikke stort nok til å påvirke det totale strømtilbudet i Europa nevneverdig når den gjøres tilgjengelig på børsen.

Prisen på strøm her i Norge vil derfor i stor grad følge den til enhver tid gjeldende markedsprisen for strøm i Europa.

I mars beskrev konserndirektør i Statnett Gunnar Løvås hvordan norske og tyske strømpriser har beveget seg i takt de siste tjue årene. Norge har likefullt hatt de laveste strømprisene i Europa i den perioden.

Gjennomsnittlige strømpriser i ulike europeiske land for perioden 2000–2019. Kilde: Kinetic Energy Group / Energi Norge.

Det er til sammen 17 kraftkabler som forbinder Norge med det europeiske strømnettet. Ettersom Sør-Norge er mer forbundet med det europeiske kraftmarkedet enn Nord-Norge, påvirkes landsdelen mer av europeiske kraftpriser.

De sist utbygde utenlandskablene til England og Tyskland har av mange fått skylden for de høye strømprisene det siste året. Men nøyaktig hvor mye de siste utenlandskablene bidrar med, er omstridt. Statnett har beregnet at de kun står for 10 prosent og at prisene fortsatt ville vært rekordhøye – nye kabler eller ikke.

Analyseselskapet Volue Insights hevder på sin side, mandag, at prisene i Norden kunne ha vært 25 prosent lavere uten de to siste utenlandskablene.

På tross av dagens rekordpriser er strømprisene i Sør-Norge fortsatt lavere enn prisene i Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Østerrike og Benelux-landene.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår at de årlige gjennomsnittsprisene på strøm særlig i Sør-Norge vil falle mellom 2030 og 2040. Det er fordi man venter at europeiske land da produserer mer strøm fra fornybare energikilder og at Norge har bygget ut mer sol- og vindkraft.

Oversikt over prisen på strøm i ulike europeiske land for levering 26. august 2022, oppgitt i euro/MWh. Kilde: nordpoolgroup.com.

2. Akutt gassmangel på kontinentet

I 2020 kom en femtedel av EUs strømforsyning fra naturgass. Tilgangen på gass har derfor mye å si for hva europeerne betaler for sin elektrisitet.

Russland har historisk vært Europas viktigste gassleverandør og leverte i 2020 43 prosent av kontinentets totale gassimport.

Den russiske gassen leveres gjennom fire hovedruter: Den undersjøiske rørledningen Nord Stream 1 til Tyskland via Østersjøen, Jamal-rørledningen via Polen, transit-ledningene i Ukraina og Turkstream via Tyrkia.

Sommeren 2021 begynte russisk-statseide Gazprom å redusere gasstilførselen til europeiske land. Det fikk europeiske gasspriser – og strømpriser – til å skyte i været.

Den europeiske gassprisen er i dag seks ganger så høy som den var for ett år siden.

Den europeiske gassprisen har skutt i været siden juli 2021. Priser oppgitt i euro/MWh, hentet 26. august 2022. Kilde: tradingeconomics.com.

Med Russlands invasjon av Ukraina 24. februar i år, har det blitt enda tydeligere at gassflyten mellom Russland og Europa blir brukt som et geopolitisk pressmiddel.

Da president Vladimir Putin 21. februar formelt anerkjente de øst-ukrainske områdene Donetsk og Luhansk som selvstendige republikker, reagerte Tyskland med å stanse samarbeidet om utbyggingen av gassrørledningen Nord Stream 2 i Østersjøen.

Den 11 milliarder dollar-dyre ledningen skulle etter planen doble russisk gasseksport til Tyskland, som til nå har vært Europas største importør av russisk gass. Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev tvitret som motsvar:

«Vel. Velkommen til den tapre nye verden hvor europeere snart vil måtte betale 2000 euro per tusen kubikkmeter naturgass!»

Torsdag forrige uke sprengte den europeiske gassprisen alle rekorder da den nådde 321 euro/MWh, tilsvarende omtrent 3 300 euro per tusen kubikkmeter.

Dmitrij Medvedev, som for tiden er nestleder av det nasjonale sikkerhetsrådet i Russland, var raskt ute med tilsvar på Twitter.

For tiden leverer Nord Stream 1-ledningen gass til Tyskland med bare 20 prosent av det den har kapasitet til, etter at Gazprom halverte en allerede sterkt redusert kapasitet i slutten av juli.

