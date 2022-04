ANGRIPER LANGS BRED FRONT: Ukraina sier det angripes langs hele den 480 kilometer lange frontlinjen i Donbas-regionen etter at den nye, «konsentrerte» russiske offensiven startet i går. I Luhansk-området, der det har vært harde gatekamper, er innbyggere i flere av de østligste byene oppfordret til å evakuere. Generalstaben sier blokaden og ​​artilleribeskytingen av Mariupol fortsetter og at flere byer rammes av missilangrep.



Den russiske Kreml-styrte tabloidavisen Komsomolskaja Pravda sammenligner slaget om Donbas med et av de viktigste enkeltslagene under 2. verdenskrig; slaget om Kursk i 1943, skriver Aftenposten. Målet for krigføringen skal være en «fullstendig frigjøring» av områdene Russland kaller «utbryterrepublikker». En talsmann for presidenten sier til BBC News at offensiven likevel kan slås tilbake dersom ukrainske styrker får tilgang på de riktige våpentypene, særlig artillerisystemer, tanks og pansrede kjøretøy.



Heller ikke den amerikanske tanketanken The Institute for the Study of War levner russerne noen sjanse for seier på walkover: Styrkene har ikke hatt tid til å regruppere seg i tilstrekkelig grad, og enheter som tidligere er påført tap i kampene rundt Kyiv er ikke integrert godt nok i den nye settingen, mener analytikene.

DEN RUSSISKE UTENRIKSMINISTEREN Sergei Lavrov skal i et indisk tv-intervju ha utelukket at Russland vil ta i bruk masseødeleggelsesvåpen i Ukraina. Det i kontrast til Vladimir Putin og flere andre myndighetspersoner som har signalisert at landet under visse omstendigheter vil forbeholde seg retten til å bruke kjernefysiske våpen i konflikten.

UTVISER EUROPEISKE DIPLOMATER: Russland utviser nå 36 europeiske diplomater, melder AFP på Twitter. Foreløpig er det uklart hvilket land diplomatene kommer fra. Langfredag kunngjorde Russland at de kom til å utviste 18 europeiske diplomater, som en reaksjon på at EU den 5. april utviste 19 russiske diplomater.



DEMONSTRASJONER MOT PALUDAN I IRAN: Iranske studenter har samlet seg utenfor den svenske ambassaden i Teheran for å demonstrere mot koranbrenningen utført av den svensk-danske høyreekstremistiske politikeren Rasmus Paludan i påskehelgen, skriver VG/NTB. Studentene skal ha bedt svenske myndigheter om å straffe alle som var involvert, og de ropte blant annet at «dem som forsømmer Koranen må fordømmes».

BLIR GRØNNERE: I Danmark har regjeringen lansert en plan for å gjøre landet uavhengig av naturgass innen 2030. Strømproduksjonen fra solceller og vindmøller på land skal firedobles innen den tid, og innen nyttår skal alle danske husstander ha fått beskjed om de vil bli tilkoplet et av de nye fjernvarmeanleggene som skal bygges ut i høyt tempo; eller om de trenger varmepumpe. Begge alternativer skal utløse offentlig støtte, hvis statsminister Mette Frederiksen (S). Landet vil også øke satsingen på havvind. I overgangsperioden vil Danmark i større grad lene seg på gass fra Nordsjøen for å unngå å kjøpe mer russisk gass enn nødvendig, skriver Danmarks Radio.



