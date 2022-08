Dugins myter – mytene om Dugin

Aleksandr Dugin mener «atlantister» og «globalister» prøver å ta kontroll over det tidligere Sovjetunionen, og at det trengs et eurasisk imperium som kan motstå dem.

Han er tilhenger av en mystisk form for russisk-ortodoks kristendom, men hyller Stalin.

Han mener at Vladimir Putin har to sider: En «solar» Putin som temmet oligarkene og bygde en stat sterk nok til å begynne å samle de «russiske» landene igjen, og en «lunar» som gav opp forsøket på å erobre Ukraina i 2014 og fikk ham sparket som professor.





I utlandet har han blitt kalt «Putins hjerne».

Men hvem er egentlig Aleksandr Dugin, som for en uke siden mistet datteren i et bombeattentat i Moskva? Og hva slags innflytelse har han egentlig?