Gazprom forklarer kuttene med vedlikehold på en Siemens-turbin som de hevder de ikke får fraktet hjem fra reparasjon på grunn av Vestens sanksjoner mot Russland.

Kilder til Reuters påstår imidlertid at det faktisk er Russland som trenerer papirarbeidet med å få turbinen tolldeklarert.

– Av og til får man inntrykk av at Russland ikke lenger vil ha den tilbake, uttalte Tysklands visekansler og økonomiminister Robert Habeck om den omstridte turbinen i juli.

Gazprom har nylig varslet at Nord Stream 1 kommer til å stenge helt i tre dager fra og med onsdag for ytterligere vedlikehold.

Fra å eksportere i snitt rundt 3 000 millioner kubikkmeter gass ukentlig i perioden 2015–2020, er gassflyten fra Russland til EU nå nede i 859 millioner kubikkmeter – et fall på rundt 70 prosent.

EUs naturgassimport fra Russland, sist oppdatert 23. august 2022. Minimums- og maksimumsverdier er beregnet for perioden 2015–2020. Kilde: bruegel.org.

Samtidig som Tyskland beveger seg inn i en stadig større gasskrise, går den russiske gassen opp i røyk.

Finske innbyggere på grensen til Russland fortalte i slutten av juli at de kunne se en stor flamme brenne kontinuerlig fra Portovaja-gassverket som ligger like ved inngangen til Nord Stream 1-ledningen.

Russlands gassbrenning ved Portovaja skaper overskrifter i den finske avisen Yle.

Utover rørledningene som tar russisk gass til Europa, har statseide Gazprom inntil nylig også driftet annen vesentlig gassinfrastruktur i Europa.

Gazproms datterselskap, Gazprom Germania, er eier av åtte underjordiske gasslagre i fem europeiske land. Blant dem er et gasslager i Rehden i Tyskland, som med et areal på 910 fotballbaner er et av Vest-Europas største.

De russisk-kontrollerte lagrene tilsvarer 10 prosent av den totale gasslagringskapasiteten i Europa.

Gazprom har siden april i fjor latt være å fylle opp gasslagrene som de kontrollerer i EU-området. Det har gjort europeiske ledere bekymret for forsyningssikkerheten frem mot årets vintersesong.

I april i år satte tyske myndigheter Gazprom Germania under administrativ forvaltning og i mai startet arbeidet med å fylle opp de tomme lagrene. Da var Rehden-lageret kun 0,6 prosent fullt.

EU-området som helhet ser nå ut til å lykkes i målet om å fylle opp gasslagrene til minst 80 prosents kapasitet innen 1. november i år.

Ukentlige lagringsnivå for Gazproms gasslagre i EU, sist oppdatert 23. august 2022. Mininums- og maksimumsverdier er for perioden 2015–2020. Rosa linje viser at gasslagrene ikke ble fylt opp fra og med april i fjor. Kilde: bruegel.org.

3. Lite vann i magasinene

Mens geopolitiske forhold har rammet kraftprisene i Europa, har været også spilt sin rolle i å høyne strømprisene her til lands. Jo større overskudd det er i norske vannmagasiner, desto mindre blir prisene i sør påvirket av kraftprisene på kontinentet.

Og for Sør-Norge har 2022 vært et tørrere år enn normalt.

Fyllingsgraden i vannmagasinene i de sørligste prisområdene i Norge (NO1, NO2 og NO5) var i andre kvartal på et lavere nivå enn det som har vært normalen de siste 20 årene.

– På det laveste var fyllingen i Sørvest-Norge (NO2) 18 prosent. Dette er langt lavere enn tidligere år. Fyllingsgraden var nær historisk minimum flere uker i starten av mai, uttalte direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, mandag forrige uke.

Fyllingsgraden i norske vannmagasiner totalt i 2021 (lyseblå linje), første kvartal 2022 (mørkeblå linje) og andre kvartal (rød linje). Kilde: NVE, Kraftsituasjonen andre kvartal.

Mangelen på vann har gjort at Sør-Norge har produsert mindre kraft enn normalt og i flere uker har importert mer strøm fra Europa enn det landsdelen har eksportert ut.

Nettoeksport for de sørligste prisområdene i 2021 (svart strek), første kvartal (blå stolper) og andre kvartal (røde stolper). Negative verdier betyr at strømimporten er større enn -eksporten. Kilde: NVE, Kraftsituasjonen andre kvartal.

Det er ikke bare i Norge det har vært tørt. Europa gjennomgår den verste tørken på minst 500 år.

Mangelen på nedbør og ekstrem varme har ødelagt avlinger og gjort faren for skogbranner høy. Det har også ført til svært lav fyllingsgrad i europeiske vannmagasin.

I Nord-Italia og Portugal er det mindre enn halvparten så mye vann i magasinene som normalen de siste årene. I sørlige deler av Spania er nivået i magasinene helt nede i 30 prosent av snittet det siste tiåret.

Det gjør tilgangen på vannkraft i Europa lavere enn ellers, og det gjør at mer av strømforbruket må dekkes inn av gass – som igjen skrur opp strømprisene.

4. Transportproblemer langs Rhinen

Tørken i Europa har også fått andre konsekvenser.

I flere uker har lav vannstand i Rhinen forsinket eller forhindret frakt til innenlands-Europa. Transportproblemene påvirker særlig leveransene av kull til kullkraftverk og tilgangen på oljeprodukter som bensin og fyringsolje i land som Tyskland og Sveits.

Ved Rhinens innløp ved landsbyen Lobith i Nederland falt vannstanden 18. august til den laveste målte noensinne.

Ved landsbyen Kaub i delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland, der Rhinen er på sitt grunneste, målte vannmerket 19. august 35 centimeter. Når nivået her faller under 40 centimeter, er det ikke lenger mulig for de fleste lekterne å lastes fulle nok til at det lønner seg økonomisk med frakt langs elven (vannmerket er et navigasjonsmål og gir ikke faktisk vanndybde – 40 centimeter tilsvarer rundt 1,5 meter dybde).

Fortløpende oppdatert informasjon fra tyske myndigheter viser at vannmerket ved Kaub tirsdag hadde tatt seg opp til farbare 103 centimeter etter etterlengtet regnvær.

Årlige data viser imidlertid at vannstanden i Rhinen normalt er på sitt laveste i begynnelsen av oktober når smeltevann fra Alpene ikke lenger forsyner elven. Det betyr at vannivået fort kan synke igjen de neste ukene.

Den historisk avgjørende handelsruten langs Rhinen forsyner kontinentet med essensielle handelsvarer lastet ombord i de nederlandske havnene. I 2020 utgjorde varefrakten langs elven 160 millioner tonn.

Tyske føderale myndigheters kart over vannstanden ved utvalgte målingsstasjoner ved Tysklands vannveier. Oransje punkter viser lav vannstand, grønne punkter viser middels vannstand. Kilde: bafg.de.

5. Større kullbehov og importforbud

Problemene med leveransene på Rhinen kommer på toppen av problemer med kullforsyninger til kontinentet og en bratt prisvekst det siste året.

Da gassprisene begynte å stige i Europa og Asia i fjor sommer, baserte flere land seg i større grad på kullkraft. Det fikk etterspørselen etter kull til å øke betydelig globalt, med dertil høyere priser.

Det internasjonale energibyrået IEA anslår at kullforbruket i Europa vil stige med 7 prosent i 2022, på toppen av et økt forbruk på 14 prosent i fjor.

Som en del av sanksjonene mot Russland, har EU i tillegg besluttet å stanse all import av russisk kull. Forbudet trådte i kraft 10. august.

Russland har stått for nær 70 prosent av Europas kullforsyninger og EU har siden april desperat søkt etter alternative eksportpartnere.

Kull må nå fraktes sjøveien til EU-området fra fjerne land som Colombia, Sør-Afrika og Australia. Som et resultat har kullprisene – og strømprisene – på kontinentet steget.

Kullprisene har steget bratt siden i fjor sommer. Priser oppgitt i US dollar/tonn, hentet 26. august 2022. Kilde: tradingeconomics.com.

6. Prishopp på CO 2 -kvoter

Når gassmangelen i EU-området tvinger landene til å gå over til mer CO 2 -intensive energikilder som kull, er det noe som skjer i tillegg:

Etterspørselen etter EUs CO 2 -kvoter stiger og prisene på dem går opp.

CO 2 -kvotene er del av kvotehandelssystemet som skal bidra til at EU når sine klimamål. Systemet pålegger produksjonsnæringen, kraft- og flyselskaper å betale for hvert tonn CO 2 de slipper ut. Norge deltar i kvotehandelssystemet sammen med Island og Lichtenstein.

Fra å ha holdt seg på et relativt lavt prisnivå siden starten i 2005, begynte kvoteprisene å stige noe i 2018, og fra slutten av 2020 skjøt de virkelig fart. Fra november 2020 steg kvoteprisene fra 24 euro per tonn til rekordhøye 98 euro per tonn den 19. august i år.

Mens CO 2 -kvotene kostet i underkant av 10 euro per tonn i januar 2018 koster de i dag opptil 90 euro tonnet – altså det nidobbelte.

Kvoteprisene på CO 2 har skutt fart siden november 2020. Priser oppgitt i euro, hentet 29. august. Kilde: tradingeconomics.com.

Prisstigningen de siste årene skyldes trolig flere faktorer. Blant annet gjorde EU i 2018 endringer i kvotehandelssystemet som kan ha styrket troen på klimakvotene som et effektivt virkemiddel.

Klimaplaner som varsler strengere kår for fossil-industrien har antakeligvis også bidratt:

I 2019 la EU-kommisjonen frem EUs klimaplan European Green Deal.

På slutten av 2020 støttet EUs ministerråd nye klimautslippsmål for hele EU-området.

I juli 2021 vedtok EU et mål om å nå karbonnøytralitet innen 2050 og et delmål om å redusere klimautslippene med 55 prosent innen 2030.

I tillegg har investeringsfond i økende grad begynt å spekulere i kvoter etter hvert som de ser at etterspørselen etter dem stiger og det er spådd knapphet på kvotene i tiden fremover.

Det er likefullt de bratt stigende gassprisene siden i fjor sommer som er hoveddriveren bak de høye kvoteprisene vi ser i dag, skal vi tro markedsanalytikerne.

Når gassprisene er så høye, stiger etterspørselen etter kull og CO 2 -utslippene øker. Dermed øker også selskapenes behov for å skaffe utslippskvoter, og kvotene blir dyre.

Så lenge mangelen på gass vedvarer og omstillingen til fornybar energi tar tid, vil kvoteprisene trolig stige også i tiden fremover, mener ekspertene.

7. Atomkraft-utfordringer

Kjernekraft står fortsatt for en fjerdedel av strømmen som produseres i EU og påvirker dermed i stor grad hvor mye strøm som er tilgjengelig på det europeiske markedet.

Utfasingen av atomkraft i Tyskland har vært på agendaen helt siden tusenårsskiftet, da forbundskansler Gerhard Schröder erklærte at de tyske reaktorene skulle stenges innen 2022. Hans etterfølger, Angela Merkel, ønsket egentlig å forlenge tysk produksjon frem til 2037 som en overgangsteknologi, men skrinla idéen etter Fukushima-ulykken i 2011.

I dag er det bare tre reaktorer i drift i Tyskland, mot seks i fjor. Også andelen av landets strømforsyning fra kjernekraft er halvert, til seks prosent.

Forbundskansler Olaf Scholz sa i begynnelsen av august at «det kunne gi mening» å forlenge produksjonen ved de siste reaktorene, som etter planen skal stenges innen utgangen av året, i lys av den prekære energimangelen i landet.

Isar 2 kjernekraftverk i Bayern, Tyskland. Foto: Björn Schwarz / CC BY.2.0.

Frankrikes atomkraft er størst i Europa og påvirker energikrisen mye mer enn den tyske, uten å få like stor oppmerksomhet.

I et normalår produserer franskmennene mer enn halvparten av strømmen fra kjernekraft i EU-området. Men nå har flere reaktorer måttet stenge på grunn av gamle anlegg og dårlig vedlikehold.

For tiden er 30 av totalt 58 reaktorer satt ut av spill, der 12 av dem sjekkes for sprekker og korrosjonsskader og 16 andre gjennomgår oppgraderinger.

Det statlige energiselskapet Électricité de France (EdF) varslet allerede i januar at landets kjernekraftproduksjon i 2022 ville ende på det laveste nivået på 30 år. Det er dramatisk for et land der normalt to tredjedeler av strømproduksjonen kommer fra kjernekraft.

I tillegg har hetebølgen i Europa rammet også kjernekraften.

Frankrike gjennomgikk en ekstraordinært varm sommer, og vannet i elvene Rhône og Garonne har holdt så høy temperatur at det ikke har kunnet brukes til å kjøle ned reaktorene som ligger langs elvene.

Fransk regelverk pålegger kjernekraftverkene å redusere eller stoppe produksjonen helt når elvetemperaturene når visse terskelverdier. Dersom vannet er for varmt når det slippes ut igjen i elven, risikerer det å skade fisk og annet liv der.

Halveringen i kraftproduksjon i første halvår i år sammenliknet med i fjor, gjorde at Frankrike gikk fra å være Europas største nettoeksportør av kraft til å bli en nettoimportør.

Som resultat har kjernekraftnasjonen Frankrike måttet importere kraft fra Tyskland i stort monn – et land som kunne hatt god bruk for gasskraften sin selv.

– Bare halvparten av Frankrikes atomkraftverk er i drift. Det er grunnen til at vi, såvel som italienerne og alle andre så og si, eksporterer til Frankrike. Det er slik elektrisitetsmarkedet i Europa fungerer, uttalte den tyske statssekretæren for økonomi og energi Patrick Graichen onsdag forrige uke.

Den franske kjernekraftkrisen har ført til høyere strømpriser både i hjemlandet og i Tyskland.

Cruas kjernekraftverk ved elven Rhône består av fire reaktorer og bidrar med fem prosent av Frankrikes totale energiproduksjon Foto: Iodama / CC BY-SA 3.0.

Selv dersom de europeiske landene skulle få kjernekraftproduksjonen på fote, er tilgangen på kjernebrensel en ytterligere usikkerhetsfaktor i tiden fremover.

Russland er nemlig en av verdens største leverandører av brenselsstaver – i 2020 bare forbigått av Sverige.

Land som Bulgaria, Slovakia, Tsjekkia, Ukraina og Ungarn avhenger nesten utelukkende av russisk brensel for sin kjernekraftproduksjon.

I disse landene utgjør kjernekraft mellom en tredjedel og halvparten av landenes totale energiforsyning. Dersom Russland skulle begrense sin eksport av brenselsstaver, vil det ramme disse landene hardt.

8. Hard kamp med Asia om flytende gass

For å demme opp for mangelen på gass i rørledninger, øker europeiske land nå importen av flytende naturgass (LNG). For land som Spania og Portugal, som har mange mottaksterminaler for LNG, har ikke kraftkrisen rammet like hardt.

Selv Tyskland, som aldri før har importert LNG, har startet byggingen av fem LNG-terminaler på vann for å erstatte importen av russisk gass i rørledninger.

USA, som ble største LNG-eksportør i første halvdel av 2022, sendte to tredjedeler av sin totale LNG-eksport i retning EU og Storbritannia.

Men de nest største LNG-produsentene Australia og Qatar eksporterer normalt i hovedsak til det asiatiske markedet. Nå som Europa vil ha en større del av LNG-kaka, stiger prisene bratt.

Eksportørene tilbød i vår tiårskontrakter fra 2023 og fremover til en 75 prosent høyere gjennomsnittspris enn kontraktene som ble signert i 2021. Når land ikke lenger har råd til langtidskontraktene, blir de tvunget til å skaffe seg gassen til spotpris.

I slutten av juli steg antallet inngåtte langtidskontrakter om LNG med europeiske land med 10 prosent, mens spotprisen på LNG i Nord-Asia var på sitt høyeste siden mars i år.

Etterspørselen etter LNG har siden juni blitt forsterket av at Australia og USA har måttet stenge ned enkelte eksportterminaler midlertidig. Blant annet har en eksplosjon ved Freeport LNG-terminal i Texas ført til kutt i leveransene til Europa.

Skjermdump av video som viser eksplosjonen som førte til nedstengningen av Freeport LNG-terminal i Texas i juni.

Det er land som Japan, Sør-Korea og Taiwan som har økonomi til å konkurrere med europeiske land om den flytende gassen. For å friste eksportørene til å vende skipene mot vest i stedet for øst, må prisene som europeiske land tilbyr for gassen være lukrative nok.

For å sikre seg LNG-gassen som kontinentet trenger, kan Europa med andre ord bli nødt til å tåle at prisene på det europeiske kraftmarkedet holder seg høye.

Europeiske ledere er for tiden på frierferd hos krafteksportører i både øst og vest. For litt over en uke siden var Tysklands forbundskansler Olaf Scholz i Canada for å sikre økt energisamarbeid mellom landene, deriblant om mulig LNG-import i fremtiden.

I mai møtte Scholz med Qatar og De forente arabiske emirater på tilsvarende LNG-oppdrag.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz under pressekonferanse med Qatars emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani om fremtidig LNG-import. Foto: Skjermdump.

Når europeiske land kjøper mer av den tilgjengelige LNG-gassen for å dekke egne behov, går det særlig hardt ut over lavere mellominntektsland i Sør-Asia som Bangladesh, India og Pakistan.

Akkurat hvor hard kamp det er om den flytende naturgassen har Pakistan fått merke godt. Landet står for tiden i dyp internasjonal økonomisk gjeld og har ikke kontanter til å overby europeerne med.

Ikke et eneste tilbud kom inn da det pakistanske statseide LNG-selskapet la ut et anbud verdt 1 milliard dollar for sårt tiltrengte LNG-forsyninger for juli. Det var Pakistans fjerde mislykkede LNG-kjøp på en drøy måned.

Den akutte gassmangelen har gjort at myndighetene i Pakistan har innført 12-timers strømbrudd ved jevne mellomrom samtidig som landet har gjennomgått et ekstremt varmt sommerhalvår med temperaturer opp mot 50 grader. Desperate innbyggere har blitt møtt med tåregass og batonger i gatene.

X-faktorer fremover

Flere ukjente faktorer vil bestemme hvor høye strømprisene blir i tiden fremover.

Europeernes spareevne er én av dem. I slutten av juli ble alle EU-landene med unntak av Ungarn enige om å redusere gassforbruket med 15 prosent fra august til slutten av mars neste år.

I tillegg er flere europeiske land i ferd med å innføre tiltak for å få ned energiforbruket:

Fra september av vil offentlige bygg i Tyskland ikke bli varmet opp over 19 grader og korridorer og foajeer kan bli stående uoppvarmet. Det kan bli forbudt med oppvarming av private svømmebasseng, og godstog med kull- og oljelast vil få forrang foran passasjertog. I flere tyske byer er det slutt på både fontener og offentlig opplyste bygg, og folk må dusje i kaldt vann i svømmehaller og på idrettsanlegg.

I Frankrike risikerer butikker med air condition bøter hvis de ikke stenger dørene, opplyst reklame blir forbudt om natten, offentlige bygg må skru opp termometeret om sommeren og ned om vinteren, og innbyggerne forventes å skru av wifi og TV når de ikke er hjemme.

Italienske myndigheter vil legge frem en spareplan i slutten av august. Et av tiltakene som diskuteres er å forby all kommersiell aktivitet etter kl. 19 hver kveld.

Spanias statsminister Pedro Sánchez oppfordret i juli statsrådene og sjefer i privat og offentlig sektor om å la være å bruke slips for å redusere bruken av air condition i de varme sommermånedene.

For å stramme til et allerede stramt energimarked, skal Europa fremover også klare seg med mindre russisk olje, kull og gass.

8. mars la EU frem planen REPowerEU for å gjøre kontinentet uavhengig av fossil energi fra Russland innen 2030. I første omgang satte EU seg som mål å redusere etterspørselen etter russisk gass med to tredjedeler innen utgangen av 2022.

I slutten av mai vedtok EU en sanksjonspakke der import av russisk olje via sjøveien blir forbudt fra og med 5. desember. Det tilsvarer 90 prosent av all russisk olje som importeres til EU i dag.

Oljeimport via rørledninger vil fremdeles være tillatt, og oljeavhengige land i Øst-Europa som Ungarn, Slovakia og Tsjekkia får unntak fra forbudet.

I november 2021 sto Russland alene for rundt 30 prosent av råolje-importen og 15 prosent av importen av oljeprodukter til EU-området. Når forsyningene fra Russland uteblir, vil EU-landene særlig merke det på tilgangen på diesel, nafta og fyringsolje.

Hva dette vil ha å si for energimarkedet og -prisene er fortsatt uvisst.

Været fremover, både i Norge og på kontinentet, vil ha avgjørende betydning for hvor stort det europeiske energiforbruket blir i de kommende månedene.

En mild vinter vil kreve et lavere strømforbruk i Norge og det vil kreve mindre gass til oppvarming i Europa. Dermed kan prisen på både vannkraft og gass gå ned.

Sist, men ikke minst, er det en stor X-faktor hva Putin velger å gjøre med den russiske gasseksporten til vinteren – om han åpner opp gasskranene, holder eksporten på et minimum eller stenger igjen helt.

Det er det foreløpig bare han som vet.

